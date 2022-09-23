Минулої доби знищено 7 ворожих безпілотників. Уражено до 10 позицій ППО противника, - Повітряні сили

За добу 22 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, авіацією Повітряних Сил здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.

"Винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM". Уражено до 10-ти позицій ППО противника", - йдеться у повідомленні.

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