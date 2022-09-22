Нові санкції ЄС торкнуться експорту технологій до Росії, - представник Єврокомісії Мамер
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Єврокомісія працює над новими пропозиціями щодо санкцій щодо Росії після оголошення мобілізації президентом РФ Володимиром Путіним.
Нові кроки можуть зробити дуже швидко, попередив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, 22 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Буде розглянуто індивідуальні штрафні заходи щодо окремих осіб та організацій, а також пропозицію щодо додаткового експортного контролю за декількома технологіями, які ЄС експортує до Росії, сказав він з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. "Застосування таких додаткових санкцій було б виправдане, оскільки ми бачимо, що Росія рухається до економіки воєнного часу", - зазначив Мамер.
У відповідь на питання про можливе запровадження стелі цін на російську нафту він відповів, що ця тема обговорюється у форматі G7, оскільки рішення вплине на світовий ринок нафти і має бути прийняте на глобальному рівні. "Є області, де запровадження санкцій без узгодження з нашими союзниками просто не має сенсу. І з цієї причини з самого початку цього конфлікту ЄС координує та вводить санкції за максимально широкої підтримки своїх найбільших партнерів. І це також стосується будь-яких можливих дій у нафтовому секторі", - сказав представник Єврокомісії.
Нагадаємо, 21 вересня міністри закордонних справ країн ЄС та України провели неофіційну екстрену нараду у Нью-Йорку у зв'язку з оголошенням мобілізації у Росії. Вони ухвалили ввести додаткові індивідуальні та секторальні санкції щодо РФ і продовжувати військову підтримку України перед російською агресією стільки, скільки потрібно, повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
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