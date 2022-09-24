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Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
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війна (56544) Росія (47244) мобілізація (1458)

РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість людей на війну в Україні, але солдати з них вийдуть погані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.

Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

Також читайте: Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ

Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
якраз розслабуху суспільству кидають бункерні герої абдристовичі, орденоносці "квартальці", які як кажуть і пороху не нюхали. Я не панікую, але реально дивлюся на речі, за цю невеличку передишку кацапи набрали в Ірані купу різної зброї. Вони її взяли в Китаї і не виключаю третіх країн, які дають і нам і їм. Гармат, ракет і снарядів в них дуже багато, а в нас крім асфальту і воплів "Дайте нам зброю США", "дайте нам зброю німці, бо нас вбивають" немає.
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23.09.2022 07:01
+12
Не треба шапкозакидання.....На цю орду потрiбно зброi, щоб вбити.... У них бiльше танкiв, артилерii,людей... Не хочу розганяти панiку, але не треба розслаблятись.
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23.09.2022 06:50
+7
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23.09.2022 07:23
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"Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW."

Тут згадався кацапський класик:
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
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23.09.2022 06:45 Відповісти
Засрашка-один великий м'ясокомбінат.
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23.09.2022 06:46 Відповісти
Лимит заказанных гробов в количестве 50 тысяч штук уже закончился.Надо заводы ставить в три смены.
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23.09.2022 06:47 Відповісти
Для цієї мерзоти досить і пластикових пакетів
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23.09.2022 06:54 Відповісти
У них і величезні зони вічної мерзлоти є.
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23.09.2022 07:56 Відповісти
Скоро не из чего будет и не на чем пластиковые пакеты делать. Свинособак просто так кидатымуть всех скопом в ямы и загрибатымуть экскаватором. Экономия средств и места
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23.09.2022 08:54 Відповісти
********** любят повторять ,* да мертвым уже всё равно* ...
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23.09.2022 09:36 Відповісти
Не треба шапкозакидання.....На цю орду потрiбно зброi, щоб вбити.... У них бiльше танкiв, артилерii,людей... Не хочу розганяти панiку, але не треба розслаблятись.
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23.09.2022 06:50 Відповісти
якраз розслабуху суспільству кидають бункерні герої абдристовичі, орденоносці "квартальці", які як кажуть і пороху не нюхали. Я не панікую, але реально дивлюся на речі, за цю невеличку передишку кацапи набрали в Ірані купу різної зброї. Вони її взяли в Китаї і не виключаю третіх країн, які дають і нам і їм. Гармат, ракет і снарядів в них дуже багато, а в нас крім асфальту і воплів "Дайте нам зброю США", "дайте нам зброю німці, бо нас вбивають" немає.
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23.09.2022 07:01 Відповісти
Я з вами погоджуюсь. Аферист Арестович Бреге, щоб не було панiки серед людей. Я прекрасно розумiю, що спецоперацiя провалилась би скоро , бо не достатньо вони зiбрали сил й фронт у них би посипався до зими. Зараз, вони назбирають людей, скiльки iм потрiбно й пiдуть вбiй. Де нашi танки , ракети, зброя? Нема. У них старi танки? А у нас що? Ракети закiнчуються у них? А у нас що? В них економiка падае? А у нас що? Тому, нiчого доброго не бачу для нас.Якщо не дадуть нормальных ракет, танкiв й так далi, то я не знаю ,що далi буде.
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23.09.2022 07:10 Відповісти
А є альтернатива? Ти достатньо переказав коштів на армію, для того, щоб купляти зброю за готівку? Тому і просимо зброю. ПРОСИМО. Ти ж не відмовився від зарплатні і пенсії. І школа для дітей працює і лікарня і уся інфраструктура Держави, де економіки по великому рахунку немає. Кабаки і генделики, податків не сплачують. Воююча країна і воює і живе на подачки і в борг... Так, що чи квартальці, чи хтось інший, різниці нема... Борг.
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23.09.2022 07:32 Відповісти
альтернатива була, але ви всі 73/43%зебіли її про@бали своїм бажанням "ржать+жрать+срать"
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23.09.2022 08:14 Відповісти
Ти якраз кацап і панікуєш. Від вас смердить на кілометри.
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23.09.2022 07:35 Відповісти
До чого тут кацап. Людина написала правду, це орда, і їх багато. І розслаблятися не слід, мемчиками війну не виграти.
Перестаньте дивитись абдристовича і інших пазітивних блохерів банкової. Вже обіцяли шашлики і війну 2-3 тижні!
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23.09.2022 09:24 Відповісти
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23.09.2022 06:53 Відповісти
1917 год. Русский солдат, верный присяге, пытается остановить своих однополчан-дезертиров

