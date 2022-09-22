УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8274 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 101 14
війна (56511) ООН (2763) полонені (1943) Гутерріш Антоніу (350)

Місія ООН зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання і чекає на гарантії безперешкодної роботи, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Місія ООН щодо встановлення фактів трагічного інциденту з українськими військовополоненими в колонії в окупованій Оленівці готова до розгортання.

 Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місія зі встановлення фактів, яку я створив після трагічного інциденту в колонії в Оленівці 29 липня, готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії. Місії має бути наданий безпечний, безперешкодний доступ до всіх точок та людей і відповідних доказів без будь-яких обмежень, перешкод чи втручання", - сказав Гутерреш на засіданні Ради безпеки ООН.

Також читайте: Російські окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці: загинув український полонений, п’ятеро - поранені

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Трагічний іцнидент, це коли ти вдома плиту не вимкнув і ключі в квартирі забув. І які сліди ви збираєтеся там шукати через два місяці? Ідіоти
показати весь коментар
22.09.2022 19:59
+6
Та ну що ви, куди поспішати... Можете наступного року приїхати ще, як раз вас Україна на визволені території пропустить безе перешкод
показати весь коментар
22.09.2022 19:59
+4
там зачистили так что скорее всего ничего не обнаружат.или помните шо це було мабуть нло
показати весь коментар
22.09.2022 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну що ви, куди поспішати... Можете наступного року приїхати ще, як раз вас Україна на визволені території пропустить безе перешкод
показати весь коментар
22.09.2022 19:59 Відповісти
Трагічний іцнидент, це коли ти вдома плиту не вимкнув і ключі в квартирі забув. І які сліди ви збираєтеся там шукати через два місяці? Ідіоти
показати весь коментар
22.09.2022 19:59 Відповісти
Да ці можуть сказати, що це полонені самі себе підірвали
показати весь коментар
22.09.2022 20:00 Відповісти
там зачистили так что скорее всего ничего не обнаружат.или помните шо це було мабуть нло
показати весь коментар
22.09.2022 20:00 Відповісти
tak , ale smotrite na priklad s MH17..... vse nashli razkapali i dokazli.....
показати весь коментар
22.09.2022 20:31 Відповісти
а то була місія ООН?Здається там нідерландці працювали..
показати весь коментар
22.09.2022 23:33 Відповісти
po moemu OBSCE....no eto nemenjaet suti esli nado bude - vse podkljuchatsa , tam ljudi znajut shto i kak delatj
показати весь коментар
22.09.2022 23:36 Відповісти
Шо ті іпотенти там вже хочуть знайти?!!
показати весь коментар
22.09.2022 20:09 Відповісти
У импотента встал. А так хочется весь состав оон пид.ов расстрелять, как наших людей, это делают рашисты.
показати весь коментар
22.09.2022 20:36 Відповісти
я навіть не знаю як на таке шапіто реагувати... в натупному рокі приїзжайте, розслідувачі *****
показати весь коментар
22.09.2022 20:45 Відповісти
а хрена они там уже увидят?
показати весь коментар
22.09.2022 23:23 Відповісти
Є така інформація щодо ООН та Червоного хреста, які брали на себе зобов'язання моніторити умови утримування українців у російському полоні. Так ось жоден з українських військовополонених, яких повернули додому в межах обміну 21 вересня, не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
показати весь коментар
22.09.2022 23:29 Відповісти
skoree vsevo rusnja abeshala shto pustjat - a potom tupo kinula....i sho oni mogli sdelatj ? nichovo🤬
показати весь коментар
22.09.2022 23:39 Відповісти
 
 