УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4046 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 863 47
армія РФ (13497) війна (56544) Луганщина (4418) Мелітополь (737) окупація (5842) Донецька область (5705) псевдореферендум (182)

Окупанти звітують про старт "референдумів" на захоплених територіях Донбасу та у Мелітополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,референдум

Російські окупанти та їхні маріонетки на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали так званий "референдуми" щодо приєднання до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА "Новости".

В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.

В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".

Своєю чергою Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розпочали підготовку до проведення псевдореферендуму на Донбасі

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
23.09.2022 09:36
+34
Там ЗСУ за вчора 550 бюлетнів заповнили.
показати весь коментар
23.09.2022 09:43
+22
Підніму тобі настрій - у Туреччині кацапи масово стали скуповувать зйомні обкладинки до українських паспортів (з "тризубом") Вкладають всередину свій (розмір однаковий) - щоб лишній раз не "світиться" своїм "кацапським нутром" (Товариш написав учора з Стамбулу - він там працює)
показати весь коментар
23.09.2022 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дамбаси вже референдили. Їм цього мало?
показати весь коментар
23.09.2022 09:34 Відповісти
на моей памяти этот цирк будет 8-10 точно даже счет потерял на части Запорожья и Херсона и вовсе цирк на верневочке.. никто вообще принимать не будет в мире.... а насчет это наша территория...уже и не раз и не зжва ******* по ИХ территории и что а ничего сопли жуют и все... смешно будь у нас возможнеость обстрелять Москву обстреляли.... а в ответ была бы сопливая тишина и массовый давка оставших из Москвы в разные стороны...Бабовна может пройти по всей России без вообще какой либо реакции со стороны Москвы ибо гопник крутой в телевизоре после мобилизации ***** сховався в бункере и срет жидким поносом.. и смотрит в какую степь в это раз вывезет его афера и дебильность..... не мешайте ***** глубже закапывать себя в могилку... не мешайте кацапам самим себе надевать веревку на шею...
показати весь коментар
23.09.2022 09:39 Відповісти
У Єрмака вже збираються визнати результати «референдуму»?
показати весь коментар
23.09.2022 09:35 Відповісти
Не вгадали, Ермак,Подоляк,та Зеленський вже казали що псефдореферендумы нічого не змінюють для ЗСУ
показати весь коментар
23.09.2022 09:55 Відповісти
Прочитала коменти порохоботів і ваш. Піна іде з вашої ротової порожнини. А стиль...
показати весь коментар
23.09.2022 10:16 Відповісти
Тільки тупий і іще раз тупий,або просто платний поц.обзиває іншиї людей порохоботами Судячи по цьому ти шмаркля не доріс до цих людей.які вміють працювати,думати і захищати Україну.
показати весь коментар
23.09.2022 10:37 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 09:36 Відповісти
dve civilizaciji degradanti i odna civilizacija
показати весь коментар
23.09.2022 10:24 Відповісти
фе, які не загадкові ноги на велосипедах... Усе ж видно, жодного ж приліту фантазії...
показати весь коментар
23.09.2022 12:01 Відповісти
зато ноги у лаптях відкривають просто необмежений простір для фантазії
показати весь коментар
23.09.2022 14:09 Відповісти
Да ладно, не надо самим стать похожим на Соловёва. Тут должны были поставить рядом и фото студенток из Москвы или Питера. Чтобы понять что цивилиация в Росссии по сути была и есть только в этих двух городах.
показати весь коментар
23.09.2022 12:30 Відповісти
Судячи зі старих радянських фільмів, в москві і підері було трохи краще- не у фуфайках, проте в однакових платтях.
показати весь коментар
23.09.2022 14:15 Відповісти
До речі, ці ж дівчата на вєліках, певно не з Вашингтону чи Нью-Йорку, а звичайні американки.
А ви все на столицю орієнтуєтесь. По расєйські.
Запостіть самі фотку москвічок. А я вам вільних українок покажу- до приходу дурних ка-цапів.
Світлина 1939 року.
показати весь коментар
23.09.2022 14:19 Відповісти
У мордвы ноги для велосипеда не выросли...
показати весь коментар
23.09.2022 12:38 Відповісти
Навіщо цю тему жувати на усіх медійних ресурсах?? Ідіотизм.
показати весь коментар
23.09.2022 09:39 Відповісти
Там ЗСУ за вчора 550 бюлетнів заповнили.
показати весь коментар
23.09.2022 09:43 Відповісти
Підніму тобі настрій - у Туреччині кацапи масово стали скуповувать зйомні обкладинки до українських паспортів (з "тризубом") Вкладають всередину свій (розмір однаковий) - щоб лишній раз не "світиться" своїм "кацапським нутром" (Товариш написав учора з Стамбулу - він там працює)
показати весь коментар
23.09.2022 10:19 Відповісти
это же типа многоходовочка хитрожопость. кто там сильно будет разбираться что там написано внутри на иностранном. курицу двуглавую тоже могут не заметить. а так типа под беженцев, плюшки какие кое-где, типа проезд бесплатный (было, не везде, правда). вот и до Турции дошло.
показати весь коментар
23.09.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 10:20 Відповісти
Зе хотів увійти в історії, він увійде. Дав русні закріпитися в 4 областях і спокійно проводити референдуми. такого жоден президент до нього не робив! історія!
показати весь коментар
23.09.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 09:53 Відповісти
да. были договоренности Зеленского с Патрубком. Но он хотел как лучше. Патрубок обещал шашлыки в мае, но шашлыки начались не в мае, а 24 февраля в Буче, Ирпени и других городах. Не плохо так подсмажили местное население. Правда без маринада, я б не ел. но все же, *****...
показати весь коментар
23.09.2022 10:06 Відповісти
Так кажете, ніби бєня не ******* по Україні 95кв. ************
показати весь коментар
23.09.2022 10:55 Відповісти
ну 'схаЖдєНіЄ пАсЄрєдІнє' ж! а що ви хотіли?
показати весь коментар
23.09.2022 09:50 Відповісти
Да по ***
показати весь коментар
23.09.2022 09:53 Відповісти
Спасибо русне. Утилизируем всех ватанов на юга вастоке
показати весь коментар
23.09.2022 10:03 Відповісти
Недолугі динири, такі ж і референдуми
показати весь коментар
23.09.2022 10:08 Відповісти
Всім якось похер. Насправді - це просто оголощення війни від параші офіційне. Бо тепер за їхгіми тупими уявленнями Україна перейшла кордони парашки.

