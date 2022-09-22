Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США продовжать підтримувати Україну, доки вона захищається від РФ, США також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо Росія припинить бойові дії - війна закінчиться, якщо Україна припинить бойові дії - України не буде. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну, доки вона захищається. Ми також намагатимемося добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Але дипломатія не може і не має використовуватися як привід для нав'язування умов Україні з порушенням положень статуту ООН", - сказав Блінкен.
Очільник Держдепу також заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.
"Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується у нас на очах. Ми не можемо і не допускатимемо, щоб президент Путін залишився без покарання", - сказав Блінкен.
Він наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України - це не просто захист прав однієї країни обирати свій шлях, хоча це фундаментальне право.
"Ми говоримо також про захист світового порядку, де жодна країна не може перемальовувати кордони іншої країни шляхом сили. Якщо ми не захистимо цей принцип, коли Кремль його так грубо порушує, ми посилаємо сигнал агресорам повсюдно, що вони також можуть так чинити. Це поставить усі країни під загрозу. Ми відчинимо двері для менш захищеного, менш мирного світу", - пояснив держсекретар США.
Блінкен зазначив, що кожен член Ради безпеки ООН має надіслати РФ чіткий сигнал, що бездумні ядерні погрози мають припинитися негайно.
Будь ласка, зачекайте...
з величезним задоволенням 😡
Планетарного масштаба.
*******...
маніяк що вбив десятки тисяч людей просто їздить собі на міжнародні зустрічі
Они вроде официально не разведены, наверное супружница рассчитывает на "гробовые"... поржал на свиносраче.
А кто подарки на 23-е получал?
Шановні українські воїни, якщо ви побачите, що на вас наступає ворог одягнутий в уніформу зразка 1950-55,
в північнокорейських шоломах, не треба сміятись.
Все ж таки "друга армія світу .."
Очень слабенько и не подумавши.
дебил жизнь прожил, а говорить так и не научился..... челюсть русскоговорящая мешает....
-"бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли За кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному"
PS: Моё мнение...
РФ це не самостійна фігура, а лиш ресурсна колонія Німеччини. Ці клани тримають в певній степені владу не тільки в Німеччині, але й в Австрії та інших їх сусідах, і навіть в Ізраїлі та рф. Тому ніякий компромат не був потрібен. Це легко доказується якщо подивитись хто сидить у верхівці компаній рф (просто згадайте про газпром і наглядову раду). Чи наприклад такий факт що на озброєнні рф є безпілотники як в обсє які виготовляє Австрія. Чи той факт що Ізраїль постачає рф технології бпла. Чи наприклад той нюанс що Хамас (доказано ізраїльським судом) створений владою Ізраїля взамін ОВП, а рф постачає зброю ОВП що дозволяє Ізраїлю вдавати що він веде оборонні війни та розширюватись. Це пояснює чому Ізраїль заблокував постачання Україні зброї, але продає зброю рф яка ніби є їх ворогом, а насправді партнером. Це пояснює чому Ізраїль заблокував біженців з України, але готовий літаки нові відправити в рф щоб дати клановій елітці можливість законно обійти мобілізацію та стати біженцями. І ось вам ніякого компромату не треба. Просто певні групи людей вирішили що багатополярний світ для них вигідніший.
а поки що - взагалі ні про що!!!