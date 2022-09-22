Кожен громадянин РФ, який відкрито виступає проти режиму Путіна, може просити притулку в Німеччині, - глава МВС Фезер

Федеративна Республіка Німеччина готова прийняти російських дезертирів за певних обставин.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

"Як правило, дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримують міжнародний захист у Німеччині. Кожен, хто мужньо виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування", - сказала посадовиця.

Практика прийняття рішень Федерального відомства у справах міграції та біженців вже була відповідним чином скоригована. Проте надання притулку є рішенням у кожному конкретному випадку, яке також включає перевірку безпеки.

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Німеччина місяцями приймала критиків російського режиму, яких переслідували та погрожували, додала міністерка. Дедалі жорстокіша агресія Росії проти України супроводжується посиленням внутрішніх репресій, зокрема проти преси, правозахисників та представників опозиції. Зокрема, уряд надає російським журналістам можливість вільно та незалежно робити репортажі з Німеччини. "У цій швидкій і небюрократичній процедурі ми вже зробили можливим допуск 438 осіб разом із Федеральним міністерством закордонних справ", - сказав Фезер.

Після оголошення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним з'явилися ознаки втечі призовників з країни, а рейси за кордон, які ще були доступні, були швидко заброньовані. Тоді партнери по коаліції ВДП і "Зелені" попросили уряд прийняти російських дезертирів.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.