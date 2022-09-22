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війна (56511) Зеленський (17450) Хоменко (5) трибунал (231) Кулеба Дмитро (3172) Сибіга (48) Єрмак Андрій (1229) Кориневич Антон (88) Качура (167) Малюська Денис (295) Смирнов Андрій (48) Устінова (110) Мезенцева Марія (26) Костін (188) Денис Маслов (9)

Робочу групу щодо спеціального міжнародного трибуналу очолив заступник глави ОП Смірнов, до складу увійшли Єрмак, Кулеба, Малюська та інші, - указ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оп

Президент Володимир Зеленський видав указ про "Про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України".

Відповідний документ оприлюднено 22 вересня на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

До складу робочої групи увійшли: Андрій Єрмак (керівник ОП, керівник робочої групи), Андрій Смирнов (заступник керівника ОП, заступник керівника - координатор робочої групи), Олег Гавриш (головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП), Оксана Золотарьова (директор Департаменту міжнародного права МЗС), Олександр Карасевич (генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП), Олена Ковальська (керівник Кабінету керівника ОП), Антон Кориневич (посол з особливих доручень МЗС), Андрій Сибіга (заступник керівника ОП), Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ), Денис Малюська (міністр юстиції).

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За згодою до робочої групи можуть увійти Андрій Костін (Генеральний прокурор), Денис Маслов (голова Комітету ВРУ з питань правової політики) та нардепи Олександр Качура, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко.

Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+49
Все. Процес поховали на самому початку.
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22.09.2022 18:55
+33
відгадайте загадку:
"в каждой бочке затычка"?
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22.09.2022 18:55
+30
dermak
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22.09.2022 18:57
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відгадайте загадку:
"в каждой бочке затычка"?
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22.09.2022 18:55 Відповісти
dermak
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22.09.2022 18:57 Відповісти
Невже Верещучка?
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22.09.2022 19:05 Відповісти
Ще Деркача забули !
Дупа !
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22.09.2022 19:20 Відповісти
I ведмедчука с мураевым..
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22.09.2022 19:20 Відповісти
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22.09.2022 19:06 Відповісти
вверху з права...
саме через це скиздили 80% гуманітарки
бо всі,
повторюю, всі люди по областях призначені з подачі єрмака
а судячи по широкому спектору діяльності єрмака,
зе тільки підписує, та нагороджує
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22.09.2022 19:17 Відповісти
Мішок з кремлівським г**ном.
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22.09.2022 19:21 Відповісти
Все. Процес поховали на самому початку.
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22.09.2022 18:55 Відповісти
Здача операції з вагнерівцями - 2 !
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22.09.2022 19:54 Відповісти
Оправдают усех
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22.09.2022 18:57 Відповісти
зрозуміло, одна жОПа...хуйло буде не просто виправдане, йому ще й збитки будемо відшкодовувати, моральні. за те, що не здалися за 3 дні.
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22.09.2022 18:57 Відповісти
ну як же без Єрмака
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22.09.2022 18:58 Відповісти
А татаров де? Як же без татарова?
Це якийсь зебільний треш.
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22.09.2022 18:58 Відповісти
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22.09.2022 19:08 Відповісти
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22.09.2022 19:09 Відповісти
Підори всі ці разом + 73%.
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22.09.2022 19:13 Відповісти
a e hotj odna institucija v UA bez dermaka ?
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22.09.2022 18:59 Відповісти
Ні звичайно, в нього конкретне завдання , з гру, для чого, його і поставили на дану посаду, щоб любі дії, проти рахи і режиму, були знівельовані, але тут проблема в украх, які багато бачать , відповідно знають і мовчать, скоро гаманець пуйла фрідман отримає укрпаспорт , якщо вже не отримав, та й не він один!((( до речі, так звана опозиція, теж мовчить, не пропонуючи ніяких шляхів вирішень , цих питань, в них теж завдання, чи якб це по іншому, можна пояснити((
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22.09.2022 19:11 Відповісти
opozicija poka molchit po drugim prichinam.
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22.09.2022 19:14 Відповісти
війна в державі, які можуть бути інші причини? ви про що?((
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22.09.2022 19:22 Відповісти
tak , ale skoro vibori
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22.09.2022 19:28 Відповісти
судячи зі складу комісії - судити будуть Порошенка
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22.09.2022 19:01 Відповісти
за те що Порошенко волонтер з командою передавав броньовані авто, медичні приладдя, БПЛА, буржуйки, зброю для ЗСУ і з перших днів був в самообороні м. Києва.
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22.09.2022 19:11 Відповісти
Бджоли проти меду.
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22.09.2022 19:04 Відповісти
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22.09.2022 19:05 Відповісти
Зброя, зброя, зброя, високоточна, багато, а ще повне припинення закупівель вуглеводнів - це самий правильний міжнародний трибунал для рашизму. Іншого механізму притягнути до відповідальності цю ядерну країну просто не бачу.
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22.09.2022 19:05 Відповісти
така кількість людей з Опи.
Це робоча група по закупівлі фломастерів )))
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22.09.2022 19:05 Відповісти
дєрьмак вже юріст??
а хто буду Зе вказівки давати??
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22.09.2022 19:06 Відповісти
ЯрмаК агент під прикриттям
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22.09.2022 19:06 Відповісти
Так,мiцно тримае Ермак Зелю за яйця!
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22.09.2022 19:13 Відповісти
Ну все, якщо там д'єрмак то будуть скрізь бачити "харошіхгуССкіх"!
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22.09.2022 19:15 Відповісти
Залишилось тільки взяти усе під особистий контроль політичному лідеру України - і все - все буде, словами Леся, - повний піздец. ****** дослідники калу.
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22.09.2022 19:17 Відповісти
тут дєрьмаку головне не вийти на самого себе
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22.09.2022 19:20 Відповісти
А чо такого, ведь понятно, что обменом никому не нужного Медведчука Ермаку дан мощный сигнал - и тебя потом поменяем.
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22.09.2022 19:20 Відповісти
ху із а факінг мсс дермак?..
фаворит засліпленого коханням Найвеличнівшивого?..
це вже тупо непристойно, його просто найняли скрєпки та олівці по кольорам розкладати, а воно "дєлаєт політіку"
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22.09.2022 19:20 Відповісти
Організатор схеми розкрадання гуманітарки в Запоріжжі теж тут.
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22.09.2022 19:26 Відповісти
Такими речами однозначно мають займатись професйні дипломати і висококласні правники. А Смірнов і Єрмак то хто? Яке вони відношення мають до міжнародних відносин і міжнародного права?! Воно б ще тут Колю-котлету з безуглою всунуло або верещучку. Ну, курва, коли вже то дике зелене піляцтво закінчиться?!
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22.09.2022 19:27 Відповісти
Ничего не обходится без назначенного путлером смотрящего за Зеленским - Ермака.
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22.09.2022 19:27 Відповісти
"вляпаться в дєрьмака по вуші"
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22.09.2022 19:38 Відповісти
" За державу обидно..."
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22.09.2022 19:42 Відповісти
Будуть відмазувати х..уйла))
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22.09.2022 19:43 Відповісти
Для більшого "ефекту" не вистачає в складі групи Мар'яни. Втім ще не вечір.
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22.09.2022 19:49 Відповісти
Єрмак знає кого призначати для засудження рашистів.

Андрій Смирнов адвокат Олени Лукаш, Єфремова та друг Портнова.

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22.09.2022 19:53 Відповісти
Ось ці мерзотники рулять 😕
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22.09.2022 20:28 Відповісти
Сразу в одном совете и столько мудаков и подонков! Я уже себе представляю, что они там наворотят. С горкой.
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22.09.2022 19:53 Відповісти
А де представники опозиційних партій?

Я в щоці від зеленоі шобли , яка призначила ручних членів ,
так званоі , робочоі групи !

Вони таки дограються 😡
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22.09.2022 20:10 Відповісти
rili....🤣🤣🤣
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22.09.2022 20:25 Відповісти
дєрьмак, смірнов, гавриш - ці три кацапські виродка, точно будуть опікуватися українськими інтересами
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22.09.2022 20:31 Відповісти
Поки такі падли будуть керувати УКРАЇНОЮ,в нас нічого не поміняється і якби не такі падали керували до того,війни би не було.І тепер народ із ЗСУ життям і кров'ю виборюють Україну,а ці''дорогі''чиновники і дальше будуть управляти і красти.
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22.09.2022 20:46 Відповісти
без Зеленского, Путина и Шойгу, группа на трибунал не полная.
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22.09.2022 22:19 Відповісти
у малюськи хороший кокс... без него никак...
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23.09.2022 00:27 Відповісти
Та дайте вже тому єрмаку відпочити!
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23.09.2022 07:54 Відповісти
До перемоги означені кадри можуть і не дожити.....якщо будуть продовжувати красти у таких масштабах...
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23.01.2023 16:41 Відповісти
 
 