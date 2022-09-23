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Конгрес США доручив Пентагону прискорити постачання великих безпілотників для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

Конгресмени США попросили міністра оборони Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План адміністрації Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання з приводу влучення технічно складного обладнання у розпорядження російських військових.

Технічне заперечення проти продажу було висунуте Управлінням із захисту оборонних технологій - групою у складі міністерства оборони, яка відповідає за захист дорогих військових технологій від противників, повідомили джерела.

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План продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи, повідомили три джерела.

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися.

Зазначимо, що безпілотник Grey Eagle має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до чотирьох ракет Hellfire. Компанія-виробник готова взяти на себе витрати на навчання українських військових.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Чи думали ми коли не будь що кожен ранок буде починатись з шани загиблих воїнів і статистики скільки русні здохло......Кляті кацапи
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23.09.2022 01:48
+26
Огромное спасибо за оружие! Чи думала я когда-нибудь, шо буду благодарить людей за поставку нам снарядов, танков и беспилотников. Грёбанные кацапы!
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23.09.2022 01:46
+24
Це все час...Ataсms потрібен зараз
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23.09.2022 01:46
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Це все час...Ataсms потрібен зараз
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23.09.2022 01:46 Відповісти
Оставлен как элемент шантажа кацапов, что если вы то-то и то-то, то мы атакмс отдадим. На самом деле ужасное решение, давно пора поставить ракеты эти и тоже самое делать уже с томагавками на 950км воздушного базирования. Но тут еще нюанс, что атакмс довольно старая ракета и может быть выявили ряд недостатков, которые сейчас исправляют в срочном порядке. Репутация ВПК для США важный источник дохода бюджета, особенно сейчас, они не могут поставить хлам.
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23.09.2022 08:24 Відповісти
Ці безпілотники не гірші від atacms керованих ракет, згідний тільки в тому, що вони повинні були бути вже тут давно... А гратися дам-не дам... 🙄
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23.09.2022 14:50 Відповісти
Огромное спасибо за оружие! Чи думала я когда-нибудь, шо буду благодарить людей за поставку нам снарядов, танков и беспилотников. Грёбанные кацапы!
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23.09.2022 01:46 Відповісти
Чи думали ми коли не будь що кожен ранок буде починатись з шани загиблих воїнів і статистики скільки русні здохло......Кляті кацапи
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23.09.2022 01:48 Відповісти
Кожен рік історії України попереджав нас про це і готував до цього.
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23.09.2022 09:31 Відповісти
Допомога друзів у біді цілком природна і прийнятна на відміну від мови окупанта в в окупованій країні. Гребані кацапи!
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23.09.2022 09:29 Відповісти
Боже бережи Америку, слава Україні 🇺🇲🇺🇦👊🤝
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23.09.2022 01:47 Відповісти
Лавры байрактара не дают покоя. Производитель тоже хочет себе такую рекламу и очереди на закупку.
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23.09.2022 01:48 Відповісти
к сожалению Панцири их достают.... недавно кацапы сбили такой в Бенгази....
его идентифицировали по колесу..... не хочу никого тут расстраивать....., но это факт......
так что, вопрос что лучше, Байрактар, или Рипер, весьма спорный.....
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23.09.2022 02:00 Відповісти
А для чего нам дали противорадарные ракеты? Они эти панцири быстро в металлолом превращают. При работающей ПВО любой летательный аппарат уязвим, поэтому для начала выбивается все работающее ПВО. К том же у этих безпилотников дальность на которое он может поражать ракетами куда большая чем у байрактара
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23.09.2022 02:09 Відповісти
та каждый день их жгут-жгут, а они все лезут и лезут суки! поэтому вероятность остается всегда....
а вот Байрактар спокойно подходил к Панцирю, и мы это неоднократно наблюдали на видео...
но, в любом случае, это лучше, чем ничего..... главное - начать, а там видно будет....
