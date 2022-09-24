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Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
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військовополонені (610) війна (56544) обмін (984) полон (1297) Росія (47244) полонені (1943)

РФ навмисно провела непопулярний у країні обмін полоненими у день оголошення часткової мобілізації, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена "часткова мобілізація".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту дослідження війни (ISW).

ISW пише, що обмін "глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів".

Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр

Як повідомлялося, 21 вересня з російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців. Пізніше стало відомо, що Медведчук був обміняний на 200 українських захисників.

Також зазначалося, що п’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Забавно,что петух гиркин как сидел и варнякал имперские бредни в ютубе,так и будет сидеть. Он же так жаждет "защитить нарот дамбаза". Что-то там даже пытался заранее зная,что "не пустят". А теперь? Давай,игорёк....Мобилизируйся....ВСУ ждут тебя... Ага,хрен там. Придётся ещё искать это тело))
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23.09.2022 09:04
+7
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23.09.2022 09:31
+6
Для нас звільнення наших полонених - радість, для них, звільнення їхніх полонених - позор. Може досить казок про "один народ"?
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23.09.2022 10:08
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Забавно,что петух гиркин как сидел и варнякал имперские бредни в ютубе,так и будет сидеть. Он же так жаждет "защитить нарот дамбаза". Что-то там даже пытался заранее зная,что "не пустят". А теперь? Давай,игорёк....Мобилизируйся....ВСУ ждут тебя... Ага,хрен там. Придётся ещё искать это тело))
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23.09.2022 09:04 Відповісти
В Туреччині теж є чим зайнятися кваліфікованому офіцеру. Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
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23.09.2022 09:19 Відповісти
Ти зовсім не розуміє, що значить термін "інтернований". Погугль, для загального світогляду.
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23.09.2022 09:55 Відповісти
Та розумію. Але в новині не сказано, що місце утримання цих офіцерів - "десь в полі на кордоні з Сирією". Тож чому б не припустити, що їхня свобода пересування буде обмежена... Стамбулом?
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23.09.2022 10:02 Відповісти
Є в мене обережна надія, що це добре, що вони зараз знаходяться в Туреччині.

Для підказки просто згадайте, що вони багато чого знають, раз керували обороною Маріка.
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23.09.2022 11:20 Відповісти
Ну - і що саме це значить? "Просвіти" будь ласка! А то навкруги тебе - одні "недоумки"!
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23.09.2022 11:28 Відповісти
Погугли, - завдяки чудовим американським інженерам, це доступно навіть такому як ти=)
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23.09.2022 11:34 Відповісти
Ні - ти мені поясни - Що саме означає "інтернування" у ТВОЄМУ розумінні Бо я з своєю вищою юридичною освітою (та ще й з військовою спеціалізацією) зрозуміть не можу : що ж саме ти під цим розумієш?!
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23.09.2022 11:38 Відповісти
Це ти про себе? Я починаю розуміть, що це - так! Бо, замість чіткої відповіді на поставлене питання, ти починаєш "з"їжджать з теми" і кидаться звинуваченнями типу - "сам дурак!" А це значить, що суті терміну "інтернування" ти не розумієш!
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23.09.2022 12:56 Відповісти
дурень з "вищою юридичною освітою (та ще й з військовою спеціалізацією)" який не може скористатися чудовим продуктов від Alphabet Inc, - це вирок нашій освітній системі, яка за суттю лишались глибоко радянською...
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23.09.2022 13:00 Відповісти
"Сонце моє!" Я-то - ЗНАЮ! Бо читав колись лекції офіцерам - по "праву війни" Але ж ти так безапеляційно ЩОСЬ заявляєш, що я засумнівався у власних знаннях Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!
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23.09.2022 13:45 Відповісти
Дурню, якщо наполягаєш, то зроблю цю операцію за тебе. Перший запит:
Інтернува́ння (фр. interner - встановлювати на проживання, від лат. internus - внутрішній) - у міжнародному праві: 1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту; 2. затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
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23.09.2022 13:54 Відповісти
Про нашу освіту я до знайомства з тобою був не найкращої думки =) Нічого нового
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23.09.2022 13:56 Відповісти
Це я знав і без тебе! Ти мені "пальцем покажи" - де саме вказано, що "інтерновані" повинні обов"язково перебувать під конвоєм чи наглядом? Де їм забороняється пересування всередині країни? Де їм забороняється будь-яка діяльність (навіть не пов"язана з веденням бойових дій)? Адже людина писала тобі саме про це!
Коротше кажучи - замість показать свою освіченість, ти "перднув у калюжу" А зараз пробуєш вибраться з "лайна", яке сам же й навалив, і звинуватить у "насраному" свого опонента
Як казав герой "Майстра та Маргарити" Булгакова - "Поздравляю Вас обосрамшись!"
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23.09.2022 14:09 Відповісти
Боже, яке дурне =)
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Я з тобою повністю згоден! І не тільки дурне! Ще і вперте до нестями! (це я про тебе!) Бо ти відсутність знань та аргументації заміняєш нахабством і агресивністю!
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23.09.2022 15:03 Відповісти
де саме вказано, що "інтерновані" повинні обов"язково перебувать під конвоєм чи наглядом
 отут, дурню
1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав
Читати вас на юрфаку навчили ? =))))
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23.09.2022 15:13 Відповісти
"Особами, які належать до однієї з категорій, перелічених у
цій статті, яких прийняли на своїй території нейтральні держави
або держави, що не воюють, і яких ці держави повинні інтернувати
відповідно до міжнародного права, якщо вони не вирішать
застосувати до них більш сприятливий режим";
Наприклад, інтерновані державами Антанти військовослужбовці армії УНР були роззброєні і проживали у відведених для них місцях, однак їм не заборонялося працювать як самостійно, але й по найму у місцевого населення!
Це моя остання відповідь тобі! Бо з тобою сперечаться - все одно що грать в шахи з голубом : переверне фігури, насере на дошку, а потім полетить, гордо туркочучи, як він "переміг"!
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23.09.2022 15:33 Відповісти
Дурню, якщо вже обісрався, то поміняй спіднє і не закидуй інших своїми какахами, - оточуючи не вині в тому, то ти впертий ідіот =)
Ще раз читаємо:
Контррозвідка. Організація таборів підготовки особового складу (чим Туреччина гірша з ЄС). Військово-технічна співпраця з виробниками засобів зв'язку (штатно в ЗСУ - турецький зв'язок) та БПЛА.
З усіма набутими знаннями, - ще раз дуже повільно, - чи це можливо?
Можеш не відповідати, - питання риторичне =)
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23.09.2022 15:41 Відповісти
Напряму все це не заборонене. Заборонене тільки !використання! інтернованих у любих роботах, пов'язаних з безпосереднім веденням військових (бойових) дій. А чим вони там займаються і з ким спілкуються будь-якими каналами зв'язку - визначає країна-приймач (причому зовсім перервати зв'язок з родичами, наприклад, не має права).