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23.09.2022 07:24 Відповісти
Лучше бы этот русский солдат остановил своих зомбированных товарищей от вторжения на чужую землю и преступлений. Тогда бы, согласно их пафосу, это был настоящий честный русский солдат.
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23.09.2022 09:29 Відповісти
Якщо тренувальні табори в межах досяжності, то їх там треба розбомбити, перш ніж вони прийдуть в Україну.
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23.09.2022 06:58 Відповісти
Ми по рашці не "бамбим" - ніззяяя...
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23.09.2022 07:22 Відповісти
Вы не понимаете Путина. Он по психотипу психопат. То бишь он может быть абсолютно нормальным и адекватным, но происходят в психопатах вспышки аффекта и за время аффекта он может начать войну, нанести ядерный удар, то бишь нет никаких моральных или этических или нравственных или любых других правил. Нанесение ядерного удара - это только вопрос времени, когда случиться аффект! Вопрос в другом, как вы устраните Путина, чтобы он не нанес ядерные удары или катастрофы и не взорвал все АЭС и т.п. я даже знаю, когда он это сделает, когда будет проиграно все и он сделает так, что если мне не достанется, то никому не достанется и взорвет. А у Украины по сценарию нужно решить эти проблемы и если Украинские и Западные и мировые спецслужбы устранят Путина, то проблема будет предотвращена. Или нужно оружие, которое сможет противостоять ядерному оружию России. И как не дать АЭС взорвать. Если устранить Путина, то будет корень проблемы решон с которого идет алгоритм ящика Пандоры из которого вылетает зло. А если пытаться зло останавливать не закрыв ящик Пандоры, то зло не закончиться. Потому нужно все спецслужбы собрать и разрабатывать план ликвидации злодея. Мне нравиться план с биологическим оружием, которым его заразит тот, кто с ним встретиться из лидеров к примеру. Того лидера заразят вирусом и после заражения Путина ему введут антидот или антитела или до даже можно будет ввести и имунитет сделать. Вообщем у спецслужб инструментов море. Моссад нужно подключить, опыт неплохой есть. Сильная спецслужба, и все мировые спецслужбы должны работать над устранением и всех остальных злодеев. По красоте нужно все сделать!

