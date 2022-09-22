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Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

США продовжать підтримувати Україну, доки вона захищається від РФ, США також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія припинить бойові дії - війна закінчиться, якщо Україна припинить бойові дії - України не буде. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну, доки вона захищається. Ми також намагатимемося добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Але дипломатія не може і не має використовуватися як привід для нав'язування умов Україні з порушенням положень статуту ООН", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу також заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.

"Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується у нас на очах. Ми не можемо і не допускатимемо, щоб президент Путін залишився без покарання", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України - це не просто захист прав однієї країни обирати свій шлях, хоча це фундаментальне право.

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"Ми говоримо також про захист світового порядку, де жодна країна не може перемальовувати кордони іншої країни шляхом сили. Якщо ми не захистимо цей принцип, коли Кремль його так грубо порушує, ми посилаємо сигнал агресорам повсюдно, що вони також можуть так чинити. Це поставить усі країни під загрозу. Ми відчинимо двері для менш захищеного, менш мирного світу", - пояснив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що кожен член Ради безпеки ООН має надіслати РФ чіткий сигнал, що бездумні ядерні погрози мають припинитися негайно.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
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22.09.2022 20:45
+9
від стурбованості нема толку,

маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
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22.09.2022 20:41
+8
Что значит не хотите в армию?
А кто подарки на 23-е получал?
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22.09.2022 20:44
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Якби у вас була можливість реалізувати одну будь-яку свою мрію, то як саме ви б вбили путіна?
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22.09.2022 20:38 Відповісти
паля, лише вона
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22.09.2022 20:40 Відповісти
Ой навіть моєї яскравої фантазіі не вистачає ,знаю тільки що вбивала би цю потвору довго і публічно.
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Прив*язати у мурашнику
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22.09.2022 21:34 Відповісти
Ага, так і мураха касабпсиною стане, коли з'їсть зайву хромосому у гумовій дупі! =)
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22.09.2022 22:22 Відповісти
Манік'юрними ножничками , я би шматував кремлівського вилупка ,
з величезним задоволенням 😡
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22.09.2022 20:47 Відповісти
Таке вже є, у Китаю, як що не помиляюсь, назва "Довга смерть", від 2 тижнів, до 2-ох років, суд призначає! Зате із катів, добрі лікарі виходять! Тому що ні днем пізніше, ні раніше, бо катівник таким же буде покараний!
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22.09.2022 22:36 Відповісти
на майдані поставити клітку зверху вбиральню, й кожен бажаючий заходить задовольняє потребу. цікаво було б подивитися на чергу.
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23.09.2022 00:52 Відповісти
А тим часом в Україні...чекають коли ООН , де країна окупант має право "вето",почнуть надсилати чітки сигнали кацапіі...
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22.09.2022 20:40 Відповісти
Лузер ты, питун.
Планетарного масштаба.
*******...
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22.09.2022 20:40 Відповісти
від стурбованості нема толку,

маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Товарищ по работе держит СТО, говорит, что его работника 47 лет забирают на войну - у того бывшая жена в военкомате работает, наверное подсуетила ему повесточку.
Они вроде официально не разведены, наверное супружница рассчитывает на "гробовые"... поржал на свиносраче.
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Что значит не хотите в армию?
А кто подарки на 23-е получал?
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22.09.2022 20:44 Відповісти
а нащот ленд-лиза не сказал ничего
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22.09.2022 20:42 Відповісти
Ленд-лиз закладывается в бюджет страны на будущий год. Пока только вот так.... порционно. Но судя по цифрам, не сильно будут отличаться. Разница только в процедуре.
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22.09.2022 21:25 Відповісти
прям как во вторую мировую?
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22.09.2022 21:31 Відповісти
и поторы тысячи паровозов будет и сотня тысяч самолетов?
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22.09.2022 21:34 Відповісти
Насчет снабжения даже несомневаюсь. Вооружение будет. Но Украине сейчас нужна ПВО как воздух. Слишком большая территория. Нужен "зонтик".
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22.09.2022 21:52 Відповісти
Шото заговорили за переговори -- саудити турки США.
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22.09.2022 20:43 Відповісти
Звертаюсь до наших військових :,,
Шановні українські воїни, якщо ви побачите, що на вас наступає ворог одягнутий в уніформу зразка 1950-55,
в північнокорейських шоломах, не треба сміятись.

