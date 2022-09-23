УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4257 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
12 514 99
війна (56544) Німеччина (4534) танк (1663) Бундестаг (136)

У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк

На пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування за пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, правоцентристський опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) вимагає провести голосування на пропозицію Бундестагу, в якому міститься заклик до уряду негайно дозволити експорт німецьких танків і бойових машин піхоти в Україну.

Це було б рівнозначно вотуму недовіри стратегії канцлера Німеччини Шольца щодо України, оскільки канцлер неодноразово виключав такі постачання, доки інші західні союзники не поставлять аналогічну важку техніку, нагадує видання.

Пропозиція опозиції була особливо небезпечною для Шольца та його Соціал-демократичної партії (СДПН), тому що провідні політики з його партнерів з коаліції, Зелених та ліберальної Вільно-демократичної партії (СвДП) також вимагали постачання німецьких танків Leopard

"Голосування щодо постачання зброї в Бундестазі ризикувало виявити фатальні тріщини в єдності уряду і навіть могло призвести до поразки Шольца в парламенті", - пише видання.

Однак після спекотних 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, Зелених та СвДП проголосували за те, щоб направити пропозицію опозиції до комітетів із закордонних та економічних справ для подальшого обговорення. Це фактично затримує пленарне голосування за текстом на кілька тижнів.

Також читайте: У німецькому парламенті обговорять поставку Україні танків і БМП

Проте уряд тепер також стикається з ризиком відновлення тиску наступного тижня, оскільки опозиція може вимагати проведення пленарного голосування за іншою пропозицією "Танки для України", яку ХДС/ХСС спочатку висунув у червні, але також було відкладено, делегувавши її на рівень комітету.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
"Бургери тупі" і не дають своїх леопардів? Так візьміть свої "Беняправ", "Вованелох" і відцепіться від німців. Як казав один популярний тільки в Україні політик "Они вам ничего не должны". І нарешті, вони живуть і працюють в Німеччині, а ми в Україні. Ми вибрали собі владу, чи німці нам її вибирали? Ми вибрали "какая разница", то в них і запитуйте, а в німців просіть, дякуйте за те, що дали хоч один бронежилет, а не обзивайте.
показати весь коментар
23.09.2022 07:05
+24
А раньше Нелох три года втирал всему миру, что в войне виноват Порох.
показати весь коментар
23.09.2022 08:01
+15
Сенс моїх коментів в тому, щоб наші дебіли не ображали німців, які дають нам прихисток для знедолених, фінансову допомогу і військову допомогу. І призиваю цих критикантів і обзивачів німців врешті шевельнути мізками і подумати, хто мав дбати про танки в Україні німці чи Верховний головнокомандувач. Сказати, що немає заводу де будують танки, так це неправда. Сказати, що не було грошей - брехня, бо тільки на російсько-білоруський бітум влада витратила за рік більше, чим за три роки на оборону. А тому танки потрібно вимагати у Боневтіка і його молдодої асфальтно-ковідної команди, а в німців просити і дякувати за кожний патрон чи картоплину, які нам дали.
показати весь коментар
23.09.2022 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Бундестазі повно москальских агентів
показати весь коментар
23.09.2022 06:54 Відповісти
ну, справедливости ради, минетчина ничего нам не должна! вся их помощь, это сугубо их персональное желание!
а вот США, Британия, Франция, Китай и рашка на ОБЯЗАНЫ помогать!
пока из них всех, больше все военной техники поставила рашка
показати весь коментар
23.09.2022 07:33 Відповісти
Хто не з нами той проти нас.
показати весь коментар
23.09.2022 08:35 Відповісти
Не, откладывать любые вопросы о поставке вооружений на неопределенный срок - это, пожалуй, главное ноу-хау СДПГ.
показати весь коментар
23.09.2022 08:04 Відповісти
Ну нє, воно ж сцикотно...
показати весь коментар
23.09.2022 08:30 Відповісти
неожиданно
показати весь коментар
23.09.2022 06:57 Відповісти
Тупые бургеры
показати весь коментар
23.09.2022 07:00 Відповісти
"Бургери тупі" і не дають своїх леопардів? Так візьміть свої "Беняправ", "Вованелох" і відцепіться від німців. Як казав один популярний тільки в Україні політик "Они вам ничего не должны". І нарешті, вони живуть і працюють в Німеччині, а ми в Україні. Ми вибрали собі владу, чи німці нам її вибирали? Ми вибрали "какая разница", то в них і запитуйте, а в німців просіть, дякуйте за те, що дали хоч один бронежилет, а не обзивайте.
показати весь коментар
23.09.2022 07:05 Відповісти
Ну да раньше танки шли потоком.
показати весь коментар
23.09.2022 07:07 Відповісти
А раньше Нелох три года втирал всему миру, что в войне виноват Порох.
показати весь коментар
23.09.2022 08:01 Відповісти
Ви просуваєте наративи рф. В мінську було чітко прописано послідовність тому не треба маніпулювати! Мінськ давав банально час.

