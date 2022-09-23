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Ексгенерал-майора СБУ Третяка, який закликав до повалення влади, заочно засудили до 5 років ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

сбу

Ексгенерал-майора СБУ Олександра Третяка заочно засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за заклики до захоплення державної влади у 2015 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у розповсюдженні з використанням засобів масової інформації матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що ексспівробітник Служби безпеки України перейшов на сторону незаконно створеної окупаційної влади "ДНР". У листопаді 2015 року засуджений, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Донецьк, діючи на виконання попередніх домовленостей з представниками так званого "МГБ ДНР", взяв участь у зйомці відеоролику на фоні їхньої символіки. Він особисто закликав до припинення існування чинної влади в Україні, а також боротьби проти неї із застосуванням всіх можливостей. В той же день цей відеоролик було розповсюджено в мережі Інтернет.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.

В Офісі генпрокурора не називають імені засудженого, а також не вказують, що розслідування було заочним. Втім, із суті справи можна допустити, що найвірогідніше - йдеться про колишнього генерал-майора СБУ Олександра Третяка.

Згідно з ухвалою суду від 2017 року, приблизно в листопаді 2015 р., перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, Третяк "вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням представниками т.зв. "Міністерства державної безпеки ДНР" з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні шляхом створення та розповсюдження з використанням засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні".

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29 листопада Третяк взяв безпосередню участь у зйомці відеоролику на фоні символіки т.зв. "МГБ ДНР", в якому особисто проголосив заклики до припинення існування чинної влади в Україні, боротьби проти неї, застосування всіх можливостей заради зміни діючої (незаконної) влади на владу, обрану народом у законний спосіб. Того ж дня цей ролик було розповсюджено в Інтернет.

В тій же ухвалі йшлося, що Третяк, імовірно, перебуває на окупованій території Донеччини, щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

На сайті МВС Третяк досі вказаний як особа, яка перебуває в розшуку за статтею 109, ч. 3 (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Державна зрада? Заклики до повалення влади? Прямі дії по деструції Держави? ПЬЯТЬ РОКІВ! КАРЛ - ПЬЯТЬ...!!!
І бутилка горілки, поцуплена в ларьку - теж ПЬЯТЬ...
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23.09.2022 08:46
+16
Что за детские приговоры? Не потому ли, что у этих судей русские паспорта?
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23.09.2022 08:43
+14
П'ять років? Як пересічного злодія?
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23.09.2022 08:45
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Что за детские приговоры? Не потому ли, что у этих судей русские паспорта?
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23.09.2022 08:43 Відповісти
П'ять років? Як пересічного злодія?
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23.09.2022 08:45 Відповісти
Державна зрада? Заклики до повалення влади? Прямі дії по деструції Держави? ПЬЯТЬ РОКІВ! КАРЛ - ПЬЯТЬ...!!!
І бутилка горілки, поцуплена в ларьку - теж ПЬЯТЬ...
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23.09.2022 08:46 Відповісти
Слава судовій системі України! Їхній вклад в розбудову держави неоціненний!
Всим судьям пенсії по мільйону!
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23.09.2022 08:47 Відповісти
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23.09.2022 08:49 Відповісти
Ну да. Как всегда заочно. Заочно можете их и расстрелять, идиоты.
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23.09.2022 08:47 Відповісти
Підтримую! На хвіст солі йому можна насипати. ЗАОЧНО! А скільки коштів та часу держслужбовців витрачено на цю ЗАОЧНУ комедію 😡.
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23.09.2022 08:54 Відповісти
судова реформа а´La партнов-татарафф-ківалафф....що "хотіли-те маємо..."
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23.09.2022 10:38 Відповісти
Повно колоборантів на підконтрольній території України, де вироки ?
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23.09.2022 08:51 Відповісти
Як не було вироків ?

Хіба Матіос "Тепловізор" не садив учасників АТО ?
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23.09.2022 10:11 Відповісти
Да они блин издеваются!!!
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23.09.2022 09:02 Відповісти
а фулі чекати іншого...... в краіні, де судити - в ПЕРШУ чергу треба поголовно самих суддів, обвинувачувати - прокурорів, а арештовувати - мусорів!!!! зазеркаля!!!! 😡😡
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23.09.2022 09:07 Відповісти
П'ять років, а чому не двадцять?
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23.09.2022 09:40 Відповісти
Не так. 5 років, а чому не умовно?
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23.09.2022 10:24 Відповісти
чекистское дерьмо... вообще удивительное дело, почему в украинской контрразведке работали такие беспринципные ушлёпки...
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23.09.2022 09:55 Відповісти
 
 