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23.09.2022 07:13 Відповісти
Так, вiн адекватний, тобто у нього нема психотичних симптомiв, але вiн е психопат- вiдсутнiсть емпатii й вищих емоцiй, якими надiлена людина. Вiн також мае своi iдеi -фiкс про "мировое господство й биполярный мир". Совок в душi плюс боiться за свою владу. Вiн годував росiян перемогами 20 рокiв. Чому росiяни так пiдтримують його й ракетнi обстрiли? Iм перемога й вiдчуття сили важливiше,нiж цiннiсть людського життя , комфорту чи благополуччя. Тому вони будуть йти до кiнця. Тут або повне ембраго на газ й нафту, або масовi поставки зброi з ракетами на далеку вiдстань зупинять його. Розраховувати, що iм стане шкода своiх людей -не треба
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23.09.2022 07:41 Відповісти
Він не просто психопат, а соціопсихопат з "істинами", засвоєними в пітерських дворах-колодцях та засцяних підворітнях.
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23.09.2022 08:04 Відповісти
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23.09.2022 08:06 Відповісти
це внього для початку "біполярний мір". А потім прийде бажання правити всім світом, як в Гітлера (та й в Сталіна) було.
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23.09.2022 08:17 Відповісти
Те що Ви приписуєте ***** називається "соціопатія". ***** не наша проблема. Наша проблема це ті хто бездумно і сумлінно виконує його накази. Звідси у ***** формально "чисті руки" - він особисто нікого не вбиває, не гвалтує, не підриває і не бомбить. А от ті кацапські тварюки які виконують його накази "руки бруднять", але мають "чисту совість". І ось ці бездушні інструменти ***** - виродки з "чистою совістю" - є і проблемою. *****, як і Гітлер свого часу, позбавив їх "химери совісті" і відправляє на смерть.
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23.09.2022 08:32 Відповісти
НЕ ПИШИТЕ БРЕД--ПУТИН САМ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ НЕ УСТРАИВАЕТ ОН ДАЕТ КОДЫ НО ЭТО НЕ ГАЛВНОЕ ЕГО КОМАНДУ ОБЯЗАНО ПОДТВЕРДИТЬ 5-6 ЧЕЛОВЕК ПОТОМ КОГДА КОМАНДА ДОЙДЕТ ДО КАЖДОГО КОМАНДИРА ГДЕ КНОПКА СТАРТ И КЛЮЧИ ЗАПУСКА А ЗАПУСКАЮТ ВСЕГДА ДВОЕ А ТРЕТИЙ СТОИТ СЗАДИ ТО ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ КАЖДЫЙ ИЗ 6 ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ПОДТВЕРДИТЬ КОМАНДУ..А ЭТО ВРЕМЯ ЗА ЭТО ВРЕМЯ УЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВЕНТИВНЫЙ ЗВОНОК ПУТИНУ И ЕГО ИСТЕРИКУ ОСТАНОВИТЬ ВЫСКАЗАВ ЕМУ КООРДИНАТЫ ГДЕ ОН В ДАННЫМЙ МОМЕНТ НАХОДИТСЯ.. ну еще и тот самый человческий фактор одно дело охранять тело идиота и даже с обычной войной...... а иное согласна ли охрана помирать за ***** ДЕГЕНЕРАТА ведь все поняли что выполнить это погибнуть всем (во имя чего?) а убить Хло погибнуть да.... но только ты-- а мир останется... так что не сцыте.. уже в СССР было 4 случая-- когда военный не выполнил безумный приказ запустить ядерную ракету.. он нарушил протокол и такиз военных никто пальцем не тронул..... когда выяснилось-- что стаю птиц или помехи радиосигналов были приняты за старт ракет со стороны США... и только мир до сих пор существует благодаря факту-- когда 4 военных тупо не исполнили безумный протокол и приказ...
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23.09.2022 09:25 Відповісти
А ничего, что Путин назначает этих людей и они такие же больные и еще хуже и он может менять их, если кто то не выполнит приказ. Не нужно недооценивать этих психбольных, нужно все по худшему сценарию расчитывать! Нужно в Украине бомбоубежища строить, чтобы больше народу спасти и нужно там оборудовать их, чтобы вентиляция с фильтрацией работала, чтобы воды запасы были, чтобы семена были выращивать еду и все такое. Потому что одно дело спастись в бомбаре от взрыва, другое дело если там жрать не будет, пить, то все трупы. йодированные таблетки, аптечки и т.п. генераторы, и море вообщем всего надо в бомбарях. Мир так близко к ядерной войне еще не был, как сейчас. Даже Карибский кризис тихо курит в сторонке. РФ хуже СССР во много раз! РФ идет по полному беспределу! Потому что если это произойдет и ничего не будет готово, то будет ужасно много жертв!
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23.09.2022 09:54 Відповісти
вы дедил Путин никого не назначает на точки.... придурок точек в Рашке порядка 400 включая мобильные и морского базирвоания и воздух... на субмарине экипаж 260-320 человек на самолетах 16-19 в зависимости от модификации ТУшки.. на точке в бункере сидят двое.... а третий- четвертый сзади в отдельной комнате... плюс вход в бункер закрывается как изнутри так и снаружи плюс к бункеру охрана человек 20 и на земле 2-3 роты в зависимости от количества шахт на точке...+ ПВО + авиация.. и кажддого ***** назначает да уж хорош дрочить на монитор... если не в теме... глубина шахт максимум 340 метров это с дном сама ракета 185 метров включая сопла двигателей.. стартовых и маршевых.. ракета миеет три ступени первая стартовые двигатели отстреливаются при входе на геостационарную орбиту Земли..потом 2 ступени по параметрам ложатся на заданный курс если в ракуете множество боеголовок каждой вводят параметры цели и главный компьютер выситывает время и точку их отстрелда если одна боеголовка то при подходе в цель отстреливается вторая ступень и бьоеголовка летит как снаряд бомба... исключительно отданная законам физики не управляемая никем но ее можно еще ввести командой на самоподрыв.. чтобы упала и не взорвался ядерный заряд...
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23.09.2022 10:44 Відповісти
и да ядерному паритетному удару автоматически будут направлены ракеты иных стран имененно в командные центры и на все точки ракет субмарины аэродромы бункерные склады запасов ядерного оружия атомные станции.. плотины ...
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23.09.2022 10:46 Відповісти
Пробежался немного по рашистским СМИ,..
Общее впечатление о мобилизации - ужас, страх и террор.
И что характерно - они там окончательно перестали стесняться и делать вид, что все равны и все на равных правах подлежат мобилизации.
В национальных республиках(Якутия, Тува, Бурятия, Калмыкия, Дагестан...) забирают всех под гребенку.
Дома поймал - из дома забирают, поймали на работе, на улице, забирают и оттуда. Пришли в колледж в Якутске и забрали пацанов прямо с учебной парты. Точно также под гребенку метут всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. А вот европейскую часть и Приуралье хватают, но не особо.
Общее мнение - освобождают территории. А для кого, для чего...???
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23.09.2022 07:15 Відповісти
чистка от нацменшиств... по сути геноцид, теже мотивьі, что и в Голодомор.
Почистить неугодньіе народьі, которьіе имеют склонность к независимости, и заселить зти земли московитами с Залесья.

