Після виявлення місць поховань в Ізюмі Франція відправить в Україну групу слідчих, - глава МЗС Колонна

Після виявлення місць поховань в Ізюмі Франція відправить в Україну групу слідчих.

Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відправили в Україну дві групи слідчих. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК. Тепер, коли світові відкрилися нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки до слідчих на місцях, тому що там, де діє Росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах і доказах", - сказала Колонна.

Нам потрібно буде забезпечити, щоб люди несли відповідальність за злочини, які вони скоїли.

"Послання Франції сьогодні просте: правосуддя має бути нашим спільним імперативом. Без справедливості не буде миру. Справедливість, звісно, є імперативом для жертв, які мають право на визнання та репарації за свої страждання. Усі страждання кожної жертви. Справедливість є імперативом міжнародної безпеки, і я говорю це тим, хто вважає цю війну просто ще одним конфліктом: якщо все дозволено тут, то тим більше все буде дозволено і в інших місцях, і ймовірність агресивної війни лише зростатиме", - наголосила Колонна.

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