да и Хелфайр на борту - серьезная замануха......
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23.09.2022 02:18 Відповісти
Понимаю. Такое ощущение было когда кацапы лезли и лезли и кажется им нет конца.. но как видим таки закончились. Так же будит и с ПВО, кода-то закончится..
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23.09.2022 02:56 Відповісти
та ну блт шо закончится? сегодня их опять одну, или две подстелили! а сколько этих пидоров еще по кустам прячется?
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23.09.2022 03:08 Відповісти
Более того, этот беспилотник имеет ракеты с большим радиусом действия. И даже если его собьют, то большой шанс, что он останется на территории контролируемой ВСУ.
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23.09.2022 06:31 Відповісти
Панцири їх в апріорі не можуть збити.Панцирь це лайно яке навіть не може сбити цілі які на радарі в 5 км.Сама русня матюкає ці панціирі як лайно.Ізраїль десятки і десятки раз доказував з відеопідтвердженням як він їх знищує ракетами.Не кажучи про Україну де ці панцирі с фото і відеопідтверлженням показували як байрактари їх знищували.на раз два.
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23.09.2022 02:18 Відповісти
да я не собираюсь них*я доказывать..... нет, да и нет....
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23.09.2022 02:20 Відповісти
чтобы уж совсем не быть голословным:
https://twitter.com/search?q=Benghazi%20MQ-9&src=typed_query
и никакого другого ПВО у Хафтара, кроме как рашистского, априори быть не может....
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23.09.2022 02:51 Відповісти
это с бука сбили а не панциря
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23.09.2022 02:52 Відповісти
а БУК чей? японский?..... разные там утверждения есть.... но лично я не слышал, чтобы рашисты БУК-и в Ливию перебрасывали...., а вот Панцири подтвержденные у Хафтара точно есть....
кстати, ЛНА утверждают, что сбили его случайно, т.к. приняли за Байрактар..... и, вроде, перед американцами извинились......
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23.09.2022 03:04 Відповісти
Панцир норм, якщо користуватись граматно. У нас вже 3 одиниці стоїть, прикриває небо. Панцир в походному стані - це звичайна вантажівка, а на боєвому чергуванні - свою справу робить.
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23.09.2022 02:51 Відповісти
Байрактар хвалят как разведовательную платформу, которой можно детально разведывать на 30 км, кажется. В американском БПЛА наверно комплекс разведки помощнее будет и никто не станет их отправлять что б грохнуть пару танков конечно
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23.09.2022 09:11 Відповісти
Смерть кацапським загарбникам! Огонь! Даєш могилізацію!
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23.09.2022 01:52 Відповісти
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23.09.2022 02:01 Відповісти
автостоянка белых лад
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23.09.2022 02:57 Відповісти
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23.09.2022 08:22 Відповісти
Зачем обучать операторов, сидит себе Джон в Алабаме и управляет себе по спутнику, покажите как заправлять и куда ракеты вешать
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23.09.2022 02:36 Відповісти
З політичних міркувань. Оператор - це всього лише один елемент оперативної системи.
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23.09.2022 05:29 Відповісти
нам би краще арти побільше проти новоявлених мобіків буйла
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23.09.2022 02:56 Відповісти
Из за бюрократии США опаздывает и Украине это обходится большими жертвами. Нужно максимально убрать бюрократию, чтобы оружие шло в Армию сразу, при необходимости. А необходимось уже давно.
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23.09.2022 03:22 Відповісти
треба atacms в першу чергу
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23.09.2022 03:42 Відповісти
Жесть!Нам их не передали, а если передадут так ещё хер знает сколько обучать будут нас .
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23.09.2022 05:25 Відповісти
*****,як ці всі американські "побоювання" задовбали. Як це все довго відбувається,коли кожен день для України на рахунку.
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23.09.2022 06:40 Відповісти
зрадники дерьмак, татаров і т.д. в жОПі - Запоріжська область - обкрадання гуманітарки, у Волинській теж... може і в інших є (впевнений на всі 150%), але не чув.....
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23.09.2022 12:50 Відповісти
Пусть закупят за эти деньги нам десяток байрактаров. А ещё лучше больше рсзо дадут
