Окупанти звітують про старт "референдумів" на захоплених територіях Донбасу та у Мелітополі

Російські окупанти та їхні маріонетки на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали так званий "референдуми" щодо приєднання до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА "Новости".

В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.

В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".

Своєю чергою Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розпочали підготовку до проведення псевдореферендуму на Донбасі