Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Шахед-136" порт Очакова та Кривий Ріг, - ОК "Південь"

Російські окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед-136".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме такий дроном було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема.

Вранці 22 вересня ще один дрон-камікадзе "Шахед-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих нема.

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