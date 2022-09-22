Ердоган планує зателефонувати Путіну та Зеленському та продовжити зусилля зі встановлення миру між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають", - заявив Ердоган журналістам у "Турецькому домі" у Нью-Йорку. Президент зазначив, що після повернення до Туреччини зателефонує Путіну та Зеленському, щоб продовжити дипломатичні зусилля щодо України.

На думку Ердогана, в ООН роблять недостатньо для припинення війни проти України. Він заявив, що організація не змогла запобігти енергетичній та продовольчій кризі, проте "довіра до неї трохи підвищилася завдяки домовленості щодо "зернового коридору", укладеної в Стамбулі.

"Кроків у цьому напрямі маю докладати не лише я, а й усі світові лідери. Переговори мають вестись як з Путіним, так і із Зеленським", - заявив президент Туреччини. Він вкотре наголосив, що Туреччина виступає за дипломатичний вихід із кризових ситуацій у світі.

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