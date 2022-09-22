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Новини Війна
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Окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе "Шахед-136" порт Очакова та Кривий Ріг, - ОК "Південь"

безпілотник,герань,шахед

Російські окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед-136".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме такий дроном було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема.

Вранці 22 вересня ще один дрон-камікадзе "Шахед-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих нема.

Також читайте: Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Автор: 

безпілотник (4105) Іран (2012) Кривий Ріг (1348) дрони (4627) Очаків (204)


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Топ коментарі
+33
Все, персам зерна не давать!
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22.09.2022 18:15
+33
персы не виноваты, что они "персы"
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22.09.2022 18:19
+19
мрази
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22.09.2022 18:16
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Все, персам зерна не давать!
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22.09.2022 18:15 Відповісти
персы не виноваты, что они "персы"
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22.09.2022 18:19 Відповісти
Для этих "персов" зерна не жалко Вот только они его не клюют едят
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22.09.2022 18:25 Відповісти
Ще й як їдять у формі кошачого корму. Колись почитайте його склад на етикетці. Там м'яса - 8 процентів, решта - крупи, овочі.
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22.09.2022 18:58 Відповісти
мммммішкі..доречі, їм м'яса..молоко - то для немовлят сліпих
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22.09.2022 18:35 Відповісти
Мі-мі-мі, кицюньки 😻😻😻🥰🥰🥰😘😘😘
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22.09.2022 18:45 Відповісти
Рука сама чухає планшет.
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22.09.2022 19:11 Відповісти
Не знаю на рахунок персів бо ці котики давно Українці і мордочкі такі суворі бо кацапи вже достали
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22.09.2022 20:30 Відповісти
мрази
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22.09.2022 18:16 Відповісти
+ идиоты - стрелять дроном по буксиру
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22.09.2022 18:20 Відповісти
А це санкціі бути повинні
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22.09.2022 18:19 Відповісти
хотілося би зараз в цей момент почути двианних експертів котрі посилали мене на три букви і звинувачували мене в тому, що я кацап тільки тому, що я не погоджувався з думкою цих індивідуумів про те, що іранські дрони це туфта,що якщо вони злітають то відразу ж падають,і що вони нічого вони не вирішать, і якщо навіть і Іран все ж таки передав ці дрони пуйлу то не більше штук 5, а на більше у них можливостей зараз немає виробляти
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22.09.2022 18:21 Відповісти
припиняй срач. кожен відповідає за свої слова
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22.09.2022 18:23 Відповісти
де срач то побачив? а на рахунок "кожен відповідає за свої слова" --- то саме цього хотілося б від тих людей
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22.09.2022 18:25 Відповісти
ну якщо "диванні експерти" то для тебе як комплімент, добре, диванний експерте
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22.09.2022 19:56 Відповісти
бубочкини діти (як і сам бубочка)не відповідать за свої слова, пистіти, не мішки таскати(
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22.09.2022 18:57 Відповісти
Та ні, якщо вірити заявленим характеристикам не туфта, просто Іран їх поки що зробив 100 шт, ну 50 продав москалям, 10 вже використали.
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22.09.2022 18:24 Відповісти
Та й вартість незрозуміла.
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22.09.2022 18:25 Відповісти
Писали про 1000 дронов,толи их всего столько,толи передали расии
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22.09.2022 18:27 Відповісти
То всього, там не тільки Шахіди.
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22.09.2022 18:28 Відповісти
тисяча???
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22.09.2022 18:37 Відповісти
То замовили, а скільки років їх будуть виробляти, навіть аллах не вкурсі
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22.09.2022 18:40 Відповісти
А где их реальные характеристики можно посмотреть? Вот не верю я, что боевой радиус этого дрона - 2000км! При таких размерах, да еще с приличной боевой частью, это какой у него расход топлива и запас оного?
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22.09.2022 21:43 Відповісти
Интересно , сколько-же штук смогли "отсыпать" эти полудурки ? (на нашу голову) ...
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22.09.2022 18:22 Відповісти
Могли ДУЖЕ багато. Країна не бідна, автономна, багата, довго під санкціями і мала всіх на увазі...
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22.09.2022 18:26 Відповісти
Про "багата" зараз смішно було.
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22.09.2022 18:41 Відповісти
Ну если они полный цикл производства оружейного урана освоили, несмотря на санкции, это чего-то стоит?!
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22.09.2022 21:45 Відповісти
Как же давно писал. Не раз. Иран под санкциями почти 30 лет. А Яо имеют. Нация сильная и древняя. И не только дроны делают. Нам урок. Но не в прок.
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22.09.2022 19:11 Відповісти
Зарплата докера в порту 400 долларов, я бы не сказал , что Иран богатая страна
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22.09.2022 20:29 Відповісти
От зараз нам дуже потрібні німецькі гепарди, навіть більше ніж їх танки, бо у кацапів цих дронів вже сотні, а може й тисячі, а є ще й китай який поки балансує але у нього якраз бойові безпілотники копія американських.
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22.09.2022 18:25 Відповісти
Мульойни, правда Іран ледь через 100 виготовлених перейшов.
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22.09.2022 18:26 Відповісти
тому, що Іран сам закуповує китайську електроніку для них.
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22.09.2022 18:32 Відповісти
Пора бы уже обьявить иранского посла в Украине персоной нон грата и дать пинка в направлении их мусульманского отстойника-Тегерана.
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22.09.2022 18:25 Відповісти
розірвати дипвідносини потрібно було негайно після їх державного тероризму щодо нашого цивільного літака!
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22.09.2022 18:33 Відповісти
за посбничество ***** иран получил финансовые санкции ...
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22.09.2022 18:26 Відповісти
А що, наша розвідка не здатна вирахувати їхній склад цих шахідів, щоб подарувати їм ATACMS?
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22.09.2022 18:28 Відповісти
А де наші санкції проти Ірану хоча б торговельні?
Іранські терористи допомагають російським терористам засобами ураження а в Україні приспокійно продається іранський товар- всякі фісташки,родзинки,рис та інше...
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22.09.2022 18:30 Відповісти
Санкціі давно введені, як проти Ірану, так і проти Північної Кореї - вони в одному переліку.
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22.09.2022 18:42 Відповісти
На щастя, ці дрони повільні, і їх можна збити зі стрілецької зброї. Існують радіосистеми, які виявляють сигнали зв'язку дронів. Наприклад, радіус дії незрозумілий, але згадується 50 км. Тож знайдіть, де воно є, і підготуйтеся до захисту. Безпілотники Anti-Drone також були б гарною ідеєю. Стріляє сіткою по ворожому дрону.



