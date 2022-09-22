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війна (56511) Туреччина (2252) Ердоган (754) переговори з Росією (552)

Ердоган планує зателефонувати Путіну та Зеленському та продовжити зусилля зі встановлення миру між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають", - заявив Ердоган журналістам у "Турецькому домі" у Нью-Йорку. Президент зазначив, що після повернення до Туреччини зателефонує Путіну та Зеленському, щоб продовжити дипломатичні зусилля щодо України.

На думку Ердогана, в ООН роблять недостатньо для припинення війни проти України. Він заявив, що організація не змогла запобігти енергетичній та продовольчій кризі, проте "довіра до неї трохи підвищилася завдяки домовленості щодо "зернового коридору", укладеної в Стамбулі.

"Кроків у цьому напрямі маю докладати не лише я, а й усі світові лідери. Переговори мають вестись як з Путіним, так і із Зеленським", - заявив президент Туреччини. Він вкотре наголосив, що Туреччина виступає за дипломатичний вихід із кризових ситуацій у світі.

Також читайте: Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне
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22.09.2022 19:33
+13
Він тупий, ілі гдє? Миру між нами не буде.
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22.09.2022 19:32
+11
операция-маструбация
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22.09.2022 19:32
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операция-маструбация
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22.09.2022 19:32 Відповісти
Він тупий, ілі гдє? Миру між нами не буде.
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22.09.2022 19:32 Відповісти
Ви не розумієте, для Ердогана важливий процес, а не результат. А також невелички досягнення, яким він посприяв, та яким намагається посприяти. Наприклад, зернова угода, обмін полоненими, тощо. Цим він істотно збільшує свою вагу в міжнародній політиці. Мікрон, Шольц чи Сі зробили щось подібне в ситуації #1 у світі? Ні. А він - так
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22.09.2022 19:48 Відповісти
Ніби проблема в нас. А, точно, я забув, ЩО МИ НЕ ЗДАЄМОСЯ
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22.09.2022 19:33 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне
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22.09.2022 19:33 Відповісти
Тайные договоренности Путина и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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22.09.2022 19:51 Відповісти
вдячні Ердогану за допомогу з поверненням наших військомих, але мир можливий тільки після того, як русня залишить територію України включно з Кримом, відшкодує шкоду і покається. А за путіна це все неможливо.
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22.09.2022 19:34 Відповісти
Ердоган зробив би більше користі людству, якби каменюкою по башці
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22.09.2022 19:34 Відповісти
Ви шо ******? Вот когда ви будете терять свои территории от росии, вот тогда и будете пистеть о мире.....Вы ****** турецкой не занимайтесь.
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22.09.2022 19:35 Відповісти
Дайте йому словник на сторінці зі словом "мобілізація"
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22.09.2022 19:36 Відповісти
Макрон такий 💔
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22.09.2022 19:36 Відповісти
чого він знудився ?

ЗЄ-ля, артист обаний, вчись вираженіям ліца !
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22.09.2022 20:01 Відповісти
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22.09.2022 20:18 Відповісти
про який накуй мир йдеться?????
після стертих з лиця землі міст?
після сотень тисяч трупів???
тільки капітуляція орків!!!!!!!
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22.09.2022 19:39 Відповісти
Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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22.09.2022 19:48 Відповісти
вірш Нестеренка
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22.09.2022 20:20 Відповісти
миру на яких умовах?
Допоки нема відповідді на це головне запитання - займатесь в найкращому випадку посередництвом по обміну полоненими. Бо займаєтесь хреново. Оскільки обіцяли обміняти 2500+ захисників Марика, а звільнили лише 108. До того ж касапт вже 60 наших встигли в Оленівці вбити.
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22.09.2022 19:39 Відповісти
Мабуть мир на умовах, схожих з обміном полоненими. Він (і мир, і обмін) потрібен і його хочуть усі (ну може окрім рашистів), але... Якщо 5 бойових офіцерів, які зупинили рашистів у Маріуполі, звільнені так, що не можуть більше приймату участь у звільненні власної країни, то до якого ж "миру" можуть домовитись?

