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Окупанти звітують про старт "референдумів" на захоплених територіях Донбасу та у Мелітополі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти та їхні маріонетки на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали так званий "референдуми" щодо приєднання до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА "Новости".
В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.
В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".
Своєю чергою Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.
Топ коментарі
+41 Ksenia VB
показати весь коментар23.09.2022 09:36
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показати весь коментар23.09.2022 10:19
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Комісія з визнання результатів референдуму в єлдака
dve civilizacijidegradanti i odna civilizacija
А ви все на столицю орієнтуєтесь. По расєйські.
Запостіть самі фотку москвічок. А я вам вільних українок покажу- до приходу дурних ка-цапів.
Світлина 1939 року.
многоходовочкахитрожопость. кто там сильно будет разбираться что там написано внутри на иностранном. курицу двуглавую тоже могут не заметить. а так типа под беженцев, плюшки какие кое-где, типа проезд бесплатный (было, не везде, правда). вот и до Турции дошло.
Але є і позитив, щоб перемогти парашку ми мусили все одно перейти кордони параші. Те що робить парашка - ллє воду на млин України і всього світу.
https://www.youtube.com/shorts/n0oh1oROqlI
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")