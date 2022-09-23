Росія може використати переговори МАГАТЕ для провокацій на Запорізькій АЕС, - ISW

Розпочаті Міжнародним агентством з атомної енергії переговори для створення зони безпеки довкола Запорізької атомної електростанції "навряд чи суттєво покращать ситуацію".

Про це повідомляє Американський Інститут дослідження війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

22 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ почало "продуктивні переговори" з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення зони ядерної безпеки й захисту на ЗАЕС.

"Попри позитивні наміри зовнішніх переговорників, російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому. Як раніше повідомляв ISW, раніше російські війська використовували присутність МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну в нехтуванні ядерною безпекою і звинуватити українські сили в обстрілі АЕС, попри те, що вони не змогли надати візуальних доказів на підтримку своїх звинувачень", – йдеться в повідомленні.

В ISW наголосили, що російська влада може спробувати використати переговори з МАГАТЕ, щоб звинуватити Україну в ядерній безвідповідальності, намагаючись послабити постійну підтримку Заходу.

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