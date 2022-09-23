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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) знищення (4127) техніка (1324) втрати (3823)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 56060 (+550) осіб ліквідовано 

танків ‒ 2254 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,

артилерійських систем  – 1355 (+14) од,

РСЗВ – 326 (+8) од,

засоби ППО ‒ 170 (+1) од,

літаків – 254 (+1) од,

гелікоптерів  – 219 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 950 (+9),

крилаті ракети  ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,

спеціальна техніка  ‒ 126 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Я так розумію, що в ЗСУ вирішили трішки "прибратися" перед прибуттям нового поповнення, яке тільки-но почали відловлювати на засрашці?

Або... Нова фаза примушення до "жестів доброї волі"? 550 тушок і 90+ одиниць техніки - це як 9-13 вересня.
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23.09.2022 09:12
+19
Ніх@ево....
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23.09.2022 09:11
+19
Приємні новини .Слава ЗСУ !
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23.09.2022 09:12
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Часткова могилізація продовжується, спецоперація йде за планом, патєрь нєт
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23.09.2022 09:10 Відповісти
Ніх@ево....
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23.09.2022 09:11 Відповісти
Приємні новини .Слава ЗСУ !
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23.09.2022 09:12 Відповісти
Я так розумію, що в ЗСУ вирішили трішки "прибратися" перед прибуттям нового поповнення, яке тільки-но почали відловлювати на засрашці?

Або... Нова фаза примушення до "жестів доброї волі"? 550 тушок і 90+ одиниць техніки - це як 9-13 вересня.
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23.09.2022 09:12 Відповісти
Так наші і рушили вчора знову вперед.
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23.09.2022 09:16 Відповісти
Ніколи слідкувати безперервно за всіма джерелами. Хєрачу на роботі, як проклятий. Допомагаю хлопцям як можу. Бо "командир комплексу автоматизації 86Ж6", який виведений з озброєння ще на початку 00х, під 50 рочків - нікому в ЗСУ навіть як копач окопів не потрібний... А перенавчатися на щось нове "з автоматизації управління РЛС" в Німеччину відправлять вже точно молодших, в яких коліщатка в мізках ще добре крутяться.
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23.09.2022 09:31 Відповісти
В мене просто брат там, зам командира батареї, просто не хочу поперед Генштаба бігти і викладати новини, раптом щось не те напишу.
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23.09.2022 09:34 Відповісти
Оце правільно мислиш!

Братові найкращі побажання, і величезна подяка!
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23.09.2022 11:25 Відповісти
Респект, друже!!!
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23.09.2022 09:36 Відповісти
Почитал ПИКАБУ, это как хабр для мамкиных програмистов, так там короче говорят не как скинуть *****, а как не умиреть на вайне. ****** рашкованы
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23.09.2022 09:15 Відповісти
Еммм... А ви сподівались, що вони одразу організуються в "більшовистські кружки" та підуть на уральській бункер скидати самодержця, чи що?

Та ні. До такого їм треба хоча б 1 зиму в окопах, з дезинтерією та здохлим кожним другим "товаришем" побувати. Отоді - правильний настрій та мотивація з'явиться. А поки вони ще сидять за компами - нічого не станеться.
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23.09.2022 09:36 Відповісти
Но с другой стороны. лучшее влагалище - жопа товарища. Исполнят все свои сокровенные мечтЫ
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23.09.2022 09:47 Відповісти
Значить починає до них доходити, що на війні можна померти подохнути. Причому з великою ймовірністю.
Когось там скидати ніхто не буде - та маса (хотів написати суспільство) хвора імперскістю, а путлер є найкращим її втіленням.
Вони будуть підтримувати війну завжди, а коли війна може зачіпити їх, то вони будуть намагатися "пропетляти", але не виступлять ні проти війни, ні проти свого правителя.
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23.09.2022 09:40 Відповісти
Був найкращім, поки нові землі захоплював чи про статеві органи бабусь з дідусями розповідав. Зараз він для більшості "імперців" та "поцрєотів" - вже "не торт". Недостатньо імперський. Недостатньо кривавий. Недостатньо жорстко лупить своїх же.

