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Говорили про ймовірний характер дій противника у найближчий період, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.

Члени Ставки Верховного Головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Из воровитого подонка, мерзавца и трусливо-лживого говна лепят героя а в конечном результате всё равно получается ХЕРой. Из чего лепят то и получается.
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22.09.2022 20:23
+22
Президент Дерьмак провел заседание Ставки. Об этом сообщила говорящая дупа Дерьмака - Боневтик.
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22.09.2022 20:19
+15
Асфальт покладемо тут, ще тут, і ось тут!)
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22.09.2022 20:23
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Президент Дерьмак провел заседание Ставки. Об этом сообщила говорящая дупа Дерьмака - Боневтик.
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22.09.2022 20:19 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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22.09.2022 21:16 Відповісти
Оце фото буде на обкладинці книжки номер 5-"6 місяць моєї боротьби"
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22.09.2022 20:19 Відповісти
Асфальт покладемо тут, ще тут, і ось тут!)
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22.09.2022 20:23 Відповісти
Из воровитого подонка, мерзавца и трусливо-лживого говна лепят героя а в конечном результате всё равно получается ХЕРой. Из чего лепят то и получается.
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22.09.2022 20:23 Відповісти
наріду нравицця
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22.09.2022 20:28 Відповісти
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22.09.2022 20:30 Відповісти
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22.09.2022 20:21 Відповісти
)) Картинки из мультиков в твоём то возрасте не прилично уже даже.....особенно когда ты так рубаху рвал держите меня семеро что ЗЕлю в ростов нагонишь после первого же косяка....ответь бродяга тире бедолага....таккосяков пока не было или духа не хватает...какой же ты не самостоятельный балабол оказался...стыдно((
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22.09.2022 20:44 Відповісти
Жало сунуть в чужие разговоры не зная дел просто неприлично....ну если Вы за парня своего заступиться решили....то тогда похвально даже.(
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22.09.2022 21:00 Відповісти
Ну хіба він там щось розуміє...
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22.09.2022 20:21 Відповісти
Мы мне это прекратите тут, понимаешь ли.
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22.09.2022 20:27 Відповісти
Зе-круп'є...
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22.09.2022 20:24 Відповісти
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22.09.2022 20:26 Відповісти
У нього розвинуте нахабство та артистизм вищий за середній рівень - тут Петро до Боневтіка не дотягує... Отож, міжнародній публіці баки, прикриваючись за ЗСУ, може на певний час забити...
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23.09.2022 06:55 Відповісти
краще б намітив характер дій збройних сил України.Чи святкуємо надалі"Харків"?
в Херсоні референдум ,а ми "оцепєнєлі"...
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22.09.2022 20:27 Відповісти
Зашквар....зрадник-дєрьмак-секретарка ОП на засіданні верховної ставки!
вова ти дурак навічно!
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22.09.2022 20:29 Відповісти
ставка верховного гівнокомандуючого
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22.09.2022 20:35 Відповісти
Лучше бы дали Залужному выспаться. Полководцы, ****. Затащили человека в балаган для солидности.
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22.09.2022 20:40 Відповісти
Ото перелік осіб! Як там бідному Залужному було серед отих всіх дєрьмаків-данілових та монастирських-буданових?
Обговорили скільки акцизного збору з палива піде на продовження "великого крадівництва", а скільки на матеріальне забезпечення "батальйону монако"???

Не заважате Залужному, згадайте про інстинкт самозбереження!
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22.09.2022 20:43 Відповісти
Ей, верховний, чо ха хня?

Кабинет Министров Украины выделил 420 млн грн для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Об этом говорится в соответствующем постановлении КМУ (№1040 от 16 сентября), обнародованном на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство выделило Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 тыс. т с целью оказания гуманитарной помощи Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Федеративной Республике Сомали.
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22.09.2022 20:49 Відповісти
Є в мене друг з минулого життя, потім географія розвела на відстані але спільна історія підтримувала бажання спілкуватись. Були вибори президента. Я разок щось там писав другу на емоціях що ось дивись, так і так, не голосуй за зеленського. Друг сказав, що вони з дружиною хочуть подивитись як коломойський у порошенка* приват буде забирати, і що інформацію вони черпають виключно з телебачення. пройшов час, почалась війна. влітку зустрічаюсь з другом, він розповідає що напад на нашу країну причинив йому шок, навіть намагався спілкуватись українською, сказав що після нападу до нього приїхав переїхав наш спільний знайомий але він фанатик за порошенка. Я не встиг нічого запитати та й не хотів.. Він одразу ж сказав - ми с женой гордимся что проголосовалі за Зеленского, і нє є ьот. Я навіть не розпитував чому. Хоча людяна людина. Мабуть це метафізичне відхилення у людей. І нє *****, кажуть вони
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22.09.2022 20:51 Відповісти
как только зеля затеял договорняки, склады рашистов перестали взрывать
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22.09.2022 21:05 Відповісти
випитували в Залужного плани ?
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22.09.2022 21:14 Відповісти
Вероятнее всего Залужного там не было
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22.09.2022 21:19 Відповісти
Пори завивання записних хейтерів, ставка Верховного Головнокомандувача працює доволі ефективно і Україна переграє рашку на всіх фронтах. Недарма, за останнім опитуванням КМІСу, ЗСУ довіряють 91%, а Зеленському - більше 80% українців. Саме тих українців які кують перемогу України кожен на своїй ділянці.
...ну а маргінали нехай собі тявкають. Робота у них така.
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22.09.2022 21:23 Відповісти
Зе актору більше > 80 % 😆
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22.09.2022 21:43 Відповісти
Подоляк, это ты? Передай Лохубонэвтик, шо его посадют, бо он предатель и тырит с Дерьмаком гуманитарку
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23.09.2022 04:14 Відповісти
Як балакуну, що може артистично імпровізовано прочитати досить правильно написаний текст або промовити завчений...
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23.09.2022 06:59 Відповісти
та то тіні Балаклії ширяють над Банковою.
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22.09.2022 21:34 Відповісти
Обломісь клоун - після перемоги на Харьківщині правду де буде наступ тобі ніхто не скаже
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22.09.2022 21:41 Відповісти
 
 