Все ж таки "друга армія світу .."
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22.09.2022 20:44 Відповісти
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22.09.2022 20:45 Відповісти
Навіщо таке писати під вечір? І навіщо я це прочитав і наспівав?
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22.09.2022 23:25 Відповісти
Тоді давайте Україні ******* озброєння - ударні безпілотники типу Ріпер, танки Абрамси, літаки типу F - 16
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22.09.2022 20:47 Відповісти
Сказали - F16 через 2-3 РОКИ...
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22.09.2022 20:54 Відповісти
"Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3369007"
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22.09.2022 21:25 Відповісти
США чітко вже сказали,що в ОП сидить криса ,а найвеличніший не реагує.
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22.09.2022 22:14 Відповісти
Томогавки були потрібні ще вчора
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22.09.2022 20:49 Відповісти
Блінкін - єврейський київський яструб
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22.09.2022 20:55 Відповісти
Ответы США скорее дразнят Путлера, чем пугают. Ну что это за угроза отвечать адекватно, но не понятно чем. Или в ответ уничтожить ЧМФ, который и так ему уже бесполезен, благодаря Нептунам и Гарпунам, как собаке пятая нога.
Очень слабенько и не подумавши.
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22.09.2022 20:57 Відповісти
We Know How To Win. And We Will." - Dmytro Kuleba, Minister Of Foreign Affairs, Ukrainehttps://www.youtube.com/watch?v=PjUHY2XgIxE
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22.09.2022 20:59 Відповісти
сравнить, как Кулеба говорит на английском и говорящая лошадь - небо и земля....
дебил жизнь прожил, а говорить так и не научился..... челюсть русскоговорящая мешает....
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22.09.2022 22:06 Відповісти
выманите куда-то старого козлину и уничтожьте. либо сбейте его самолёт при перелете.
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22.09.2022 21:13 Відповісти
Чи не про подii в Оленiвцi каДиркин патякаЭ ?

-"бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли За кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному"
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22.09.2022 21:14 Відповісти
Это раньше было, если россия прекратит войну, то война закончится. Теперь, если россия прекратит войну, то война начнётся в самой россии
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22.09.2022 21:18 Відповісти
та то послання саме зеленим.Припините війну небуде України. Комісія шулера Агрохама ще не розпущена. Ну а над питанням покарання царя вся ОПа без виключення працює. процес затягнути потрібно, а то.....наслідки для кротоферми можуть бути непередбачувані.І там і тут
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22.09.2022 21:29 Відповісти
путин в историю вошел как убийца ***** и род его проклят
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22.09.2022 21:41 Відповісти
Если б вы олени ввели адекватные санкции в 2014, то такого бы пи....ца не было.
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22.09.2022 22:16 Відповісти
В 14 году, Германией правила хамсамалистка, боюсь что и порно звезда, фрау рибентроп! На которую у реZиновой жопы, было куча компромата, вплоть до порно фильмов...
PS: Моё мнение...

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22.09.2022 23:11 Відповісти
Ну є пару нюансів які кажуть що все набагато гірше. Є підстави для того щоб вважати що війну почали "германські клани". Ціль була проста зруйнувати світовий порядок, авторитет сша та утворити новий багатополярний світ із відродженням рейху.

РФ це не самостійна фігура, а лиш ресурсна колонія Німеччини. Ці клани тримають в певній степені владу не тільки в Німеччині, але й в Австрії та інших їх сусідах, і навіть в Ізраїлі та рф. Тому ніякий компромат не був потрібен. Це легко доказується якщо подивитись хто сидить у верхівці компаній рф (просто згадайте про газпром і наглядову раду). Чи наприклад такий факт що на озброєнні рф є безпілотники як в обсє які виготовляє Австрія. Чи той факт що Ізраїль постачає рф технології бпла. Чи наприклад той нюанс що Хамас (доказано ізраїльським судом) створений владою Ізраїля взамін ОВП, а рф постачає зброю ОВП що дозволяє Ізраїлю вдавати що він веде оборонні війни та розширюватись. Це пояснює чому Ізраїль заблокував постачання Україні зброї, але продає зброю рф яка ніби є їх ворогом, а насправді партнером. Це пояснює чому Ізраїль заблокував біженців з України, але готовий літаки нові відправити в рф щоб дати клановій елітці можливість законно обійти мобілізацію та стати біженцями. І ось вам ніякого компромату не треба. Просто певні групи людей вирішили що багатополярний світ для них вигідніший.
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23.09.2022 09:18 Відповісти
Чіткий і зрозумілий меседж для всіх. Дякую США за підтримку, попри все.
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22.09.2022 22:24 Відповісти
якби сша ПО СПРАВЖНЬОМУ хотіли покарати пукіна, то пукін би вже давно годував хробаків, як бінладАн чи х*йсейн чи мухомор КАЛЛдафі....
а поки що - взагалі ні про що!!!
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23.09.2022 09:34 Відповісти
 
 