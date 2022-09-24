РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість людей на війну в Україні, але солдати з них вийдуть погані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.
Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.
Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.
Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.
Будь ласка, зачекайте...
Тут згадався кацапський класик:
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
Перестаньте дивитись абдристовича і інших пазітивних блохерів банкової. Вже обіцяли шашлики і війну 2-3 тижні!
Общее впечатление о мобилизации - ужас, страх и террор.
И что характерно - они там окончательно перестали стесняться и делать вид, что все равны и все на равных правах подлежат мобилизации.
В национальных республиках(Якутия, Тува, Бурятия, Калмыкия, Дагестан...) забирают всех под гребенку.
Дома поймал - из дома забирают, поймали на работе, на улице, забирают и оттуда. Пришли в колледж в Якутске и забрали пацанов прямо с учебной парты. Точно также под гребенку метут всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. А вот европейскую часть и Приуралье хватают, но не особо.
Общее мнение - освобождают территории. А для кого, для чего...???
Почистить неугодньіе народьі, которьіе имеют склонность к независимости, и заселить зти земли московитами с Залесья.
ничего не меняется... сейчас самое время всем автономньім республикам (а их больше 20-ти) заявить свое право на суверинитет. Иначе их народьі просто уничтожат
Ну хіба Китай допоможе.
Коротше, без достатньої кількості зброї буде дуже складно.
Це ескалація на яку треба відповідати знищенням сотень тисяч росіян, інакше вони прийдуть на територію України і ця ціна поділиться між двома народами. Воювати треба на території рф. Якщо там всі помруть то і мобілізувати не буде кого.