Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Шахед-136" порт Очакова та Кривий Ріг, - ОК "Південь"
Російські окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед-136".
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що саме такий дроном було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема.
Вранці 22 вересня ще один дрон-камікадзе "Шахед-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих нема.
Топ коментарі
+33 IgorYakovlevich
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+33 Алекс Мышкевич
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+19 Alik Krass
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клюютедят
Іранські терористи допомагають російським терористам засобами ураження а в Україні приспокійно продається іранський товар- всякі фісташки,родзинки,рис та інше...
https://drone-detection-system.com/aartos-dds/product-overview/
і не треба їх недооцінювати
виробити комплекс захисту від них
побільше залучати комплекси стінгер стріла і тому подібні
для знищення їх
Будь-яку!
Головне призначення зброї - вбити, поранити, знешкодити людину. А це цілком успішно можна зробити каменем і кийком, як 10.000 років тому. Тому немає і бути не може безпечних літаків, ракет, дронів, танків, без різниці хто і коли їх випустив.
Шапкозакидництво, це історична хвороба Росії. Не піддавайтеся їй
а почему ?
З таким підходом важко говорити про легку перемогу.
Видно що влада не те що не розгорнула виробництво, а навіть не закупала пару сотень тисяч вантажних дронів (по пару тисяч доларів за штуку). Які можна загрузити під сотню кг бч та запускати сотнями і тисячами за один раз що дозволило б викликати в рф хаос та перетворити все в руїни, бо жодне ппо не здатне збити таку кількість.
Але ні нічого не зроблено. Зате як ми знаємо від американських журналістів рф закупила тисячі дронів камікадзе в ірані...
Пионтковский, Фейгин, Жданов, Арестович, Швец и прочие фейкомёты делают себе монетизацию на доверчивых домохозяйках, пенсионерах и отчаявшихся людях.
Гнать их с Украинских каналов вместе с ведущими.
Жданов кадровий полковник-артилеріст - каже чому навчився в училищі та академії,
а Люська й року в армії не служив, зараз працює під-полковником в Офісі,
цкаво як звати того полковника, під яким Люська
Дрони Shahed-129 виробляються компанією Qods Aviation Industries з Тегерана. Ця державна фірма потрапила під санкції США як суб'єкт, контрольований Іранським корпусом вартових революції. США визнали Іранський корпус вартових революції іноземною терористичною організацією. якщо Росія закупила військові дрони у Qods Aviation Industries, справедливо буде сказати, що Росія спонсорувала іноземну терористичну організацію.