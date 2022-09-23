Конгрес США доручив Пентагону прискорити постачання великих безпілотників для України
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Конгресмени США попросили міністра оборони Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
План адміністрації Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання з приводу влучення технічно складного обладнання у розпорядження російських військових.
Технічне заперечення проти продажу було висунуте Управлінням із захисту оборонних технологій - групою у складі міністерства оборони, яка відповідає за захист дорогих військових технологій від противників, повідомили джерела.
План продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи, повідомили три джерела.
У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися.
Зазначимо, що безпілотник Grey Eagle має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до чотирьох ракет Hellfire. Компанія-виробник готова взяти на себе витрати на навчання українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
его идентифицировали по колесу..... не хочу никого тут расстраивать....., но это факт......
так что, вопрос что лучше, Байрактар, или Рипер, весьма спорный.....
а вот Байрактар спокойно подходил к Панцирю, и мы это неоднократно наблюдали на видео...
но, в любом случае, это лучше, чем ничего..... главное - начать, а там видно будет....
да и Хелфайр на борту - серьезная замануха......
https://twitter.com/search?q=Benghazi%20MQ-9&src=typed_query
и никакого другого ПВО у Хафтара, кроме как рашистского, априори быть не может....
кстати, ЛНА утверждают, что сбили его случайно, т.к. приняли за Байрактар..... и, вроде, перед американцами извинились......
А всего-то в них пользы - разведка (батарея гаубиц или утилитарный ХИМАРС как-то поэффективнее БПЛА с 6-8 Хеллфайрами)..
А разведка у вас и так есть.
Если уж "чешется", то можно договориться, чтобы такую (тактическо-оперативную) разведку само НАТО и вело (хотя зачем? оно и так ведет).
Ну, стингеры можно подвесить, но нахрена?
Нет, нельзя.
Гораздо проще упороть по месту загрузки ПЛ (они КРами грузятся чуть ли не с Графской пристани - в Балаклаве ничего не сделали (нет, по смете - сделали, только в реальности грузить в Балаклаве нельзя)). И для этого стратегический БПЛА не нужен.
Не сцыте крысы путлера...потерь нет,все идёт по плану...☠️☠️☠️🦍продолжение УтилиZации в перемешку с МогилиZaцыей идёт успешно,даже в Лимане...😝,на очереди Северодонецк и Лисичанск ...,Хаймеры Стингеры и прочие Джавелины уже тут ..☠️☠️🦍🦍🦍