Пункт 4 мав бути виконаний через 30 днів після підписання, 11 до кінця 2015 року (децентралізація), знову за виконання пункту 11 мав йти пункт 9 і він мав бути завершений до 2015 року.

Мінські угоди були дуже вигідні Україні так як їх порушити могло тільки рф і за їх порушення санкції можна було накласти тільки на рф. Все решта типу вигаданого рф порядку, та того що ви тут понаписували - значення немає.

А чого варте те що вони забороняли тільки іноземні ударні дрони, тобто дозволяли Україні бомбити і при тому не попадати під санкції. Чи те що у них чітко було прописано до відведення озброєння рф, яке є тільки на озброєнні в рф, і ні куди не продавалось, а тому його там поява це була ще одна причина для санкцій...
показати весь коментар
23.09.2022 11:10 Відповісти
Ви стараєтесь, але це дарма. Вам не побороти кремлядських психологів, іпсо по дискредитації гетьмана було проведено дуже розумно. Розумні люди все пам'ятають і знають, і їх зазомбувать не вдалося. А от тих, кого зазомбувать вдалося, тепер, як і Z-зомбів нарасісі, хіба тільки розстрілювати, бо перепрошити вже не вийде.
показати весь коментар
23.09.2022 15:52 Відповісти
Изучайте! Это с официального сайта ОБСЕ: https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf
показати весь коментар
23.09.2022 16:48 Відповісти
Молодець що закинув. А тепер береш і вивчаєш! Там все як я написав.
показати весь коментар
23.09.2022 17:05 Відповісти
А навіщо ви вибирали "какая разніца"? Може не треба про всіх?
показати весь коментар
23.09.2022 07:14 Відповісти
я криком кричав, щоб не вибирали "какая разница", це було видно неозброеним оком, що слабкість неминуче приведе до війни. Що дороги не ракети і це супер безопасно під час війни, але, як виявилося, що в Україні 73% наріду мухоподібні і полетіли не на мед, а на лайно.
показати весь коментар
23.09.2022 07:18 Відповісти
І це означає, що нам не треба давати танки? В чому сенс ваших коментів?
показати весь коментар
23.09.2022 07:27 Відповісти
Думаю им тоже нужно восемь лет, шоб до них дошло,шо у нас война. Ну как до зебилов
показати весь коментар
23.09.2022 08:02 Відповісти
Сенс моїх коментів в тому, щоб наші дебіли не ображали німців, які дають нам прихисток для знедолених, фінансову допомогу і військову допомогу. І призиваю цих критикантів і обзивачів німців врешті шевельнути мізками і подумати, хто мав дбати про танки в Україні німці чи Верховний головнокомандувач. Сказати, що немає заводу де будують танки, так це неправда. Сказати, що не було грошей - брехня, бо тільки на російсько-білоруський бітум влада витратила за рік більше, чим за три роки на оборону. А тому танки потрібно вимагати у Боневтіка і його молдодої асфальтно-ковідної команди, а в німців просити і дякувати за кожний патрон чи картоплину, які нам дали.
показати весь коментар
23.09.2022 08:18 Відповісти
А за побудову північного потоку-2 теж хочете подякувати німецьким політикам? Яких попереджали, що ***** нападе. Пропоную вам теж поворушити мізками і подумати, що в світовій політиці все повязано.
показати весь коментар
23.09.2022 08:24 Відповісти
Про побудову "Північного потоку 2" також частково можете подякувати Боневтіку Володимиру Термосовичу, бо при ньому його добудували. Чи не він запевнив світову спільноту, що у війні в Україні винен Порошенко, який наживається на війні? Не він вимагав перестати стріляти і відвести наші війська і війна закінчиться? Ви про це забулися чи не знали? І до чого газовід до танків і головне до образ Шольца, який докорінно змінює політику Меркель?
показати весь коментар
23.09.2022 08:36 Відповісти
боневтік побудував північний потік? Та невже А Шольц змінює політику тільки тому, що на нього всі тиснуть, інакше він би ніфіга не робив.
Якщо українці такі недостойні як ви кажете, то давайте повернемо союзникам всю зброю і ви сам знищите кацапів своїм праведним обуренням. Слабо?
