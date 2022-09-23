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Минулої доби знищено 7 ворожих безпілотників. Уражено до 10 позицій ППО противника, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

За добу 22 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, авіацією Повітряних Сил здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.

"Винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM". Уражено до 10-ти позицій ППО противника", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Повітряні Сили ЗСУ завдали групових ударів по окупантах: знищено техніку та позиції ППО

Автор: Ірина Дашківська
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Когда уже их под Васильевкой **********? А то ******* стрелять ракетами по Запорожью 10 ракет за последние сутки. Потятно что наши ребята делают все возможное, просто сил нет смотреть как они как они оскверняют твой любимый город.
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23.09.2022 08:57 Відповісти
ну, если точнее - за сутки чуть меньше 20-ти. а по поводу ***********, то абсолютно поддерживаю, и не только под Васильевкой, хорошо бы и по территории кацапстана.
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23.09.2022 09:02 Відповісти
AGM 88 HARM (високошвидкісна антирадіолокаційна ракета). Трохи старувата (1983 р.н.), але дуже ефективна. Не знаю які нам поставляють модифікації "А", "В". Разо з тим ****** дають бадьоро. Не у всіх зсобів ППО можливо винести АФУ подалі від ПН, та й заміна АФУ потребує часу.
Так що хлопці вибивайте ППО кацапів, робіть "дірки". Слава Україні!
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23.09.2022 09:37 Відповісти
Ну, уж не гоняй-то: у Хармса (в отличие от того же Шрайка) уверенная дальность 150 км (да модулятор, да решаюшая система (поражение выключенной РЛС)). А у С-300? Вообще-то 75 км предел. Последние модификации как-бы до 150 (ох, не верю я в эту дальность - ФАР поднятая на изрядную высоту нужна). Так что "рука длиннее" в 2 раза.... А ты старая... старая...
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23.09.2022 09:49 Відповісти
Якщо масовано почали різати ППО, значить або знайшли "жирну ціль" і готують прохід до неї тим же подаруночкам, якими Новофедорівку пригощали. Або... готують поляну під широкомасштабну роботу ВПС ЗСУ. А для чого на фронти масштабна робота ВПС ЗСУ - кожен сам може здогадатись.
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23.09.2022 09:43 Відповісти
 
 