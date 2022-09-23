У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico
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На пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування за пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як зазначає видання, правоцентристський опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) вимагає провести голосування на пропозицію Бундестагу, в якому міститься заклик до уряду негайно дозволити експорт німецьких танків і бойових машин піхоти в Україну.
Це було б рівнозначно вотуму недовіри стратегії канцлера Німеччини Шольца щодо України, оскільки канцлер неодноразово виключав такі постачання, доки інші західні союзники не поставлять аналогічну важку техніку, нагадує видання.
Пропозиція опозиції була особливо небезпечною для Шольца та його Соціал-демократичної партії (СДПН), тому що провідні політики з його партнерів з коаліції, Зелених та ліберальної Вільно-демократичної партії (СвДП) також вимагали постачання німецьких танків Leopard
"Голосування щодо постачання зброї в Бундестазі ризикувало виявити фатальні тріщини в єдності уряду і навіть могло призвести до поразки Шольца в парламенті", - пише видання.
Однак після спекотних 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, Зелених та СвДП проголосували за те, щоб направити пропозицію опозиції до комітетів із закордонних та економічних справ для подальшого обговорення. Це фактично затримує пленарне голосування за текстом на кілька тижнів.
Проте уряд тепер також стикається з ризиком відновлення тиску наступного тижня, оскільки опозиція може вимагати проведення пленарного голосування за іншою пропозицією "Танки для України", яку ХДС/ХСС спочатку висунув у червні, але також було відкладено, делегувавши її на рівень комітету.
Будь ласка, зачекайте...
а вот США, Британия, Франция, Китай и рашка на ОБЯЗАНЫ помогать!
пока из них всех, больше все военной техники поставила рашка
Пункт 4 мав бути виконаний через 30 днів після підписання, 11 до кінця 2015 року (децентралізація), знову за виконання пункту 11 мав йти пункт 9 і він мав бути завершений до 2015 року.
Мінські угоди були дуже вигідні Україні так як їх порушити могло тільки рф і за їх порушення санкції можна було накласти тільки на рф. Все решта типу вигаданого рф порядку, та того що ви тут понаписували - значення немає.
А чого варте те що вони забороняли тільки іноземні ударні дрони, тобто дозволяли Україні бомбити і при тому не попадати під санкції. Чи те що у них чітко було прописано до відведення озброєння рф, яке є тільки на озброєнні в рф, і ні куди не продавалось, а тому його там поява це була ще одна причина для санкцій...
Якщо українці такі недостойні як ви кажете, то давайте повернемо союзникам всю зброю і ви сам знищите кацапів своїм праведним обуренням. Слабо?
До речі, ви так і не відповіли, чому світові лідери проігнорували попередні війни *****?
Ви явно воюєте на стороні рф та в інтересах рф. Робите все для того щоб українці не витрясли із німців зброю. Яро доказуєте та просуваєте ідею що українцям ніхто нічого давати не повинен.
То то вони зрадістю приймали на роботу білорусів... Давали їм карту побуту та інше... Напевне робили все це щоб вони в Польщу не лізли? Та ні. Якраз навпаки.
До речі в поляків тепер є українці, яких на порядок легше асимілювати, а тому можуть перебирати бо межа по біженцях яких можна асимілювати теж є. Правда це не про Німеччину де 83 мільйона, а тому можна все населення України поглинути біженцями і німців всеодно буде більше.
Для вас же біженець це щось обтяжливе. Ви самі про це написали. А для заможного німця біженець це слуга який буде працювати за копійки. Розумієте? Знайти наприклад доглядальницю коли є біженці це дешево, а коли їх немає це не покишені бо жоден німець за такі копійки робити не буде.
І звичайно так як ви оцінюєте як бидломаса, а вона є більшістю то очевидно що ваш коментар їй буде близький - що вже видно по вподобайках.
" і не спромігля захистити своїх громадян налужним чином" - то що треба здаватись? Ви саме це відстоюєте. Ні щоб вимагати зброю у тих в кого вона є, а ви берете і кажете що нам ніхто нічого не винен і давати не повинен, бо люди обрали зе і він не вірив у війну, і на тому все кінець. Розумієте ваші твердження лиш шкодять. У них немає пояснення що робити. Ви лиш вдаєте з себе послідовника Порошенка та срете про те який Зе був та є поганий і що тепер все кінець. Я ж кажу що пофіг що Зе був поганий - нам всеодно винні зброю і ми повинні її витрясти, а не лягати та вмирати бо зе все потратив на бітум.