показати весь коментар
23.09.2022 08:42 Відповісти
Пані Олена не читає, а просто вирішила "наїздом" добитися своєї цілі? Ні пані, Олено, Боневтік не будував той "потік", він своїми висловлюваннями запевний світових лідерів, що у війні в Україні винен Порошенко, якому вона вигідна і він на ній наживається. То від таких слів складається враження, що пуйло тут ні до чого, чи не так? Так і зрозуміли і в Німеччині і в Франції та інших країнах. Так зрозуміло і 73% українців. А де Ви побачили, щоб я закликав когось не давати нам зброю? Я за надання нам зброї, грошей та іншої допомоги, але не ображати і не кусати руку дающого, а дякувати. Ви різницю вловили? Я там зрозумів, що Ви вже також розумієте, що було б з нами, якби США, Англія, Німеччина, Франція, Польща, Чехія, Словаччина, Канада та інші країни не дали нгам зброю?
показати весь коментар
23.09.2022 09:01 Відповісти
А світові лідери тупі і не бачать, що таке *****? Вони прекрасно все розуміли, просто хотіли заробити. І це не з України почалося. Ваші кохані світові лідери не зважали на війни ***** у Чечні, Грузії, Сирії. Тут теж 73% винні? Якби світ зачморив парашкуще раніше, то нам не знадобилася їхня допомога, за яку ви хочете цілувати руки Шольцу.
показати весь коментар
23.09.2022 09:15 Відповісти
Пані Олена пішла вбік і відволікається від теми. Світові лідери є різні, як і світ. Світові лідери, такі як США, Англія і та ж Німеччина кричали у 2021 і 2022 році, що пуйло нападе і стягує свої сили до кордонів нашої країни. Давали свої розвіддані і запитували, що нам потрібно? Відповідь була чіткою і тільки дурень міг цього не бачити - що влада діяла чочусь на користь ворога, відвела війська, заборонила прозвідку і стріляти, здала організацію і проведення спецоперації по "вагннерівцях", "по ізоляції", видала росії Цемаха, а не в суд по збитому літаку і ще головене кричали, що США, Англія та інші брешуть і ніякої війни не буде, щоб всі йшли на шашлики, а залишки грошей закатували в дороги. То США і Німці мали давати нам гроші своїх платників податків, щоб єлдак, мамамія,татаров, Беня набивали свої кишені?
показати весь коментар
23.09.2022 09:33 Відповісти
Це ви відволікаєтесь від теми. Ми тут Німеччину обговорюємо, а не боневтіка з його засранцями.
До речі, ви так і не відповіли, чому світові лідери проігнорували попередні війни *****?
показати весь коментар
23.09.2022 09:40 Відповісти
Відповідаю конкретно, українці мають заертатися за танками до свого Верховного Головнокомандувача, бо по Конституції за це відповідає він і тільки він, а не Шольц. А чому світові лідери проігнорували попередні війни пуйла? Відповідь очевидна - в Сірію його поклика Асад, а що Чечня? Що пуйло сказало світу, що Чечня входить до складу РФ? І сам Кадиркін підписав якусь там угоду від чеченського народу. Все по великому коханню. А наші тодішні лідери не підтримували росію? Ми не кричали НАТО геть,і що росія брат і сестра? А хто буквально ось-ось бачив в очах пуйла мир? Як звати того політика?
показати весь коментар
23.09.2022 09:59 Відповісти
"прихисток для знедолених" - все з вами ясно ви неук. Біженці це дуже цінний ресурс. Правив би я імперією чи був би членом германських кланів та я би за ради біженців починав би війни.

Ви явно воюєте на стороні рф та в інтересах рф. Робите все для того щоб українці не витрясли із німців зброю. Яро доказуєте та просуваєте ідею що українцям ніхто нічого давати не повинен.
показати весь коментар
23.09.2022 08:36 Відповісти
,,Цинный рэсурс"? То-то поляки от белорашек стеной отгородились, шоб этот ценный ресурс в польшу не лез. Или я шото путаю?
показати весь коментар
23.09.2022 08:45 Відповісти
Від них? Чи може це просто оборонні рубежі для війни?

То то вони зрадістю приймали на роботу білорусів... Давали їм карту побуту та інше... Напевне робили все це щоб вони в Польщу не лізли? Та ні. Якраз навпаки.

