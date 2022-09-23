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Новини Політика України
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Ексдепутата Сольвара ВАКС засудив до 3 років позбавлення волі за незаконне отримання компенсації за оренду житла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сольвар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок першої інстанції та засудила ексдепутата ВР Руслана Сольвара до 3 років позбавлення волі у справі щодо незаконного отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ і з посиланням на LB.ua.

Таке рішення 22 вересня ухвалила колегія АП ВАКСу у складі Віктора Панкулича, Олександра Семенникова під головуванням Сергія Боднара.

Руслана Сольвара також позбавили права займати певні посади на 1 рік, зобов’язали його сплатити штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також постановили стягнути 25 тисяч гривень судових витрат за проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Обвинувальний вирок можна оскаржити в касації, а колишній топпосадовець може просити про помилування.

Засудженого на проголошенні резолютивної частини вироку не було.

Також читайте: Антикорупційний суд виправдав екснардепа Сольвара у справі про незаконне отримання компенсації за житло

22 вересня під час останнього слова Руслан Сольвар був лаконічним і обмежився одним реченням: "Виправдувальний вирок залишити без змін". Під час нарадчої кімнати він покинув судову залу. Його адвокат Василь Федитник сказав прокурору, що клієнт " хвилюється та чекає вироку в машині". Сольвар не повернувся на зачитування вердикту.

Судді повністю задовольнили апеляційні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдувальний вирок екснардепу від 14 червня 2021 року, за яким перша інстанція у складі суддів Олени Танасевич, Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко вважала, що Сольвара варто було звинувачувати не в зловживанні владою, а в шахрайстві, а тому його дії треба було б кваліфікувати за більш тяжкою статтею, ніж та, яку інкримінувала сторона обвинувачення. Прийшовши до висновку про неправильну кваліфікацію, суд за законом не міг перейти на статтю, що є більш тяжкою, та засудити за нею.

Як прокоментував прокурор САП Валентин Мусіяка, сторона обвинувачення не погодилась з такими висновками суду й мотивувала апеляційні скарги тим, що суд дійшов помилкових висновків щодо кваліфікації за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Також читайте: Антикорупційний суд призначив екснардепу 370 тис. грн застави у справі про незаконне отримання компенсації за житло

З наших джерел відомо, що поки що від АП ВАКС надійшла інформація, що виконанням вироку має займатись перша інстанція. Національне антикорупційне бюро України вже в курсі поведінки колишнього народного обранця, мають вжити заходів, щоб той не втік.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року Сольвар як народний депутат отримав у користування номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла в столиці. На початку березня 2017 йому дісталася у спадок квартира в Києві, але депутат не повідомив про цей факт в Управління справами Апарату Верховної Ради. Це дозволило йому і далі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Тільки в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, ексдепутат відмовився від отримання грошей. За ці півтора року, як встановило слідство, він встиг отримати понад 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

НАБУ, яке розслідувало цю справу, кваліфікувало дії депутата за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою.

Читайте: Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло

Автор: Анастасія Потіха
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Партія "Удар".
показати весь коментар
23.09.2022 08:47 Відповісти
Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом
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23.09.2022 08:50 Відповісти
Упс). Спікер ВР Стефанчук наступний? Це ж він жив у тещі та отримував компенсацію від держави. Чи не на часі?
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23.09.2022 09:11 Відповісти
Теща з нього гроші брала за проживання так шо тут все чьотко
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23.09.2022 09:43 Відповісти
Вот и жильё подоспело.
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23.09.2022 09:18 Відповісти
самі депутати приняли цей закон про компенсації і як його можна порушити і покарати - хіба показово
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23.09.2022 09:25 Відповісти
та невже? ВАКС почав працювати???
а щодо цього жлоба то впевнений він людина не бідна, мав та має мабудь купу бізнесів і ці гроші компенсації то йому пару раз повіям зі стрипбарів в труси сунути. Але ж жлобство то в них невиліковне. Мультиміліонер Ярославський повідомляли справно одержував компенсації всі роки...
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23.09.2022 09:29 Відповісти
Представьте только себе моральный и нравственный уровень наших "законодателей", которые не пренебрегают даже такими незаконными льготами. Конечно, они рассчитывают, что в Украине, как и всегда, царствуют беззаконие, бесстыдство власти и всегда можно "договориться". Неужели, это время проходит? Или не для всех?
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23.09.2022 09:42 Відповісти
Блин, да там половина депутаткого "корпуса" этим балуются
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23.09.2022 10:39 Відповісти
 
 