Але є і позитив, щоб перемогти парашку ми мусили все одно перейти кордони параші. Те що робить парашка - ллє воду на млин України і всього світу.
показати весь коментар
23.09.2022 10:10 Відповісти
маячня, це досі не є офіційним оголошенням війни. Просто стартують свою фейкову шарманку до встановлення контроля над територією від відчаю. Розуміють, що скоро і такого не вийде провести.
показати весь коментар
23.09.2022 10:40 Відповісти
АХАХА! ЯК ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ РОССИИ...😁
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
показати весь коментар
23.09.2022 12:04 Відповісти
Які референдуми ? зробіть їм мреферендуми що б земля під ногами горіла ,а так звані лідери тих терористичних утвіорень висіли на стовпах.
показати весь коментар
23.09.2022 10:17 Відповісти
УДАР ПО УРНАМ ИЗ ХАЙМАРСОВ,,, ХОТЕЛИ ВОЙНЫ - ПОЛУЧИТЕ
показати весь коментар
23.09.2022 10:46 Відповісти
Ви ще бюлблетені, кабінкі, участкі і комісії вигадайте....
показати весь коментар
23.09.2022 10:59 Відповісти
"Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший!"

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
показати весь коментар
23.09.2022 10:59 Відповісти
В Запорожье проживают 710 000,а в области 389 000...мавзолейні болваны...рехверендум туфта,нет даже 50%...для принятия решения... болваны тупые...🦍Шариковы..
показати весь коментар
23.09.2022 11:10 Відповісти
Головна зброя расєї це не ядерна зброя, а брехня ©️
показати весь коментар
23.09.2022 13:52 Відповісти
Є гарне українське прислів'я: "Дурень думкою багатіє". Ці йолопи вважають, що це зупинить наступ ВСУ на "історіческіе російскіе землі. Придурки, вам українці цілком остаточно заявили, що будуть гнати вонючу кацапню, принайми, до держаних кордонів України, затверджених Констітуцією. Так-що, суки пакуйте валізи і тікайте у *********, поки живі.
показати весь коментар
23.09.2022 11:33 Відповісти
юридично рехферендум незаконний і пох що там моль запланувала ...Бомбити будуть там кацапів як до рехферендума так і після
показати весь коментар
23.09.2022 11:58 Відповісти
Хто буде голосувати як що там чоловічого населення по суті вже немає, одні старики залишились і діти. Добмасяне блд, вугільні швейцарія блд...
показати весь коментар
23.09.2022 13:51 Відповісти
Договорняки Зе с кацапами в Омані втілюються у життя ⁉️
показати весь коментар
23.09.2022 15:23 Відповісти
 
 