https://drone-detection-system.com/aartos-dds/product-overview/
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22.09.2022 18:34 Відповісти
іранські дрони ще нароблять нам неприємності
і не треба їх недооцінювати
виробити комплекс захисту від них
побільше залучати комплекси стінгер стріла і тому подібні
для знищення їх
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22.09.2022 18:39 Відповісти
Не можна недооцінювати будь-яку зброю.
Будь-яку!
Головне призначення зброї - вбити, поранити, знешкодити людину. А це цілком успішно можна зробити каменем і кийком, як 10.000 років тому. Тому немає і бути не може безпечних літаків, ракет, дронів, танків, без різниці хто і коли їх випустив.
Шапкозакидництво, це історична хвороба Росії. Не піддавайтеся їй
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22.09.2022 18:51 Відповісти
иранские дипломаты уже добежали до границы или еще нет?
а почему ?
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22.09.2022 18:41 Відповісти
Бо не начасі
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22.09.2022 18:43 Відповісти
Ага.! "ненагнітайте"...
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22.09.2022 19:03 Відповісти
**** американці у*й ложили і на дрони іранскі і на могилизацию в миллион підарасів і на ядерний терроризм з боку мордора. Так і кормлять нас обіцянками ленд-лісу. Вот такі союзники. Я про нашу дерьмо-владу вобше мовчу 2 рокі в асфальт закатали і досих пір 7 місяців війни і ніяких відчезняних виробок озброєння десь хоть в бункері чи на терріторії польщі у нас свого ніх*я немає а тут орда знову насувается...
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22.09.2022 19:06 Відповісти
та які там розробки, коли гуманітарку таскают в атб, країною керує якийсь єрмак, а обраний президент десь поряд щось гундосить... зашквар на зашкварі і дна не видно!
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22.09.2022 20:01 Відповісти
Мда. А наша влада дрони камікадзе по рф не запускає десятками тисяч як це повинна була робити.

З таким підходом важко говорити про легку перемогу.

Видно що влада не те що не розгорнула виробництво, а навіть не закупала пару сотень тисяч вантажних дронів (по пару тисяч доларів за штуку). Які можна загрузити під сотню кг бч та запускати сотнями і тисячами за один раз що дозволило б викликати в рф хаос та перетворити все в руїни, бо жодне ппо не здатне збити таку кількість.

Але ні нічого не зроблено. Зате як ми знаємо від американських журналістів рф закупила тисячі дронів камікадзе в ірані...
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22.09.2022 19:07 Відповісти
Надеюсь США раздолбают иран и кндр.
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22.09.2022 19:34 Відповісти
Ізраіль сьогодні погодився надати зброю проти іранських дронів. Будем тестувати.
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22.09.2022 19:36 Відповісти
Олег Жданов ( так называемый youtube эксперт ) говорил, что у фашизоидов их всего девять, да и то, сделаны из фанеры.

Пионтковский, Фейгин, Жданов, Арестович, Швец и прочие фейкомёты делают себе монетизацию на доверчивых домохозяйках, пенсионерах и отчаявшихся людях.

Гнать их с Украинских каналов вместе с ведущими.
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22.09.2022 20:10 Відповісти
змішав котлєти з мухами:
Жданов кадровий полковник-артилеріст - каже чому навчився в училищі та академії,

а Люська й року в армії не служив, зараз працює під-полковником в Офісі,
цкаво як звати того полковника, під яким Люська

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22.09.2022 20:25 Відповісти
Ну Жданов бывший артиллерист, да и развединформации у него не густо, так, что его слушать нужно избирательно!
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22.09.2022 21:50 Відповісти
Компоненти технології подвійного призначення є одним із способів, за допомогою якого іранські виробники дронів можуть уникнути перевірки та масово виробляти бойові дрони. Серцем дрона є двигун, а іранський дрон Shahed-129 використовує авіаційний двигун Rotax 914, такий самий, як і ті, що використовуються на дронах US Predator. Двигун Rotax 914 виробляється в Австрії компанією BRP-Rotax, яка в свою чергу належить канадській компанії Bombardier Recreational Products (BRP).

Дрони Shahed-129 виробляються компанією Qods Aviation Industries з Тегерана. Ця державна фірма потрапила під санкції США як суб'єкт, контрольований Іранським корпусом вартових революції. США визнали Іранський корпус вартових революції іноземною терористичною організацією. якщо Росія закупила військові дрони у Qods Aviation Industries, справедливо буде сказати, що Росія спонсорувала іноземну терористичну організацію.
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22.09.2022 22:47 Відповісти
В Иране сейчас такие массовые волнения начались, что им скоро не до производства дронов будет.
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22.09.2022 23:34 Відповісти
 
 