Прийняття інтернованих на роботу до міністерства оборони Туреччини як консультантів - не заборонене. Прийняття інтернованих на роботу до виробників БПЛА або засобів зв'язку - не заборонене. Наприклад робота інтернованих у якості "перекладачів" та задля покращення "зв'язків з суспільством та покупцями" - НЕ заборонене.

Тож, дурбецало, закрийся і не роби з себе більшого ідіота, ніж ти є.
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23.09.2022 22:19 Відповісти
Боже, ще один намалювавася... Де вас таких ідіотів клонують? =)
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23.09.2022 22:48 Відповісти
Зверни увагу: цей "навіжений" "котить бочку" на радянську освіту як зразок "недолугості" та "обмеженості"! А від самого "совок" "пре з усіх щілин"! Адже головний принцип в законодавстві демократичних країн - "Все дозволено що прямо не заборонено законом!" Якщо в Конвенції є обумовлення про можливість встановлення державою-покровителькою більш сприятливого режиму для інтернованих - то це - справа цієї держави! Тим більше що поняття "інтернування" взагалі відсутнє в угодах про передачу наших військовослужбовців турецькій владі - воно є таким по суті (тобто "фактичним") Але юридично це не визначене! Немає юридичного документу (або нам він не відомий) де турецька влада зобов"язується утримувать їх під конвоєм чи обмежувать їх пересування всередині країни Немає і обмежень у їх діяльності всередині країни (якщо це не суперечить її законодавству) Крім того - дещо може і не афішуваться! Наприклад контакти (різного рівня) з розвідкою та представниками військового відомства як самої Туреччини так і з розвідками чи військовими країн НАТО Але ж цьому дурню подібне важко зрозуміть!
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24.09.2022 02:13 Відповісти
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23.09.2022 09:31 Відповісти
Для нас звільнення наших полонених - радість, для них, звільнення їхніх полонених - позор. Може досить казок про "один народ"?
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23.09.2022 10:08 Відповісти
Хмырь мавзолейный любит даты и нумерологию...советского дерьма и немецкого...🦍☠️
21 сентября именно такой день...Гитлер 21 сентября 1920 года объявил о создании отрядов SS,путлер объявил 21 сентября о всеобщей могилиZaции по факту закрыв границы рабZeи...по факту выехать за бугор низзя,без разрешения военкомата по месту проживания...
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23.09.2022 10:42 Відповісти
 
 