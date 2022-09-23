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Велика Британія в ООН про можливі "референдуми на окупованих територіях": Закликаємо всі країни відкинути цей фарс і відмовитися визнавати будь-які результати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав усі країни відкинути російський фарс і відмовитися визнавати будь-які результати фіктивних референдумів на суверенній території України, які не мають жодних юридичних підстав.

"У нас є інформація, яка означає, що ми знаємо, що Росія збирається провести фіктивні референдуми на суверенній українській території без будь-яких юридичних підстав. Під загрозою насильства, після масових переміщень людей у районах, які переважною більшістю проголосували за незалежність України. Ми знаємо, що робить Володимир Путін - він планує сфабрикувати результати цих референдумів, він планує використати це для анексії суверенної української території, і він планує використовувати це як подальший привід для ескалації своєї агресії. Я закликаю всі країни відкинути цей фарс і відмовитися визнавати будь-які результати", - сказав Клеверлі на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він наголосив, що РФ веде проти України загарбницьку війну, війну анексії, на яку президент Путін тепер хоче відправити ще більше молодих чоловіків та жінок у Росії, "роблячи мир ще менш ймовірним".

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"Пан Путін має зрозуміти, що світ спостерігає, і ми не здамося. Як члени Ради Безпеки ми маємо беззастережно відкинути спроби Росії анексувати територію України. Ми маємо чітко дати зрозуміти президенту Путіну, що його напади на український народ мають припинитися, що не може бути безкарності для тих, хто вчиняє злочини, і що він має піти з України та відновити регіональну та глобальну стабільність", - зазначив Клеверлі.

Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки "боротьба України за свободу є боротьбою світу за свободу".

"Якщо суверенітет і територія не поважаються, тоді жодна країна не перебуває в безпеці. Це причини, через які Україна може і має перемогти", - заявив Клеверлі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі
величезна подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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22.09.2022 23:58
+6
Все чітко!
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22.09.2022 23:59
+6
Достаточно просто сделать заявления:
1.) Любую угрозу применения ядерного оружия в случае законных атак по территории ОРДЛО, оккупированной Херсонщины и Мелитополя плюс Крыма мы будем полностью и окончательно игнорировать. Просто харкать в лицо тебе, чмоня. Также по военным объектам в РФ, да и плевать на ваши самоподрывы жилых домов, которые вы будете делать. Вас поймали на лжи многократно, больше вам никто не поверит, даже если вы будете говорить, что небо голубое.
2.) Любой реальное применение ядерного оружия, включая заправку ракет или даже вывоз из склада хранения, мы считаем атакой на НАТО с применением ядерного оружия и нанесем первыми тотальный ядерный удар по всем пунктам управления, по всем ракетным шахтам (включая и ракету-радиомаяк от системы "периметр", хотя там никакой автоматики нету, просто отдает приказ на огонь и военнослужащие должны связаться со штабом и лишь в случае отсутствия связи начать еле-еле готовить ракеты к запуску), по всем отслеживаемым подлодкам и наземным носителям. Полностью уничтожим любую возможность запуска ядерного оружия.

Иные способы на дистанции представляют угрозу существованию человечества. Хиросима и Нагасаки навсегда должны остаться последними применениями ядерного оружия против людей.
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23.09.2022 00:07
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Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі
величезна подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

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22.09.2022 23:58 Відповісти
Все чітко!
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22.09.2022 23:59 Відповісти
Достаточно просто сделать заявления:
1.) Любую угрозу применения ядерного оружия в случае законных атак по территории ОРДЛО, оккупированной Херсонщины и Мелитополя плюс Крыма мы будем полностью и окончательно игнорировать. Просто харкать в лицо тебе, чмоня. Также по военным объектам в РФ, да и плевать на ваши самоподрывы жилых домов, которые вы будете делать. Вас поймали на лжи многократно, больше вам никто не поверит, даже если вы будете говорить, что небо голубое.
2.) Любой реальное применение ядерного оружия, включая заправку ракет или даже вывоз из склада хранения, мы считаем атакой на НАТО с применением ядерного оружия и нанесем первыми тотальный ядерный удар по всем пунктам управления, по всем ракетным шахтам (включая и ракету-радиомаяк от системы "периметр", хотя там никакой автоматики нету, просто отдает приказ на огонь и военнослужащие должны связаться со штабом и лишь в случае отсутствия связи начать еле-еле готовить ракеты к запуску), по всем отслеживаемым подлодкам и наземным носителям. Полностью уничтожим любую возможность запуска ядерного оружия.

Иные способы на дистанции представляют угрозу существованию человечества. Хиросима и Нагасаки навсегда должны остаться последними применениями ядерного оружия против людей.
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23.09.2022 00:07 Відповісти
Зачем им делать такие заявления ?
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23.09.2022 00:26 Відповісти
Варто йому додати до тексту український Крим, а їм усім на Заході припинити називати орділо "само"проголошеними республіками, бо проголошені вони 8 років тому виключно путіним під час таких же фіктивних "рехверендумів" із заздалегідь намальованими у кремлі результатами.
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23.09.2022 00:15 Відповісти
Ну не хочуть на Заходісвоїх виборців лякати тим що терорист засів в Кремлі та погрожує ЯЗ
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23.09.2022 00:37 Відповісти
*********** оголосив,що зробить.Добре було б і Заходу конкретніше оголосити,що потім отримає.
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23.09.2022 01:22 Відповісти
Країни Африки можуть і визнати ці "референдуми", бо кацапи їм пробачили міліардня радянські борги. А може навіть вони не підуть на це божевілля, подивимся. Маю надію в Херсоні активізується партизанський рух як раз у час "референдума".
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23.09.2022 01:29 Відповісти
не проще отключать от свифт
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23.09.2022 05:38 Відповісти
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23.09.2022 06:49 Відповісти
..все действия болот мацковии в Ukraine,военное преступление
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23.09.2022 07:49 Відповісти
Не знайшов в якій частині промови йдеться щодо протидії загрозі ЯЗ(((
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23.09.2022 07:51 Відповісти
Война за слово руський,русские некие земли.Чого наш офис не скаже,що слова рос,рус належить жителям Роси, що под Киевом??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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23.09.2022 08:30 Відповісти
Мавзолейные понты можно смело засунуть за воротник мавзолейным хмырям, ядерного оружия на рабZee давно нет...,и Христо Грозев вчера это обосновал,аналоГовнеты путлера в Дупе...
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23.09.2022 08:32 Відповісти
Бред сивой кобылы... призвать миллион необученных солдат,и тогда применим ядерную бомбу ...рюZZkие Шариковы.🦍..у вашего дебила КГБшного с башкой давно не лады и с логикой тоже 🤣🤣🤣
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23.09.2022 08:38 Відповісти
А по три гаубицы в месяц давать, фарсом не было? И по сей день так. Даже получив но сразу, от того что просили, мы бы смогли держать в напряжении тварей, и ни каких референдумов провести было бы нельзя, даже липовых.
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23.09.2022 08:43 Відповісти
на 25 млрд. долларов дали только американцы. когда в стране столько предателей было, кто захочет давать. По статусу кто такой Ермак. Он полиграф у американев прошёл? Наумова вернули или написали сербам про возврат..... По половине пройтись можно
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23.09.2022 09:22 Відповісти
 
 