Де Ви знову вичитали, що я когось призиваю здаватися? Я написав навіть зрозуміло для худоби, що зброю у німців потрібно не вимагати, обзиваючи їх "бургерами" і фашистами, а просити, бо вони дійсно нічого перед нами не завинили. У них немає з нами ніяких догоровів на її поставку і не платили їм гроші за зброю. І намагаюся достукатися до тих, хто ображає Шольца і інших лідерів, що не Шольц наш Президент, що в нас вибраний 73% свій Президент і він несе всю відповідальність за підготовку жо військових дій, бо так написано в Конституції. Не потрібно переводити стрілки на інших, ховаючи за цим свою тупість, а можливо і злочинні наміри. Я не вдаюся до послідовника Порошенко а тикаю носом тих, хто вибрав замість миру війну, хто вибрав замість ракет асфальт і шашлики! Бувайте, мені з Вами не цікаво обговорювати цю тему. Не ображайте тих, хто дає нам зброю і гроші і хто дав прихисток нашим людям.
Зброю треба саме вимагати і ставити перед фактом що всіх чекає якщо українці її не отримають. Лідерів треба не задобрювати, а міняти через суспільний резонанс. Зброю нам винні інакше про світовий порядок можна забути і всім *******, це вже не кажучи за кінець їх моральності та толерантні устої які вони так просували і якими вони так пишаються. Це проста психологія. Те що втираєте ви працювати не буде, бо Шольц і ті чиї інтереси він лобіює - були зацікавлені в цій війні, і просто так не відмовляться від своєї ресурсної колонії рф. Можна лише зацькувати світовою спільнотою німців, що ми майже зробили і під їх тиском вибити вплив господарів шольца. Що зараз відбувається. Інакше якщо його просто задобрювати то він із "щирим" лицем буде брехати та розказувати що ось ось все буде.
"какая разница", але це марно....
А тепер спростування рейтингу по суті:
В 2014 в України армії не було, а в рейтингу була на рівні Польщі. Потім армія появилась, но в рейтингу навпаки впали на 9 позицій. Все що цей рейтинг показує це понти які кидає країна, та що про неї кажуть інші, но не реальну потужність.
Тому як приходиться до діла, то виявляється що цими рейтингами можна підтертись так як у військових бронежилетів немає, замість шкарпетків вони портянки використовують, сухпайки у них в консервних банках в паперовій коробці, ударних дронів немає, винищувачі новороченого покоління тільки на папері так як і танки, на кораблях вінти взагалі на метал здали, а на кораблях які в єдиному екземплярі немає наприклад катапульти та системи пожежогасіння і тому він возить з собою пару пожежних машин, і взагалі нічого він не возить так як двигун на дровах все відпрацював, другого не встановили бо із заводу його вкрали не закінчиний, а під час ремонту єдиний док який міг прийняти щей утопили, і це не кажучи за пожар.
І якщо хтось думає що таке тільки в рф то хрен там таке в більшості країн. При чому що якраз в тих які кидають багато понтів, а ті які взагалі тихо сидять навпаки мають таку армію що мало хто їм може протистояти.
Всі країни отримують гігантську мотивацію озброїтись яз по максимум, а німців розбомбити за їх підхід, за їх організації, і за їх заяви про відмову від яз.
Це в інтересах німців виконати договір інакше їм смерть та тотальне знищення в світі апокаліпсису.
І звертатись по танки до когось ще ти українцям забороняєш.
Тому бажаю тобі рашисте бити отримав премію дарвіна та здох в страшних муках у вапні.
Якщо лідери країн партнерів українцям не подобаються то через правильні меседжі до народів цих країн їх лідері міняються. Це вже доказано практикою. Чуть чуть впливу на французів і Макрон вже наш.
Ваші ж рашистські меседжі хибні. Бо ви їх переконуєте що все їх лідери правильно роблять. А отже ви дієте в інтересах рф.
а кацапів запрошують тікати до них
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