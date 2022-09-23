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СБУ (10042) хакер (830) злам (55)

СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які "зламали" майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

сбу

Хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. До складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова, які діяли в інтересах РФ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, конфіденційну інформацію продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали майже 14 млн грн. "прибутку".

""Оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах. Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності", - ідеться в повідомленні. 

Організатору повідомлено про підозру.

СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 01


СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські хакери зламали сайт ОДКБ


СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 03

Автор: Анастасія Потіха
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Всіх відправити рАботодатЄлю на парашкостан. Нехай ***** їх мобілізує та відправе здохнути на полях лугандонії
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23.09.2022 10:35 Відповісти
Можно было и здесь грохнуть при попытке к бегству ‼️Сколько людей погибает из-за мразей выродков рода человеческого ‼️Это НЕЛЮДИ
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23.09.2022 18:51 Відповісти
Не хакери.
Злочинці і зрадники.
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23.09.2022 10:40 Відповісти
Паника на рабZee...по имени МогилиZация и дебилиZaция...типа обратный эффект...Хакеры не учли быдлосуть рюZZkих болванов....паника после Харьковскоого провала на морде лица путлера и его пропагандонской паствы 😝🦍🦍🦍
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23.09.2022 11:33 Відповісти
 
 