За місяць до опалювального сезону готовність регіонів сягає 88%, - міністр розвитку громад Чернишов

Нині в Україні готовність до опалювального сезону становить 88%.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишився місяць до початку опалювального сезону. Ретельна підготовка до опалювального сезону в Україні тривала все літо та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже 88%", - сказав Чернишов.

Він закликав регіони повністю завершити підготовку до 6 жовтня.

За даними Мінрегону, станом на 22 вересня через російську агресію уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 335 котельні (332 пошкоджено та 13 зруйновано), 11 ТЕЦ (7 пошкоджено і 4 зруйновано) та 3 ТЕС. У плановому режимі держава фінансує роботи із відновлення Охтирської та Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.

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