Дуже сподіваюсь, що це моя параноя, а не логічні висновки з подій останніх днів-тижнів....
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22.09.2022 19:48 Відповісти
Цитата Ердогана - "за умов справедливого миру нема програвших". Тобто він прагне, аби кацапи не програли, отримає з цього зиск, і називає це прагненням до миру
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22.09.2022 23:31 Відповісти
Пердоган,хочеш допогти Україні і її народу.?Не займайся лицемірною показухою,а пролобій вступ України в НАТО і відведення всіх рашистських війск з території України,включаючи Крим
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22.09.2022 19:40 Відповісти
пролобіюй,пропхай,протягни ,проштовхни і т.д
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22.09.2022 19:42 Відповісти
Во всяком разе он против не будет. А вот европейские страны - это вопрос.
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22.09.2022 21:11 Відповісти
******* na *** svoloch vanyuchiy. S ******** Erdogana osvobodili zashitnikov Azovstali
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22.09.2022 21:09 Відповісти
оглу не матюкайся, зуби повипадають.Захисників азовсталі не міняли до тих пір ,поки куйло не сказав "віддайте кума"Не смерди.
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23.09.2022 01:36 Відповісти
американские спецслужбы увидели, что с россии на турецкое казначейство пришло 25 млрд долларов. за что же это?
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22.09.2022 19:44 Відповісти
Украине нужно взять в америки 100 хаймерсов и неделю массировано долбить херсонскую и запорожскую области. за неделю эти области нужно освободить, чтобы не допустить проведения там референдумов.
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22.09.2022 19:45 Відповісти
Предлагаете превратить города в Алеппо? А села просто стереть в рыль?
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22.09.2022 21:13 Відповісти
по военным российским объектам
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22.09.2022 23:05 Відповісти
Мир нам був потрібен раніше, а зараз нам потрібна Перемога і зникнення з політичної карти Світу штучної зробленою (пальцем) "Російської Федерації".
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22.09.2022 19:46 Відповісти
Оно конечно - за звонок в глаз не дадут. Если Зеленскому, тогда пусть лучше звонит концом об унитаз, если могилизатору, то поздно. Но, видимо, звоночек немало стОит, если под него Реджеп попытается отхватить краснодарский край.
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22.09.2022 20:28 Відповісти
Не путайте мир с прекращением деокупации. Мир нужно было в 2014 предлагать.
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22.09.2022 19:53 Відповісти
який мир? а мобілізація це напевно щоб мир пришвидшити?
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22.09.2022 19:55 Відповісти
А зачем нам мир? Жить под окупацией в лагерях и пыточных камерах? ПНХ с таким *миром*. В даном случае война это не что то плохое а наоборот идет очищение нашей страны от рашистской чумы
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22.09.2022 19:56 Відповісти
Якби були реальні переговори а не обмін ультиматумами.
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22.09.2022 19:59 Відповісти
Каравул, никто из мужского населения ********** не поедет в Турцию, провал турбизнеса.
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22.09.2022 20:04 Відповісти
Ердоган діє виключно на користь росії заради їх туристів і збуту томатів.
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22.09.2022 20:05 Відповісти
Тонкий передвиборчий хід Ердогана не увінчається реальними успіхами
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22.09.2022 20:06 Відповісти
Ердогану треба переконати ***** у тому, що вихід з України буде для нього перемогою. Це єдиний варіант припинення війни.
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22.09.2022 20:14 Відповісти
Помидорыч, не делай нам нервы
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22.09.2022 20:17 Відповісти
Я бы поостерегся Эрдогана называть тупым. У него конечно свои интересы, но Байрактары он продает нам, а мог бы запросто РФ..... Почитал бы наши комменты.....
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22.09.2022 20:19 Відповісти
країна, член НАТО, продає свою зброю тому, хто має НАТО за противника? це вже дно чи ви ще щось придумаєте?
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22.09.2022 20:24 Відповісти
spasibo za komment
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22.09.2022 21:10 Відповісти
Эрдогану нужно лидерство на Кавказе и в Средней Азии. Кацапстан мешает. Ему не нада мешать, он утопит эту помойку. И вообще - Турция - это троянский конь англичан, а соответственно и США. Просто нужно пропускать мимо ушей ЧТО он говорит.
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23.09.2022 21:36 Відповісти
пишите заказные письма
мелким почерком
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22.09.2022 20:24 Відповісти
Эрдоган, зачем звонить Зеленскому?
Звони пуйлу.
Вот когда тот выведет все свои войска со всей территории Украины, вот тогда и звони Зеленскому.
Пусть встречаются и решают все оставшиеся вопросы. Например, выплаты репараций и т.д.
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22.09.2022 20:28 Відповісти
После последнего их разговора Пу . объявил мобилизацию. И реально пригрозил ядерной войной. О чём они разговаривают?
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22.09.2022 20:40 Відповісти
Только что Китай тоже призвал сесть за стол переговоров без всяких условий.
Мне кажется, что Китай дал разрешение Уйлу на этот блеф с референдумами, мобилизацией и шантажом ЯО с одним условием, чтобы поскорее все закончить.
Либо ты, либо Украина и очень быстро - так обстоят дела для Уйла.
Никаких средств для 300 тыс, тем более для миллиона его гавриков нет. Даже, если и найдутся, это по времени займет 2-3 месяца!
Задача Украины занять выгодные позиции и укрепиться за счет союзников. Усилить санкции и защитить атомные станции. На каждый выстрел по ТЭЦ отвечать таким же выстрелом по их ТЭЦ на российской территории! Пусть знают, что зима будет тяжелой для всех!
И не ждать, а проводить нашу мобилизацию тоже. До весны можно и нужно подготовиться к встрече с ордой и организовать им достойную встречу.
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Китай сидит на берегу. ☺
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23.09.2022 21:38 Відповісти
Ердагону пора знати, що всякі перемови з гумовой дупой почнуться, коли остання свинопсина покине Україну! На перемовах, буде головна тема - Репарації, може ще окуповані північ та схід України!
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22.09.2022 20:59 Відповісти
У Эрдагана скоро выборы. Инфляция зашкаливает,
вот и хочет он что то преподнести своим избирателям.
Туризм упал, денег нет, торговля не цветёт--
одни проблемы. Есть шанс подзаработать на чужом
горе, вот и крутит он свою пластинку "миротворца".
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22.09.2022 21:11 Відповісти
Розбудіть хтось Ердогана, там ***** мобілізацію оголосив, чи може ***** оголосив мобілізація після зустрічі з Ердоганом, та заручився підтримкою?
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22.09.2022 21:22 Відповісти
"Планує зателефонувати?" Це повний оргазм....
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23.09.2022 08:03 Відповісти
 
 