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МАГАТЕ перевірила ЧАЕС та Інститут ядерних досліджень НАН на відсутність незаявленого ядерного матеріалу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

магате

Упродовж двох днів в Інституті ядерних досліджень НАН України та на Чорнобильській АЕС представники МАГАТЕ проводили інспекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.

"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначається в повідомленні.

Сьогодні, 22 вересня, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу, пишуть в пресслужбі Держатомрегулювання.

Головна мета проведення цим інспекцій: "Перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності".

Також читайте: Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Автор: Анастасія Потіха
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Хац ******** ***** ці перевірники!
Після війни, не собача справа магате, оон та іншого непотрібу, шо і де ми маємо.
Без тактичної яз, нам з такими сусідами не вижити.
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22.09.2022 18:06 Відповісти
кацапи могли щось ядерне *****&ти на станції,
мозку ж у них немає
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22.09.2022 18:10 Відповісти
Ці другани підірації всикаються від страху, що в Україні зявится власна ЯЗ.
Цей ганебний "безядерний статус" потрібно спустити в унітаз.
Навіть зараз можливо відкрити офіційно для USA та UK можливість розмістити в Україні позиційні райони з їх ЯЗ, таким чином щоб до маскви діставало швидко та гарантовано.
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22.09.2022 18:29 Відповісти
Що??? Вони чим займаються?

Утилізувати їх нахер! Вони агенти рф!
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22.09.2022 19:17 Відповісти
 
 