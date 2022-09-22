МАГАТЕ перевірила ЧАЕС та Інститут ядерних досліджень НАН на відсутність незаявленого ядерного матеріалу
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Упродовж двох днів в Інституті ядерних досліджень НАН України та на Чорнобильській АЕС представники МАГАТЕ проводили інспекції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.
"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначається в повідомленні.
Сьогодні, 22 вересня, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу, пишуть в пресслужбі Держатомрегулювання.
Головна мета проведення цим інспекцій: "Перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності".
Будь ласка, зачекайте...
Після війни, не собача справа магате, оон та іншого непотрібу, шо і де ми маємо.
Без тактичної яз, нам з такими сусідами не вижити.
мозку ж у них немає
Цей ганебний "безядерний статус" потрібно спустити в унітаз.
Навіть зараз можливо відкрити офіційно для USA та UK можливість розмістити в Україні позиційні райони з їх ЯЗ, таким чином щоб до маскви діставало швидко та гарантовано.
Утилізувати їх нахер! Вони агенти рф!