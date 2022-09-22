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Нові санкції ЄС торкнуться експорту технологій до Росії, - представник Єврокомісії Мамер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мікрочіпи,чіпи

Єврокомісія працює над новими пропозиціями щодо санкцій щодо Росії після оголошення мобілізації президентом РФ Володимиром Путіним.

Нові кроки можуть зробити дуже швидко, попередив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, 22 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Буде розглянуто індивідуальні штрафні заходи щодо окремих осіб та організацій, а також пропозицію щодо додаткового експортного контролю за декількома технологіями, які ЄС експортує до Росії, сказав він з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. "Застосування таких додаткових санкцій було б виправдане, оскільки ми бачимо, що Росія рухається до економіки воєнного часу", - зазначив Мамер.

У відповідь на питання про можливе запровадження стелі цін на російську нафту він відповів, що ця тема обговорюється у форматі G7, оскільки рішення вплине на світовий ринок нафти і має бути прийняте на глобальному рівні. "Є області, де запровадження санкцій без узгодження з нашими союзниками просто не має сенсу. І з цієї причини з самого початку цього конфлікту ЄС координує та вводить санкції за максимально широкої підтримки своїх найбільших партнерів. І це також стосується будь-яких можливих дій у нафтовому секторі", - сказав представник Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відчайдушно намагається придбати в обхід санкцій високотехнологічні компоненти, потрібні для продовження війни, - Politico

Нагадаємо, 21 вересня міністри закордонних справ країн ЄС та України провели неофіційну екстрену нараду у Нью-Йорку у зв'язку з оголошенням мобілізації у Росії. Вони ухвалили ввести додаткові індивідуальні та секторальні санкції щодо РФ і продовжувати військову підтримку України перед російською агресією стільки, скільки потрібно, повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
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22.09.2022 18:50
+4
Новая кацапская методичка ?

Аlex db090545

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.09.2022
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22.09.2022 18:52
+3
ГАЗ ПЕРЕСТАНЬТЕ У НИХ ПОКУПАТЬ
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22.09.2022 18:44
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Рузьге!
Паропанк - вашефсё!
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22.09.2022 18:41 Відповісти
хер там. грошей за газ і нафту вистачить на аліекспресс закупатися в любій кількості та будь чого.
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22.09.2022 19:00 Відповісти
Форсунки та блоки керування для двигунів не продавайте, і москалі не випустять жодної ******** техніки. Та забороніть це робити країнам, що отримали ліцензію.
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22.09.2022 18:42 Відповісти
ГАЗ ПЕРЕСТАНЬТЕ У НИХ ПОКУПАТЬ
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22.09.2022 18:44 Відповісти
А до цього часу що не було такої заборони?!!
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22.09.2022 18:44 Відповісти
Новая кацапская методичка ?

Аlex db090545

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.09.2022
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22.09.2022 18:52 Відповісти
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22.09.2022 18:50 Відповісти
kto ce risue ? sho u nevo v golove tvaritsa ?
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22.09.2022 18:56 Відповісти
Козацькі анекдоти
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22.09.2022 18:59 Відповісти
Українці знають кацапів лучше всіх в світі
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22.09.2022 19:01 Відповісти
sudja po kartine - slishkom haraso eto zhe nelzja pridumatj take
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22.09.2022 19:02 Відповісти
будь ласка, інфа в описі - https://youtu.be/TCicB6l5ucs
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22.09.2022 19:01 Відповісти
sho ce bylo 🤬 ahrenetj
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22.09.2022 19:07 Відповісти
мабуть нло
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22.09.2022 19:25 Відповісти
ананотехнології совку нехай використовують
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22.09.2022 18:54 Відповісти
Дуже швидко -- в яких одиницях? Великого занепокоєння?
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22.09.2022 19:07 Відповісти
Всі європейські компанії дальше беруть участь в тендерах Алмаз-Антей....
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22.09.2022 21:07 Відповісти
 
 