До речі в поляків тепер є українці, яких на порядок легше асимілювати, а тому можуть перебирати бо межа по біженцях яких можна асимілювати теж є. Правда це не про Німеччину де 83 мільйона, а тому можна все населення України поглинути біженцями і німців всеодно буде більше.
показати весь коментар
23.09.2022 09:47 Відповісти
А як Ви визначии людину, що вона неук? Які примінили критерії? По тому, що Верховний Головнокомандуючий не захистив своїх виборців і вони не своїй волі залишили своїх коханих, бо чоловіків не випускали, братів, батьків і поїхали з пустими кишенями на чужину і німці раді цим сльозам і раді витрачати на них свій бюджет? У Вас психологія імперця, то Ви так і думаєте, бо біженці бувають різні. Я воюю на боці українців, а не тих, хто одів військову майку і дня не служивши в армії, чотирижди відкосивши від служби спромігся всі гроші вбухкати в дорожний бвтум і не спромігля захистити своїх громадян налужним чином. Якби не мав можливості - то це не правда, "бариги" залишили йому готові проекти ракет "Нептун", "Грім 2(сапсан) "Вільха М" і якби ці ракети робилися, то не думаю, щоб ворог насмілився нападати. А розмінування Чонгару і не створення тероборони на півдні - то це захист Україні і дія не на боці ворога?
показати весь коментар
23.09.2022 08:46 Відповісти
Критерій простий. Ви оцінюєте біженців як бидломаса (без образ). А вона біженців страшно боїться, вона не розуміє їх цінності. Вона виступає проти їх прийому, таборів для них та іншого. Для людини з освітою, магната, підприємця якийсь біженець це халявний раб. Це робочий якого можна заставити працювати за мінімалку 12 год та 6 днів на тиждень.

Для вас же біженець це щось обтяжливе. Ви самі про це написали. А для заможного німця біженець це слуга який буде працювати за копійки. Розумієте? Знайти наприклад доглядальницю коли є біженці це дешево, а коли їх немає це не покишені бо жоден німець за такі копійки робити не буде.

І звичайно так як ви оцінюєте як бидломаса, а вона є більшістю то очевидно що ваш коментар їй буде близький - що вже видно по вподобайках.

" і не спромігля захистити своїх громадян налужним чином" - то що треба здаватись? Ви саме це відстоюєте. Ні щоб вимагати зброю у тих в кого вона є, а ви берете і кажете що нам ніхто нічого не винен і давати не повинен, бо люди обрали зе і він не вірив у війну, і на тому все кінець. Розумієте ваші твердження лиш шкодять. У них немає пояснення що робити. Ви лиш вдаєте з себе послідовника Порошенка та срете про те який Зе був та є поганий і що тепер все кінець. Я ж кажу що пофіг що Зе був поганий - нам всеодно винні зброю і ми повинні її витрясти, а не лягати та вмирати бо зе все потратив на бітум.
показати весь коментар
23.09.2022 10:02 Відповісти
Про що Ви тут пишите, Ви себе почули? Я оцінюю біженців, як вимушених переселенців, які, щоб зберегти життя собі і своїм дітям поїхали в інші країни, які їх приютили. А ті країни, які надали їм цей притулок витрачають шаленні кошти платників податків, додатково виділяють кошти із бюджету, будують те, що можуть, бо їх міста не розраховані на мільйони біженців, які до речі,створюють якісь неулдобства для своїх громадян. Але вони це розуміють і допомагають, за що я їм вдячний. "Для людини з освітою, магната, підприємця якийсь біженець це халявний раб. Це робочий якого можна заставити працювати за мінімалку 12 год та 6 днів на тиждень". Це Ваші слова і я ще раз переконався у Ваших імперських чи якихось хворобливих мисленнях. Біженці і є біженці. Як мати залишить свого 3-х річного сина і піде працювати 6 днів на неділю? Ви себе почули? Ті, що за бажанням вирішили працювати і є в них такі здібності, то вони переходять в інший статус і на них діє інший стан і захист.
Де Ви знову вичитали, що я когось призиваю здаватися? Я написав навіть зрозуміло для худоби, що зброю у німців потрібно не вимагати, обзиваючи їх "бургерами" і фашистами, а просити, бо вони дійсно нічого перед нами не завинили. У них немає з нами ніяких догоровів на її поставку і не платили їм гроші за зброю. І намагаюся достукатися до тих, хто ображає Шольца і інших лідерів, що не Шольц наш Президент, що в нас вибраний 73% свій Президент і він несе всю відповідальність за підготовку жо військових дій, бо так написано в Конституції. Не потрібно переводити стрілки на інших, ховаючи за цим свою тупість, а можливо і злочинні наміри. Я не вдаюся до послідовника Порошенко а тикаю носом тих, хто вибрав замість миру війну, хто вибрав замість ракет асфальт і шашлики! Бувайте, мені з Вами не цікаво обговорювати цю тему. Не ображайте тих, хто дає нам зброю і гроші і хто дав прихисток нашим людям.
показати весь коментар
23.09.2022 10:56 Відповісти
Ще раз. Ви оцінюєте як бидло. Ці країни у вигляді біженців отримують халявний робочий ресурс. Їх міста розраховані на куди більшу кількість біженців тому що у них демографічна криза та вимирання. У них народжуваність просто в страшній ямі. І це при тому що у них йде стрімкий ріст економіки і для цього всього треба робочі руки, багато нових робочих рук. Ви дуже тупі чи вдаєте з себе такого і не розумієте що біженцю працювати вже негайно не треба, є така річ як планування. Біженки може бути достатньо навіть для того щоб вона просто народила дитину і цим перекрилась яма народжуваності. Розумієте? ПЛАНУВАННЯ.

