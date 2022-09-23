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Китай закликав РФ та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ван

Китай на Радбезі ООН заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час засідання Ради безпеки ООН, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що позиція Китаю щодо України залишається послідовною та ясною. Пекін й надалі підтримує суверенітет й територіальну цілісність усіх країн, а також дотримування принципів статуту ООН.

Водночас Ван Ї закликав Київ та Москву розпочати переговори "без попередніх умов".

"Ми повинні дотримуватися діалогу та переговорів. Основний пріоритет у тому, щоб сторони відновили діалог без будь-яких попередніх умов. Щоб вони були прихильні до діалогу не передбачаючи підсумку, щоб вони вели переговори, аби переговори могли принести результат і мир", - заявив міністр.

Також читайте: У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+90
Переклад з дипломатичної:
Китай закликав заморозити війну на лінії зіткнення, щоб рашисти встигли краще підготуватися для наступної атаки
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22.09.2022 23:37
+30
С Тайванем об установлении дипотношений не хочешь поговорить? Советчик, блин.
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22.09.2022 23:40
+22
ще одні миротворці зі своїми "інтересами"
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22.09.2022 23:39
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А я закликаю Китай та Японію зупинитись на кордонах 1940 року.
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23.09.2022 11:00 Відповісти
пошли они *****,********** шестёрки!
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23.09.2022 11:06 Відповісти
Без попередніх умов? Переговори заради переговорів?
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23.09.2022 11:09 Відповісти
китай идет на *** твари продали нас ****** перед своей олимпиадой
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23.09.2022 11:30 Відповісти
После Мотор Сичи с кнр Украине лучше не слушать и не читать. Страна гнобящая уйгуров должна быть под санкциями как и срашка.
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23.09.2022 11:43 Відповісти
Так і хочеться сказати щось нецензурне...
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23.09.2022 11:50 Відповісти
идите ***** китаезы
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23.09.2022 12:09 Відповісти
Шановні китайці, якщо ви хочете віддати рашці 15-20% території і потім вести з ними переговори без попередніх умов - зробіть це. Покажіть нам приклад. А якщо ви самі цього не робите, то поцілуйте нас в дупу.
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23.09.2022 12:15 Відповісти
Понимаешь, Ван , Запад , это дело , еще тоньше чем восток . То як що почали піздити москалів , то зупинятися не можно Ты лучше едь на Тайвань , с челобитной , что бы они вас взяли обратно под свое крылышко . Зачем , островной Китай отделился от Тайваня , пора вам возвращаться так сказать в родную гавань
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23.09.2022 12:18 Відповісти
Згодні,но є нюанс-крадене повернуть і порадьте арахамії зчезнути з України.
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23.09.2022 12:19 Відповісти
Україна закликає Китай сісти за стіл переговорів з Тайванем, без попередніх умов... Як вам така пропозиція, кітайози??
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23.09.2022 12:39 Відповісти
А за курсом корабля не посилали ? за такі поради.
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23.09.2022 12:58 Відповісти
Что только не делает дешевый кацапский газ и нефть, да еще и со скидками!
Что только не скажешь ради этого. А Китаю с его огромной промышленностью газа надо ой как много.
Вот и несут всякую пургу в поддержку лаптестана, чтобы не потерять очень дешевые энергоресурсы.
К тому же мы еще не знаем, какие куски Сибири пуйло собирается отдать Китаю под "временное" хозяйствование. А там и древесина и полезные ископаемые...
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23.09.2022 13:05 Відповісти
эти призывы-это обвертка а что внутри какие договорняки и интересы кто знает?
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23.09.2022 13:10 Відповісти
внутри дерьмо. в любом случае
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23.09.2022 13:21 Відповісти
А не пішов би ти, Китай, *****, без попередніх умов?
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24.09.2022 17:41 Відповісти
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