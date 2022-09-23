Ексдепутата Сольвара ВАКС засудив до 3 років позбавлення волі за незаконне отримання компенсації за оренду житла

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок першої інстанції та засудила ексдепутата ВР Руслана Сольвара до 3 років позбавлення волі у справі щодо незаконного отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

Про це інформує Цензор.НЕТ і з посиланням на LB.ua.

Таке рішення 22 вересня ухвалила колегія АП ВАКСу у складі Віктора Панкулича, Олександра Семенникова під головуванням Сергія Боднара.

Руслана Сольвара також позбавили права займати певні посади на 1 рік, зобов’язали його сплатити штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також постановили стягнути 25 тисяч гривень судових витрат за проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Обвинувальний вирок можна оскаржити в касації, а колишній топпосадовець може просити про помилування.

Засудженого на проголошенні резолютивної частини вироку не було.

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22 вересня під час останнього слова Руслан Сольвар був лаконічним і обмежився одним реченням: "Виправдувальний вирок залишити без змін". Під час нарадчої кімнати він покинув судову залу. Його адвокат Василь Федитник сказав прокурору, що клієнт " хвилюється та чекає вироку в машині". Сольвар не повернувся на зачитування вердикту.

Судді повністю задовольнили апеляційні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдувальний вирок екснардепу від 14 червня 2021 року, за яким перша інстанція у складі суддів Олени Танасевич, Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко вважала, що Сольвара варто було звинувачувати не в зловживанні владою, а в шахрайстві, а тому його дії треба було б кваліфікувати за більш тяжкою статтею, ніж та, яку інкримінувала сторона обвинувачення. Прийшовши до висновку про неправильну кваліфікацію, суд за законом не міг перейти на статтю, що є більш тяжкою, та засудити за нею.

Як прокоментував прокурор САП Валентин Мусіяка, сторона обвинувачення не погодилась з такими висновками суду й мотивувала апеляційні скарги тим, що суд дійшов помилкових висновків щодо кваліфікації за ст. 190 ККУ (шахрайство).

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З наших джерел відомо, що поки що від АП ВАКС надійшла інформація, що виконанням вироку має займатись перша інстанція. Національне антикорупційне бюро України вже в курсі поведінки колишнього народного обранця, мають вжити заходів, щоб той не втік.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року Сольвар як народний депутат отримав у користування номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла в столиці. На початку березня 2017 йому дісталася у спадок квартира в Києві, але депутат не повідомив про цей факт в Управління справами Апарату Верховної Ради. Це дозволило йому і далі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Тільки в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, ексдепутат відмовився від отримання грошей. За ці півтора року, як встановило слідство, він встиг отримати понад 361 тис. гривень компенсації за оренду житла.

НАБУ, яке розслідувало цю справу, кваліфікувало дії депутата за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою.

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