Зброю треба саме вимагати і ставити перед фактом що всіх чекає якщо українці її не отримають. Лідерів треба не задобрювати, а міняти через суспільний резонанс. Зброю нам винні інакше про світовий порядок можна забути і всім *******, це вже не кажучи за кінець їх моральності та толерантні устої які вони так просували і якими вони так пишаються. Це проста психологія. Те що втираєте ви працювати не буде, бо Шольц і ті чиї інтереси він лобіює - були зацікавлені в цій війні, і просто так не відмовляться від своєї ресурсної колонії рф. Можна лише зацькувати світовою спільнотою німців, що ми майже зробили і під їх тиском вибити вплив господарів шольца. Що зараз відбувається. Інакше якщо його просто задобрювати то він із "щирим" лицем буде брехати та розказувати що ось ось все буде.
показати весь коментар
23.09.2022 11:43 Відповісти
Я також криком до хрипоти кричала щоб не вибирали

"какая разница", але це марно....
показати весь коментар
23.09.2022 12:15 Відповісти
А "петя" тут до чого? "Петя" відновив більше 700 танків і постійно озброював армію, а от Боневтік її скоротив і не закупив жодного снаряду. Всі питання до нього.
показати весь коментар
23.09.2022 08:19 Відповісти
не буду коментувати весь брєд по рейнингах армії в 2014 році, коли вона втратила більше половини свого флоту і військ в Криму, та ще і підводний човен "Запоріжжя", а перейду відразу на зірвані склади в Балаклеї, Сватовому і Калитнівці. Нічого не хочете написати про зірвані склади по всій Україні і всі військові аеродроми і заводи за місяць при Зеленському? За розбомблені міста і села? То по Вашій логіці, якщо при Порошенко були зірвані склади, то винен Порошенко, то і по цій же логіці за зірвані скади при Зеленському має бути винен Зеленський? То яке тоді порівняння? Воно не на користь написаного Вами. Зірвані склади - це агресивні і терористичні діє росії, запам'ятайте це і не пишіть більше дурниць.
показати весь коментар
23.09.2022 11:04 Відповісти
Ви самі собі відповіли на свої запитання. Мабуть з 2014 року були військові дії і знищувалася тежніка і військові? Чи Ви з олівцем вирахували те, що десь написано на старих папірцях? Я можу підтвердити, що починаючи з 2014 року армія відроджувалась і склала з 11 тисяч 250 і сьогодні воює якраз ця армія, доукомплектована з лютого 2022 року і доозброєна військовою технікою західних країн.
показати весь коментар
23.09.2022 11:32 Відповісти
Це дуже далекий від реальності рейтинг. Його автор безробітний весільний фотограф який виставляв результати по волі лівої п'ятки. Ну і того як яка країна кидала понти.

А тепер спростування рейтингу по суті:
В 2014 в України армії не було, а в рейтингу була на рівні Польщі. Потім армія появилась, но в рейтингу навпаки впали на 9 позицій. Все що цей рейтинг показує це понти які кидає країна, та що про неї кажуть інші, но не реальну потужність.

