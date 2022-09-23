Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 56060 (+550) осіб ліквідовано

танків ‒ 2254 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,

артилерійських систем – 1355 (+14) од,

РСЗВ – 326 (+8) од,

засоби ППО ‒ 170 (+1) од,

літаків – 254 (+1) од,

гелікоптерів – 219 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні.