Робочу групу щодо спеціального міжнародного трибуналу очолив заступник глави ОП Смірнов, до складу увійшли Єрмак, Кулеба, Малюська та інші, - указ

Президент Володимир Зеленський видав указ про "Про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України".

Відповідний документ оприлюднено 22 вересня на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

До складу робочої групи увійшли: Андрій Єрмак (керівник ОП, керівник робочої групи), Андрій Смирнов (заступник керівника ОП, заступник керівника - координатор робочої групи), Олег Гавриш (головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП), Оксана Золотарьова (директор Департаменту міжнародного права МЗС), Олександр Карасевич (генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП), Олена Ковальська (керівник Кабінету керівника ОП), Антон Кориневич (посол з особливих доручень МЗС), Андрій Сибіга (заступник керівника ОП), Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ), Денис Малюська (міністр юстиції).

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За згодою до робочої групи можуть увійти Андрій Костін (Генеральний прокурор), Денис Маслов (голова Комітету ВРУ з питань правової політики) та нардепи Олександр Качура, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко.

Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.