Тому як приходиться до діла, то виявляється що цими рейтингами можна підтертись так як у військових бронежилетів немає, замість шкарпетків вони портянки використовують, сухпайки у них в консервних банках в паперовій коробці, ударних дронів немає, винищувачі новороченого покоління тільки на папері так як і танки, на кораблях вінти взагалі на метал здали, а на кораблях які в єдиному екземплярі немає наприклад катапульти та системи пожежогасіння і тому він возить з собою пару пожежних машин, і взагалі нічого він не возить так як двигун на дровах все відпрацював, другого не встановили бо із заводу його вкрали не закінчиний, а під час ремонту єдиний док який міг прийняти щей утопили, і це не кажучи за пожар.
І якщо хтось думає що таке тільки в рф то хрен там таке в більшості країн. При чому що якраз в тих які кидають багато понтів, а ті які взагалі тихо сидять навпаки мають таку армію що мало хто їм може протистояти.
показати весь коментар
23.09.2022 11:22 Відповісти
Ти на чиїй стороні воюєш? Таких як ти треба нах. Я нагадую що ми відмовились від атомної зброї. І вчора навіть новина була що нас перевіряли чи ми випадково її не почали створювати при тому що ми тепер маємо на це всі права. Так ось ми відмовились та знищили її, знищили пускові, знищили ракети, знищили стратеги та інші носії, знищили ппо бо домовленості забороняли його розміщувати так близько до кордонів і взамін нам всі гарантували недоторканість. Тепер нехай платять зброєю інакше всім піздець і буде нова планетарна гонка озброєння атомною зброєю бо гарантій як заявляють ніхто не давав.
показати весь коментар
23.09.2022 08:09 Відповісти
Якщо Ви до мене, то по дурості Ви можете і сьогодні щось знищити, відрубати палець чи ще щось. А німці до чого, що Ви це все знищили? І ми не знищили, а всі ракети передали росії і це навіть не оформили належним чином. Просто виставили себе на весь світ тими, що виставили. Підписантом меморандуму, не договору є росія, то вперед, вимагайте щоб вона Вас захистила і дала Вам танки, німці до чого?
показати весь коментар
23.09.2022 08:23 Відповісти
Всмислі до чого? Якщо вони не хочуть згоріти в атомному вогні так як світовий порядок пішов по ***** то мають давати зброю. Інакше їм смерть. Зразу північна корея, іран та всі решта робляться цілковито правими. Ви це розумієте чи ні???

Всі країни отримують гігантську мотивацію озброїтись яз по максимум, а німців розбомбити за їх підхід, за їх організації, і за їх заяви про відмову від яз.

Це в інтересах німців виконати договір інакше їм смерть та тотальне знищення в світі апокаліпсису.
показати весь коментар
23.09.2022 08:32 Відповісти
Бачите, як Ви почали мислити, що нам всім загрожує смерть від ядерного удару. А чому три роки мислили інакше? А наші сбогоднішні політики думали також інакше і будували дороги, а не танки, то виходить, що захист від ядерної бомби і ракет все-таки асфальт?
показати весь коментар
23.09.2022 08:49 Відповісти
Почав? Хаха. Жалюгідно. І це дискредитація послідовників Порошенка. Мене до речі з 2015 всі записують у ярих порохоботів. Розумієте? Ви не правильний послідовник П.П.. Чи вдаєте з себе такого. Ви стверджуєте що раз більшість українців була за Зе то зараз треба капітулювати, а не вимагати зброю яку нам всі зобов'язались за відмову від яз.
показати весь коментар
23.09.2022 09:27 Відповісти
А де Ви вичитали те, що я за капітуляцію України? І як Ви могли визначити, що я послідовник П.П., чи вдаю з себе такого? Ви визначили по тому, що я критикую владу Зе? Я критикую різну владу, якщо вона діє не на користь українського народу і не на користь України. До цього більше всього критикував владу малоросів зека януковича. Той діяв відкрито на боці росії. В порівнянні Боневтік ні чим не відрізняєтьчя від януковича, правда перефарбувався ззовні, одягнувши однострій ЗСУ, а всередині все таки ярий антимайданівець. Я це визначив по його намірах і діях, бо весь репертуар "95 кварталу" це висміювання України і українців, а його сьогоднійний слад офісу Президента одна антимайданівці, які давили Майдан, а сьогодні його додавлюють втиху, одягнувши вишиванки -татаров, єрмак, смірнов, демченко та інші, чи там є такі як Забужко, чи Андрухович? А якщо порівнювати політиків і їх політику, то сьогодні при владі "какая разница" - це Боневтік. А політика Порошенко була і є - армія, мова, віра, НАТО і ЄС, і навіть ці наміри включили в Конституцію. То що тут не так? Я даю оцінку по діях в порівняні і вибираю кращого із тих, що маємо.
показати весь коментар
23.09.2022 09:46 Відповісти
"українці мають заертатися за танками до свого Верховного Головнокомандувача" - а так як у нього їх немає то все кінець.

