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Після виявлення місць поховань в Ізюмі Франція відправить в Україну групу слідчих, - глава МЗС Колонна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Після виявлення місць поховань в Ізюмі Франція відправить в Україну групу слідчих.

Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відправили в Україну дві групи слідчих. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК. Тепер, коли світові відкрилися нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки до слідчих на місцях, тому що там, де діє Росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах і доказах", - сказала Колонна.

Нам потрібно буде забезпечити, щоб люди несли відповідальність за злочини, які вони скоїли.

"Послання Франції сьогодні просте: правосуддя має бути нашим спільним імперативом. Без справедливості не буде миру. Справедливість, звісно, є імперативом для жертв, які мають право на визнання та репарації за свої страждання. Усі страждання кожної жертви. Справедливість є імперативом міжнародної безпеки, і я говорю це тим, хто вважає цю війну просто ще одним конфліктом: якщо все дозволено тут, то тим більше все буде дозволено і в інших місцях, і ймовірність агресивної війни лише зростатиме", - наголосила Колонна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових, — прокуратура

Автор: Ірина Дашківська
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Щоб що? Якщо вони встановлять що рф робила військові злочини то *********** росію? Звичайно що ні.

Це як з тим магате яке замість того що умертвити війська рф на ЗАЕС прийшло перевіряти у наші інститути та інші аес чи ми раптом не почали створювати атомну зброю. На яку до речі у нас тепер є всі права. Ми повинні диктувати всім силою інакше приречені.
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23.09.2022 08:02 Відповісти
Это все для французских избирателей. У них свои принципы в жизни. Им действительно нарушение прав человека может быть важнее, чем убийство на войне без нарушения прав. У них сотни лет назад целые полки отправлялись на верную смерть по какому-то незначительному поводу, когда могли прогнуться разок и выжить. Избирателям это покажут и они скажут "да" поставкам военной помощи. На число жертв французам особо плевать, тысяча лет королевских войн убили в них эмпатию в этом отношении.
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23.09.2022 08:05 Відповісти
Нельзя пускать к таким местам НИКОГО, кто был когда либо и ли склонен к любви к кацапии! Потому, что нет никакой гарантии, что бы они эти экспертизы перевернут и используют в кацапскую пользу сейчас или в будущем !!!
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23.09.2022 08:20 Відповісти
французські мразі. не даєте зброю - допомагаєте путіну.
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23.09.2022 09:40 Відповісти
 
 