США готують до відправлення нову партію боєприпасів для ЗСУ, - Пентагон. ФОТО
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Міністерство оборони США готується надіслати ще одну партію боєприпасів до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє пресслужба Пентагона. .
"Пілоти, які прибули на базу військово-повітряних сил Дувр у Делавері, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C -17 Globemaster III в рамках місії допомоги в безпеці", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Харьков Сумской
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+19 Ростислав Коваль
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+19 Владислав Ткаченко ca740de2
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Будь ласка, зачекайте...
і ракет, хоча б штук 500 на 80-150-200 км закиньте туди
наперед спасибі вам )
https://www.unian.ua/world/nato-mozhe-zavdati-preventivnogo-udaru-po-putinu-ekspert-nazvav-umovu-video-11988048.html
Гм..в мене ще краще ніж у Світана вийшло...)
(З анекдоту про Чапаєва)
фсбшна контора працює на залякування.
Выбирай выражения, короче говоря.
подяка за всебічну підтримку та допомогу уряду США та американським громадянам