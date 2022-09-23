Ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ на Харківщині. Зупинено спробу наступу в районі Куп’янська, - Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора масовано обстрілювався Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти.

"За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали 3 людей, в тому числі 2 дітей - хлопчик і дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Куп'янському районі поранення зазнали 4 людини. В Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік", - інформує Синєгубов.

Він також додає, що 2 людей - жінка 67 років та 52-річний чоловік підірвалися на міні в Чугуївському районі. Обидва госпіталізовані з пораненнями.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обачними. Не торкайтеся підозрілих предметів та не пересувайтеся по місцях, що потенційно можуть бути заміновані. Вчора вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби Печенізького водосховища. Без постраждалих", - продовжує очільник регіону.

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Він також інформує, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Ворог здійснив спробу піти в наступ в районі м. Куп'янськ, але зазнав суттєвих втрат і відступив", - резюмує Синєгубов.