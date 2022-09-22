Місія ООН зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання і чекає на гарантії безперешкодної роботи, - Гутерріш
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Місія ООН щодо встановлення фактів трагічного інциденту з українськими військовополоненими в колонії в окупованій Оленівці готова до розгортання.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Місія зі встановлення фактів, яку я створив після трагічного інциденту в колонії в Оленівці 29 липня, готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії. Місії має бути наданий безпечний, безперешкодний доступ до всіх точок та людей і відповідних доказів без будь-яких обмежень, перешкод чи втручання", - сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН.
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
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