І звертатись по танки до когось ще ти українцям забороняєш.
Тому бажаю тобі рашисте бити отримав премію дарвіна та здох в страшних муках у вапні.
показати весь коментар
23.09.2022 10:07 Відповісти
А чому немає танків у такого Верховного Головкокомандувача у воюючій 8 років країні? Про що він думав? Для Вас особисто відповідаю шостий раз - звертайтеся за танками, ракетами, літаками, снарядами для України до всіх, хто їх може дати, тільки звертайтеся, а не ображайте їх, бо вони Вам точно нічого не заборгували. Буде ображати, отримаєте дулю, а зброя нам потрібна, щоб захистити Україну, бо іншої в нас немає. На цей раз ми маємо перемогти, в іншому випадку вони нас просто знищать. А якраз ті, що обращають і підтримують образи лідерів тих країн, що дають нам зброю і діють на користь ворога.
показати весь коментар
23.09.2022 11:11 Відповісти
"А якраз ті, що обращають і підтримують образи лідерів тих країн" - нічого не поняв. Якийсь поламаний гуглтранслейт.

Якщо лідери країн партнерів українцям не подобаються то через правильні меседжі до народів цих країн їх лідері міняються. Це вже доказано практикою. Чуть чуть впливу на французів і Макрон вже наш.