Якраз з "частковою мобілізацією" ***** прорахувався дуже і дуже. Зрозумійте - якщо б він підписав указ про повну мобілізацію, без виключень, з ураженням прав всіх працюючих тощо. То в засрашці швидко би всі розібралися - хто вертухай, а хто ЗК. Все було б всім зрозуміло. Всі б впряглися, хоча б і скиглили. А при "частковій мобілізації" - немає навколо чого "кристалізуватися" отому прошарку кондових вертухаїв. "Розбрад та шатання" - ось що очікує засрашку. І це дуже добре. Драпак від мобілізації буде феєричний.
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23.09.2022 09:55 Відповісти
Насправді, якщо так подумати, враховуючи всю історію засрашки, путлєр вибрав НАЙГІРШИЙ варіант з тих, що в нього були на раках. Це як янучарин в 2013 році - послідовно обирав найгірші для себе варіанти. Там навіть придумати важко було б щось гірше, окрім зовсім вже психіатрії з обмазуванням власним гімном стін в кабінеті...
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23.09.2022 09:57 Відповісти
Я не кажу, що путлер "найкраший". Моя думка така, що насєленіє кацапстану хворе на імперскість, А ім'я царя ніякого значення не має, вожливо що він є. Поміняють царя, але імперскість насєлєнія нікуди не подінеться. Причому царя, швидше за все, поміняють найближчі поплічники того ж таки царя. А насєленіє буде проінформовано, що тепер ними править новий хороший цар, а старого звинуватять в усіх негараздах. Це було вже не раз.
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23.09.2022 10:11 Відповісти
Частичная мобилизвция - это написали для кацапских дуриков, мобилизация либо есть, либо нет, но они же тупые...
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23.09.2022 10:20 Відповісти
Часткова мобілізація - для дуріка означає "не мене". А якщо прийшли за дуріком - то "апшипка, нужна ісравіть, я жо за сцаря-батюшку, в мене справка". Абіда, дасада, небажання воювати, бажання бунтувати, особливо коли після дезинтерії тощо.
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23.09.2022 10:24 Відповісти
Я на Пікабу заходжу як до зоопарку, на тваринок подивитися. Є агресивні барани, а є козлики білі та пухнасті.
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23.09.2022 12:15 Відповісти
ну я чисто по тегу: :мобилизация:. поржав знатно
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23.09.2022 12:20 Відповісти
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23.09.2022 09:17 Відповісти
Короче когда вся канитель закончится, обов"язком кожного громадянына поехавшего в Турцию отдохнуть - будет, подставить подножку росийскому самцу возле басейна, шоб он ******** голову об плитку, а потом под покровом ночи, длинным ножем выеразть его жину, сына и дочь. И главное. ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ ОТ ЭРДОГАНА НИКАКОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Максимум админ штраф за поломанную швабру засунутую в жопу кацапу. И так будет во всех странах
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23.09.2022 09:21 Відповісти
Якийсь дебільний заклик - вбивати жінок і дітей. Ми українці, а не кацапи.
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23.09.2022 10:08 Відповісти
Під обстрілами "градом" був?
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23.09.2022 10:42 Відповісти
Це дає право вбивати жінок і дітей? Як це будете робити? Ставити на край ями і стріляти в потилицю? Чи в газових камерах? Топити в баржах?
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23.09.2022 10:45 Відповісти
В гасовых камерах это еще и благо так-то
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23.09.2022 10:49 Відповісти
Нормас. Бабы иеще наражают. а ******* вырастут и придут нас убивать. и те и те латентные враги!!!
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23.09.2022 10:42 Відповісти
І ще раз: Це дає право вбивати жінок і дітей? Як це будете робити? Ставити на край ями і стріляти в потилицю? Чи в газових камерах? Топити в баржах?
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23.09.2022 10:46 Відповісти
Дает. У нас теперь индульгенция резать всех ******* с росийским паспортом где и завгодно. Если ты против, то ты просто пацифист, а дальше я ругательства писать не буду...
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23.09.2022 10:52 Відповісти
И вообще. закрыл бы ты свое челюстно лицевое образование и пальцы на клаве и не рассказывал, после всех зверств кацапов учиненных в Украине, что делать укро-нацистам понял? чудик? НЕ? ботяра кацапский
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23.09.2022 10:57 Відповісти
Прозвучало як: ми терпіли.
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23.09.2022 11:28 Відповісти
де їх стільки жмуриків набралося? Та вродь-би відносне затишшя...
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23.09.2022 09:22 Відповісти
В Сватовому підтверджений прильот був. Там і ген-майора цокова затрьохсотили, і сотню понижче рангом.
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23.09.2022 09:25 Відповісти
Може, Сватове зарахували або ще щось. Хаймарси ж не сплять.
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23.09.2022 09:26 Відповісти
Під Ліманом.
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23.09.2022 09:31 Відповісти
Так генерал-майори тільки посеред стада в пару сот голів бидла водяться! Їх "священну жопу" повинні охоронять обов"язково! От і "потрапив під роздачу"
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23.09.2022 10:04 Відповісти
Гарно, гарно! 500 дохлих орків, це ще десь 1000 поранених. Два батальйони сумарно вирублено зі строю...
Демілітарізація кацапстану йде за планом.
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23.09.2022 09:24 Відповісти
Необовязково стільки поранених. Кожен бій та кожен обстріл унікальні, може бути 100 дохляків і 40 поранених, а може бути 20 дохлих та 150 поранених за бій.
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23.09.2022 11:34 Відповісти
Добрий врожай.
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23.09.2022 09:25 Відповісти
а хтож типерь пайдет на рихфирендам? всех избирателей перемололи
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23.09.2022 09:26 Відповісти
Достаточно одного "избирателя".
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23.09.2022 09:42 Відповісти

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23.09.2022 09:49 Відповісти
Гарно наші хлопці намолотили👍
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23.09.2022 09:32 Відповісти
добре нашаткували орків
та й по артилерії добре пройшлися
де їх скільки набили
на півдні вроді спокійно все
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23.09.2022 09:35 Відповісти
Русні нарубили 550 штук. Могілізація почалася.
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23.09.2022 09:38 Відповісти
гарний врожай.
очевидно, що волання русні про прорив нашими фронту, є правдою.
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23.09.2022 11:05 Відповісти
СЛАВА ВСІМ ВСІМ ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УУРАЇНИ !!!
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23.09.2022 11:56 Відповісти
 
 