ничего не меняется... сейчас самое время всем автономньім республикам (а их больше 20-ти) заявить свое право на суверинитет. Иначе их народьі просто уничтожат
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23.09.2022 07:32 Відповісти
Все так. Але де вони московитів на ті землі наберуть? Все залишиться пусткою?
Ну хіба Китай допоможе.
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23.09.2022 10:00 Відповісти
З густонаселених регіонів Залісся

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23.09.2022 19:20 Відповісти
Хто, буряти мають схильність до незалежності? Чи якути? Не смішіть мене. Просто в мацкві та підері місцеві "ліберали" майже такі самі фашисти, як і вата. Вони вважають бурятів та інших недолюдьми, яких не шкода. Тому заради них не варто там на вулиці виходити і т.п. Це раз. А два це те, що всі ці буряти і т.п. там як раби - вони навіть і не подумають пручатися.
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23.09.2022 10:07 Відповісти
Добрі чи погані солдати побачим. Але їх багато і кожна тварюка з автоматом. І буде гатити навкруги... А ентузазизму Скабєєва додасть. До цієї мобілізації треба відноситись дуже серьозно. І мабуть, настав час, роздавати зброю всім бажаючим, захищати Батьківщину!
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23.09.2022 07:20 Відповісти
какие автоматы откуда у России автоматы то прости господи! а патроны которых нета порох заводов которые бабахнули о чем вы да ******** Сталин на Сталинград посылал людей без оружия с голыми руками и что статистика неумолима из каждой тысячи выживало чудом 10 человек... они ******** даже Берлин взяли соотношение 1 немец и 55 убитых советских и 84 раненых из которых 40% умерло в первые трое суток...
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23.09.2022 09:28 Відповісти
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23.09.2022 07:23 Відповісти
Криві, косі, голі й босі, але це величезна орда. Навіть якщо там буде +200тыс. Так, вони будуть на старих танках, так не обстріляні, будуть здаватися в полон, але ж не всі.
Коротше, без достатньої кількості зброї буде дуже складно.
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23.09.2022 07:24 Відповісти
Хочу подивитись як московський хіпстер танком буде керувати
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23.09.2022 08:02 Відповісти
Московський, можливо, й ні, а от якутський, чи удмурт, буде.
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23.09.2022 08:10 Відповісти
рекламируйте тг каналы как сдаться или номера телефоны.
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23.09.2022 07:25 Відповісти
Будуть здаватися, сенс помирати , позаду загородж загони , попереду тюрма але ж українська !
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23.09.2022 07:44 Відповісти
Типу до того в рф були файні солдати?

Це ескалація на яку треба відповідати знищенням сотень тисяч росіян, інакше вони прийдуть на територію України і ця ціна поділиться між двома народами. Воювати треба на території рф. Якщо там всі помруть то і мобілізувати не буде кого.
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23.09.2022 08:13 Відповісти
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23.09.2022 08:13 Відповісти
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23.09.2022 08:51 Відповісти
 
 