Визволені з полону 5 командирів проживатимуть "деякий проміжок часу" в Туреччині, - Буданов

Учора в рамках обміну полоненими з РФ було визволено командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калину" Пономаря, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлега.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що ці п'ятеро визволених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно умов, в яких вони знаходяться, зачекайте певний проміжок часу. Обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі. Вони самі зможуть все пояснити і, думаю, показати", - зазначив Буданов.

За його словами, українські воїни житимуть у приватному будинку. "Я там був. Це досить пристойні умови. Скажімо так. Щоб ви розуміли, по-перше, це приватний будинок. Це ніяка не тюрма. Не якась там яма, як можливо хтось собі уявляє. Це досить комфортабельне місце проживання. Не перебування, а проживання", - наголосив Буданов.

Він зауважив, що визволені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "деякий проміжок часу". "Ось саме такі формулювання", - додав Буданов.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що два дні тому відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Це особиста домовленість, особисті гарантії, і я хочу ще раз відзначити й особисту участь президента Ердогана в тому, що відбулося, і, у першу чергу в тому, що він надав ці гарантії безпеки, гарантії перебування наших громадян на території Туреччини", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.