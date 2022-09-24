РФ навмисно провела непопулярний у країні обмін полоненими у день оголошення часткової мобілізації, - ISW
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Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена "часткова мобілізація".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту дослідження війни (ISW).
ISW пише, що обмін "глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів".
Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.
Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.
Як повідомлялося, 21 вересня з російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців. Пізніше стало відомо, що Медведчук був обміняний на 200 українських захисників.
Також зазначалося, що п’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.
Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.
Будь ласка, зачекайте...
Для підказки просто згадайте, що вони багато чого знають, раз керували обороною Маріка.
Інтернува́ння (фр. interner - встановлювати на проживання, від лат. internus - внутрішній) - у міжнародному праві: 1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту; 2. затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
Коротше кажучи - замість показать свою освіченість, ти "перднув у калюжу" А зараз пробуєш вибраться з "лайна", яке сам же й навалив, і звинуватить у "насраному" свого опонента
Як казав герой "Майстра та Маргарити" Булгакова - "Поздравляю Вас обосрамшись!"
отут, дурню
1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав
Читати вас на юрфаку навчили ? =))))
цій статті, яких прийняли на своїй території нейтральні держави
або держави, що не воюють, і яких ці держави повинні інтернувати
відповідно до міжнародного права, якщо вони не вирішать
застосувати до них більш сприятливий режим";
Наприклад, інтерновані державами Антанти військовослужбовці армії УНР були роззброєні і проживали у відведених для них місцях, однак їм не заборонялося працювать як самостійно, але й по найму у місцевого населення!
Це моя остання відповідь тобі! Бо з тобою сперечаться - все одно що грать в шахи з голубом : переверне фігури, насере на дошку, а потім полетить, гордо туркочучи, як він "переміг"!
Ще раз читаємо:
Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
З усіма набутими знаннями, - ще раз дуже повільно, - чи це можливо?
Можеш не відповідати, - питання риторичне =)
Прийняття інтернованих на роботу до міністерства оборони Туреччини як консультантів - не заборонене. Прийняття інтернованих на роботу до виробників БПЛА або засобів зв'язку - не заборонене. Наприклад робота інтернованих у якості "перекладачів" та задля покращення "зв'язків з суспільством та покупцями" - НЕ заборонене.
Тож, дурбецало, закрийся і не роби з себе більшого ідіота, ніж ти є.
21 сентября именно такой день...Гитлер 21 сентября 1920 года объявил о создании отрядов SS,путлер объявил 21 сентября о всеобщей могилиZaции по факту закрыв границы рабZeи...по факту выехать за бугор низзя,без разрешения военкомата по месту проживания...