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23.09.2022 08:13 Відповісти
Нахрена вам большие БПЛА?
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23.09.2022 08:51 Відповісти
обучение операторов БПЛА не такое сложное и длительное как у пилотов, а эффект от применения их на фронте ничуть не менее эффективный (чем у пилотируемых штурмавиков)!
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23.09.2022 09:03 Відповісти
Во-первых, БПЛА не штурмовик. Во-вторых, сложность в обслуживании, а не в управлении. В третьих, такие БПЛА надо прикрывать истребительной авиацией и средневысотными ЗРК.
А всего-то в них пользы - разведка (батарея гаубиц или утилитарный ХИМАРС как-то поэффективнее БПЛА с 6-8 Хеллфайрами)..
А разведка у вас и так есть.
Если уж "чешется", то можно договориться, чтобы такую (тактическо-оперативную) разведку само НАТО и вело (хотя зачем? оно и так ведет).
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23.09.2022 09:19 Відповісти
Oni prigoditsia raketi u nego vesit 50kilogram ix jest dvux tipov dlia porazenije tiazioloj texniki i komandnogo sostava drugoj tip.Eto drugoj uroven cem Bayraktari.Oni xorosi unictozit komandni punkti,sviaz,radari ili ocen vaznyje drugije objekti.Ocen tocnyje sami ustonavlivajet objekt,raketi mozet unictozit objekti s rostojanija do 11 kilometrov.Sansov vyzyt pri popadanije net
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23.09.2022 09:08 Відповісти
Выше глянь - я ответил.
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23.09.2022 09:20 Відповісти
А глянул - поставь лайк, если согласен
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23.09.2022 09:36 Відповісти
Наприклад, можна підірвати состав з ************ на Керченському мосту. Ще може нести 8 ракет Stinger, тобто працювати, як винищувач. Ще можна топити ракетні катери прямо у Севастопольській бухті. Є над чим працювати
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23.09.2022 09:48 Відповісти
Нет, нельзя.
Ну, стингеры можно подвесить, но нахрена?
Нет, нельзя.
Гораздо проще упороть по месту загрузки ПЛ (они КРами грузятся чуть ли не с Графской пристани - в Балаклаве ничего не сделали (нет, по смете - сделали, только в реальности грузить в Балаклаве нельзя)). И для этого стратегический БПЛА не нужен.
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23.09.2022 09:55 Відповісти
Ну Stinger американці вішають навіщось? Може проти винищувачів це й не ефективно, а проти гвинтокрилів та штурмовиків - в самий раз. Все ж таки 8 од. несе. І дістати поки ще до Графський пристані нічим, був би ОТРК - не було би питань. (Був би ОТРК, мабуть і війни не було б).
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23.09.2022 10:05 Відповісти
Стингер ракета ближнего боя. И боя маневренного. В котором БПЛА проиграет. Тем более БПЛА, работающий автономно (а истребитель 1) ходит на более высоких скоростях, 2) маневрирует лучше, 3) использует внешний или "союзный", или комбинированный подсвет. Истребитель и предназначен для того, чтобы "истреблять". В т.ч. и БПЛА).
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23.09.2022 10:12 Відповісти
Так я ж не заперечував? Тому й написав про гвинтокрили та штурмовики. Щоби винищувачі збивати, потрібні БПЛА іншого класу, з іншими ракетами, типу AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM.
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23.09.2022 10:21 Відповісти
Он к Грачу и вертолету в упор подлететь должен, войдя в зону обнаружения и уверенного действия ЗРК среднего радиуса). А козырь БПЛА - скрытность (за штурмовиками и вертолетами пусть наземные расчеты бегают - их вооружили и покормили). Каждый должен свою роль играть.
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23.09.2022 10:25 Відповісти
Згоден, що козир БПЛА - скритність. Диверсійна робота - непомітно підлетів, знищив ціль та зник.
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23.09.2022 10:30 Відповісти
Все это давно есть в Украине...
Не сцыте крысы путлера...потерь нет,все идёт по плану...☠️☠️☠️🦍продолжение УтилиZации в перемешку с МогилиZaцыей идёт успешно,даже в Лимане...😝,на очереди Северодонецк и Лисичанск ...,Хаймеры Стингеры и прочие Джавелины уже тут ..☠️☠️🦍🦍🦍
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23.09.2022 08:59 Відповісти
Глава Пентагону Ллойд Остин на Рамштайне сказал фразу,которую хмыри путлера незаметили...Украина получит все что нужно,для защиты своей Независимости... Ключевое слово....ВСЕ ...😝
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23.09.2022 09:07 Відповісти
Завжди читаю висловлювання політиків "по словам" - бо кожне словосполучення та й саме слово може мати багато значень
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23.09.2022 12:55 Відповісти
 
 