Ваші ж рашистські меседжі хибні. Бо ви їх переконуєте що все їх лідери правильно роблять. А отже ви дієте в інтересах рф.
показати весь коментар
23.09.2022 11:16 Відповісти
Я мав на увазі ті що ображають. У мене немає рашистських меседжів і ніколи не було. Не брешіть, бо це негарно. Для Вас ще і ще раз повторюю і не прикидайтеся валянком. Зброю у німців потрібно просити, а не займатися рекетом, а то вони за образи можуть послати нас подалі, що на користь рашистам. То на чиєму боці Ви зараз дієте? Щоб ображати намців, що вони такі і сякі, що не дають нам танки, чи просто попросити, щоб дали нам танки, бо наш лідер про танки не подумав і всі наші гроші закатав в асфальт і зараз нас вбивають і нам немає чим захищатися. Таке звернення правильне і корисне, бо деякі лідери дають зброю навіть і безкоштовно. А рекет пройшов ще в 90_х.
показати весь коментар
23.09.2022 11:39 Відповісти
Ще раз. Зброю треба саме вимагати і ставити перед фактом що всіх чекає якщо українці її не отримають. Лідерів треба не задобрювати, а міняти через суспільний резонанс. Зброю нам винні інакше про світовий порядок можна забути і всім *******, це вже не кажучи за кінець їх моральності та толерантні устої які вони так просували і якими вони так пишаються. Це проста психологія. Те що втираєте ви працювати не буде, бо Шольц і ті чиї інтереси він лобіює - були зацікавлені в цій війні, і просто так не відмовляться від своєї ресурсної колонії рф. Можна лише зацькувати світовою спільнотою німців, що ми майже зробили і під їх тиском вибити вплив господарів шольца. Що зараз відбувається. Інакше якщо його просто задобрювати то він із "щирим" лицем буде брехати та розказувати що ось ось все буде.
показати весь коментар
23.09.2022 11:45 Відповісти
я можу відповісти на яких антимайданах стояли вірні друзі і помічники Зеленського, такі як татаров, єрмак, демченко, смірнов, шкарлет та інші, потрібно?
показати весь коментар
23.09.2022 11:13 Відповісти
ні, вони повинні нам надати й танки та все інше, хоча б тільки тому, що вони доклали певних зусиль, щоб рашка на нас напала, вони їм платили, вони закривали очі на їх агресію, вони їм продавали стратегічні товари попри санкції, вони їм у всьому потакали..., врешті решт вони просто їм продавалися, коли їх покупали..., якщо вони хочуть зупинити цю війну, вони повинні щось для цього зробити...
показати весь коментар
23.09.2022 09:10 Відповісти
Німці вигодували та виростили морального урода пукіна. Тому вони винні в тому, що зараз війна і повинні постачати зброю.
показати весь коментар
23.09.2022 09:51 Відповісти
Только уголовное расследование по факту разгрома бундесвера сможет подстегнуть этих зажиревших бюргеров.
показати весь коментар
23.09.2022 07:06 Відповісти
За Бкндесфер не переживайте, у них крім своєї армії і своєї зброї є ще парасолька НАТО, куди ми не назначали свого представника ад жо початку актичного вторгнення і не їздили на саміт.
показати весь коментар
23.09.2022 07:19 Відповісти
Немецкие депутаты от "Зеленых" и Свободной демократической партии, входящие в состав правительственной коалиции, выступили с предложением предоставлять защиту убегающим от мобилизации россиянам. заявили в интервью Spiegel."Любой, кому грозит призыв и кто не хочет быть частью армии военных преступлений, против путинской системы. Мы, европейцы, должны быстро предоставить убежище оппонентам российского режима, а также невинным дезертирам", - сказал Йоханнес Вогель, первый парламентский секретарь фракции Свободная демократическая партия в Бундестаге.Он добавил, что частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, усиливает его агрессивную войну, "являющуюся и сигналом военной слабости, и выражением его пренебрежения к людям".Мнение Вогеля разделяет и ответственный за внешнюю политику в "Зеленых" Робин Вагенер: "Путин - это самая большая угроза русскоязычным. Мы можем и должны защищать российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище".
показати весь коментар
23.09.2022 07:18 Відповісти
От, от, українським біженцям вже зись, в нас місця нема, а росціяни половина яких з ******* бігали доки мобілізація не почалася, то вєлкам. Цинічні продажні тварюки.
показати весь коментар
23.09.2022 07:28 Відповісти
Німецькі політики не в змозі зрозуміти, що кацапські дезертири тільки воювати не хочуть, а так проти війни з хахлами-біндєровцамі вони нічого не мають. Тобто Вован Вованич усьо дєлаєть правільно, только зачем міня трогают.
показати весь коментар
23.09.2022 07:42 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 07:45 Відповісти
німці розраховують отримати дешеву рабсилу, але згодом отримають баварську народну республику
показати весь коментар
23.09.2022 09:44 Відповісти
Бездіяльність це також злочин
показати весь коментар
23.09.2022 07:24 Відповісти
от чого вартий Шольц та його заяви.....
показати весь коментар
23.09.2022 07:33 Відповісти
Просто он понимает, шо "война выгадна Зеленскому, он на ней наживаецца". Дайте ему как и Нелоху восемь лет
показати весь коментар
23.09.2022 08:05 Відповісти
потужне проху@ловське лоббі створювалося не одне десятиліття(((
показати весь коментар
23.09.2022 07:44 Відповісти
"В якійсь Україні триває якийсь там конфлікт" - чейта? Всем известно, война из за Пороха. Он на ней наживаецца
показати весь коментар
23.09.2022 08:06 Відповісти
Ну правильно, не не часі. Краще обговорити як і в якій кількості прийняти русні, пєтляющєй від мобілізації.
показати весь коментар
23.09.2022 08:24 Відповісти
Das ist fantastisch!
показати весь коментар
23.09.2022 08:30 Відповісти
хто б сумнівався що німці знову обібут
а кацапів запрошують тікати до них
показати весь коментар
23.09.2022 08:34 Відповісти
як приймати українських біженці - то в них закінчуються квоти, а як рашен дизертирів - то всьо харашо
показати весь коментар
23.09.2022 09:47 Відповісти
у німців з рашою ще з часів Горбачова любов
показати весь коментар
23.09.2022 19:12 Відповісти
у этих двух поганых народов, русских и немцев, просто нет гена отвечающих за совесть.
показати весь коментар
23.09.2022 09:13 Відповісти
Підараси (ето не наші)
показати весь коментар
23.09.2022 09:37 Відповісти
Шнеля-шнеля...
""
показати весь коментар
23.09.2022 09:38 Відповісти
Україні потрібно взагалі принципово відмовитись від співпраці з Німеччиною,👈 та заявити , що німці сцикуни і путінськи посіпаки (що насправді є чистою правдою).
показати весь коментар
23.09.2022 09:47 Відповісти
Рашка мобилизует лям орков, а эти играются в бюрократию, госпаде да что с вами не так?!
показати весь коментар
23.09.2022 10:12 Відповісти
ванильные фон бундес их бин шлюхи
показати весь коментар
23.09.2022 10:34 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 11:05 Відповісти
Скажу культурно - сексуальні меншини
показати весь коментар
23.09.2022 11:06 Відповісти
Німцям же дорожче вийде затримка поставок танків, а у нас це загибель людей. Дурні поставили б швидко і ми перемогли напротязі трьох-чотирьох місяців, а вони б отримали природний газ на зиму по репарації . Чи неофашисти в них диктують?
показати весь коментар
23.09.2022 13:09 Відповісти
 
 