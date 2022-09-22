Ердоган планує зателефонувати Путіну та Зеленському та продовжити зусилля зі встановлення миру між Україною та РФ
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають", - заявив Ердоган журналістам у "Турецькому домі" у Нью-Йорку. Президент зазначив, що після повернення до Туреччини зателефонує Путіну та Зеленському, щоб продовжити дипломатичні зусилля щодо України.
На думку Ердогана, в ООН роблять недостатньо для припинення війни проти України. Він заявив, що організація не змогла запобігти енергетичній та продовольчій кризі, проте "довіра до неї трохи підвищилася завдяки домовленості щодо "зернового коридору", укладеної в Стамбулі.
"Кроків у цьому напрямі маю докладати не лише я, а й усі світові лідери. Переговори мають вестись як з Путіним, так і із Зеленським", - заявив президент Туреччини. Він вкотре наголосив, що Туреччина виступає за дипломатичний вихід із кризових ситуацій у світі.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
ЗЄ-ля, артист обаний, вчись вираженіям ліца !
після стертих з лиця землі міст?
після сотень тисяч трупів???
тільки капітуляція орків!!!!!!!
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Допоки нема відповідді на це головне запитання - займатесь в найкращому випадку посередництвом по обміну полоненими. Бо займаєтесь хреново. Оскільки обіцяли обміняти 2500+ захисників Марика, а звільнили лише 108. До того ж касапт вже 60 наших встигли в Оленівці вбити.
Дуже сподіваюсь, що це моя параноя, а не логічні висновки з подій останніх днів-тижнів....
мелким почерком
Звони пуйлу.
Вот когда тот выведет все свои войска со всей территории Украины, вот тогда и звони Зеленскому.
Пусть встречаются и решают все оставшиеся вопросы. Например, выплаты репараций и т.д.
Мне кажется, что Китай дал разрешение Уйлу на этот блеф с референдумами, мобилизацией и шантажом ЯО с одним условием, чтобы поскорее все закончить.
Либо ты, либо Украина и очень быстро - так обстоят дела для Уйла.
Никаких средств для 300 тыс, тем более для миллиона его гавриков нет. Даже, если и найдутся, это по времени займет 2-3 месяца!
Задача Украины занять выгодные позиции и укрепиться за счет союзников. Усилить санкции и защитить атомные станции. На каждый выстрел по ТЭЦ отвечать таким же выстрелом по их ТЭЦ на российской территории! Пусть знают, что зима будет тяжелой для всех!
И не ждать, а проводить нашу мобилизацию тоже. До весны можно и нужно подготовиться к встрече с ордой и организовать им достойную встречу.
вот и хочет он что то преподнести своим избирателям.
Туризм упал, денег нет, торговля не цветёт--
одни проблемы. Есть шанс подзаработать на чужом
горе, вот и крутит он свою пластинку "миротворца".