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війна (56511) Німеччина (4531) Росія (47229) притулок (40) мобілізація (1458)

Кожен громадянин РФ, який відкрито виступає проти режиму Путіна, може просити притулку в Німеччині, - глава МВС Фезер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ненсі,фезер

Федеративна Республіка Німеччина готова прийняти російських дезертирів за певних обставин.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

"Як правило, дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримують міжнародний захист у Німеччині. Кожен, хто мужньо виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування", - сказала посадовиця.

Практика прийняття рішень Федерального відомства у справах міграції та біженців вже була відповідним чином скоригована. Проте надання притулку є рішенням у кожному конкретному випадку, яке також включає перевірку безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не рятуватиме росіян від мобілізації

Німеччина місяцями приймала критиків російського режиму, яких переслідували та погрожували, додала міністерка. Дедалі жорстокіша агресія Росії проти України супроводжується посиленням внутрішніх репресій, зокрема проти преси, правозахисників та представників опозиції. Зокрема, уряд надає російським журналістам можливість вільно та незалежно робити репортажі з Німеччини. "У цій швидкій і небюрократичній процедурі ми вже зробили можливим допуск 438 осіб разом із Федеральним міністерством закордонних справ", - сказав Фезер.

Після оголошення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним з'явилися ознаки втечі призовників з країни, а рейси за кордон, які ще були доступні, були швидко заброньовані. Тоді партнери по коаліції ВДП і "Зелені" попросили уряд прийняти російських дезертирів.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Також читайте: Силовикам Білорусі наказали відстежувати громадян РФ, які ховаються від мобілізації, - ЗМІ

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
Мне кажется, что украинцы, живущие в россии, еще больше ненавидят Украину, чем русские. Когда читаешь фамилии дохлой русни, там процентов 70 украинские фамилии. А воевать они не желают не от любви к Украине, а от боязни сдохнуть.
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22.09.2022 19:28
+22
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22.09.2022 19:29
+22
я много общался в интернете с этими так называемыми "хорошыми русскими",и если с ними вести долго разговор то с них все равно в конце концов начинает лезть вот это все пропагандистское,имперское вяличие
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22.09.2022 19:31
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санду не бомбит мирных людей. Отсюда и избирательность
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22.09.2022 22:01 Відповісти
Так и Путин не бомбит города в РФ.
Речь же о том, что они готовы принять именно граждан РФ
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22.09.2022 23:13 Відповісти
Передадим российских пленных зеков Германии. Они точно против
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22.09.2022 20:46 Відповісти
Принимайте побольше кацапов - они вас потом отблагодарят: будут строить в Германии русский мир!!!
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22.09.2022 20:48 Відповісти
Немцы как были дебилами в плане кацапов , такими и остались
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22.09.2022 20:54 Відповісти
Это вы зря сказали. Лет через 20 рашка пойдет защищать русскоязычных в Германии
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22.09.2022 21:05 Відповісти
Ага, чтобы колбасники воняли сруцькимиром. Москаль он и в Германии москаль.
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22.09.2022 21:48 Відповісти
Берлин исконно русский город!
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22.09.2022 21:54 Відповісти
Нуачомля унатурэ! Славянский - значит русский. Чисаканкрена.
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22.09.2022 22:45 Відповісти
Є ще інша сторона медалі - пообіцяти пряник тим, хто виступить проти режиму х.йла, таким чином збільшивши кількість дезертирів. А от чи отримають той пряник вони не факт.
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22.09.2022 22:05 Відповісти
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22.09.2022 22:12 Відповісти
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22.09.2022 22:13 Відповісти
В нас воює легіон свободи.Рускі прийняли нашу сторону і мочать кацапів своїх так би мовити.І от тут є здраве зерно.Нам потрібно розбирати завали відбудовувати розбите майно.І от тут можна зробити те що робить Німечина.Але вік 20-30 не судимі з освітою і не дезертири.З двома умовами з нас безпека з них два пункта або йдете в легіон свободи мочити своїх або розбирати завали і відбудовувати розбите майно за їжу.Кінець війни валіть нах звідси без права на громадянство .Ну якось так пункти можна коригувати під безпеку і нашу вигоду.Тобто використати це м'ясо на свій інтерес.
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22.09.2022 22:16 Відповісти
Не зря швейцарцы считают немцев недалёкими... и не только потому, что Германия приграничное со Швейцарией государство
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22.09.2022 22:54 Відповісти
Испоганят теперь Германию....
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22.09.2022 23:26 Відповісти
Не гони Лошадей!Тётя Мотя!!!ща как накидают ФСБ клонов шо потом будеш другой МАМОЙ МЕРКЕЛЬ!!!Изза которой вся Европа в ЧЁРНОЖОПЫХ живущих за счёт Коренных жителей!и работать не хотят!
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22.09.2022 23:27 Відповісти
ПЗДЦ вони що здуріли у Німеччині зовсім..... зараз налізе туди фсбшного лайна "по самі вуха"..... хоча можливо перевірятимуть якимось чином.
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23.09.2022 00:22 Відповісти
Дураки! Пусть дома порядок наводят. Нехрен ехать в теплую Германию!
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23.09.2022 01:02 Відповісти
Німці забули Кенінгсберг з територією, який після закінчення оренди касапія так і не повернула. Тому приїдуть, а потім їх будуть через рік "асвабаждать" як "ісконно гаварящіх.
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23.09.2022 01:11 Відповісти
Все населення РФ хай забирають,тільки спочатку бурятів,через місяць будуть шукати унітази,світлофори,а через рік будуть шукати де жити.
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23.09.2022 01:38 Відповісти
Министэрка -дура. Потом будет отбиваться откацапов,которые придут защищать ,,кацапоговорящее население" от немецких неонацистов и плакать
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23.09.2022 04:19 Відповісти
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