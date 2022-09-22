Говорили про ймовірний характер дій противника у найближчий період, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші.
У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.
Члени Ставки Верховного Головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.
Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.
Будь ласка, зачекайте...
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
в Херсоні референдум ,а ми "оцепєнєлі"...
вова ти дурак навічно!
Обговорили скільки акцизного збору з палива піде на продовження "великого крадівництва", а скільки на матеріальне забезпечення "батальйону монако"???
Не заважате Залужному, згадайте про інстинкт самозбереження!
Кабинет Министров Украины выделил 420 млн грн для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.
Об этом говорится в соответствующем постановлении КМУ (№1040 от 16 сентября), обнародованном на Правительственном портале.
Согласно документу, правительство выделило Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 тыс. т с целью оказания гуманитарной помощи Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Федеративной Республике Сомали.
...ну а маргінали нехай собі тявкають. Робота у них така.