Визволені з полону 5 командирів проживатимуть "деякий проміжок часу" в Туреччині, - Буданов
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Учора в рамках обміну полоненими з РФ було визволено командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калину" Пономаря, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлега.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що ці п'ятеро визволених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно умов, в яких вони знаходяться, зачекайте певний проміжок часу. Обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі. Вони самі зможуть все пояснити і, думаю, показати", - зазначив Буданов.
За його словами, українські воїни житимуть у приватному будинку. "Я там був. Це досить пристойні умови. Скажімо так. Щоб ви розуміли, по-перше, це приватний будинок. Це ніяка не тюрма. Не якась там яма, як можливо хтось собі уявляє. Це досить комфортабельне місце проживання. Не перебування, а проживання", - наголосив Буданов.
Він зауважив, що визволені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "деякий проміжок часу". "Ось саме такі формулювання", - додав Буданов.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що два дні тому відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"Це особиста домовленість, особисті гарантії, і я хочу ще раз відзначити й особисту участь президента Ердогана в тому, що відбулося, і, у першу чергу в тому, що він надав ці гарантії безпеки, гарантії перебування наших громадян на території Туреччини", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.
Будь ласка, зачекайте...
І, зрада - не факт сдачі в полон, а дії, через які то сталося
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Реєстрація:22.09.2022 - ще один новонароджений іксперд
Я реєструвався в 14-му, але не можу зайти в тому аккаунті, бо пошта давня і нє катіт.
А ти вже поділив всіх
Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
Никто же не хочет говорить, что это интернирования.
Була якась домовленість по Азовцям, якась гарантія безпеки, так що касаби витримали ці всі домовленості? Все було порушено свинопсами, чому наши хлопців не в Україні??? Чому вони після обміну досі у полоні, хоч і в Туреччини? При цьому нацисти викрадають наших дітей, користуються фосфорними ************, катують і вбивають наших громадян, до речі, воєнні також наши громадяни, і т. д. і т. п. ?
Наводка под дурачка?
Congrats Ukraine! azovstaldefenders are at home!
Через 5-6 дней к ним приедут их жены и семьи.
А в Турции сейчас роскошный бархатный сезон: вот пусть парни и отдохнут с семьями в хорошей комфортной резиденции на спецпляже. Заслужили этот отдых.
В цьому випадку: піар Єрдогану, такий собі "спаситель" ... насправді що Пу не національний лідер що *****.
Тому - з ними будуть знаходитись ті ж самі нквд. Думаю - віб'ють в голову щоб вони нашому суспільству не передали Патріотичній запал. Адже після Кривоноса - тільки кинь сірник.
Є й інші сценарії. Є ті самі отрути які потрібно скормлювати 5-7 днів. Людина помре через 2-3 міс.
Отдых и лечение они заслужили. Но жить под арестом и наблюдением - гнильцой попахивает...