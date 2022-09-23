УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3972 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 102 59
армія РФ (13497) війна (56544) втрати (3823)

В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командира інженерно-саперного батальйону РФ ліквідували в Україні.

Про це у Facebook повідомив співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними російських джерел, 27 серпня в Україні було ліквідовано 27-річного лейтенанта, уродженця Когалима (ХМАО) - Ігоря Бойчука, який у 2019 році закінчив Тюменське вище військове училище. В Україні він перебував у статусі командира інженерно-саперного батальйону 138-го ОМСБр (Кам'янка Ленінградська обл)", - йдеться в повідомленні.

В мережі знайшли сторінку вбитого російського офіцера під псевдонімом "Ігор Шевченко". 

Так, на сторінці Бойчука (Шевченка) зазначено, що він народився в Луцьку, навчався в селі Варяж на Львівщині. В коментарях він спілкується українською мовою.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 01
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 02
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 03
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 04
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 05
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 06
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 07

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
Манкурт. Нічого нового...
показати весь коментар
23.09.2022 10:55
+37
Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
показати весь коментар
23.09.2022 11:18
+25
Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
показати весь коментар
23.09.2022 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я так понимаю, этот школотрон собой что-то разминировал
показати весь коментар
23.09.2022 10:54 Відповісти
Манкурт. Нічого нового...
показати весь коментар
23.09.2022 10:55 Відповісти
Банальний "син заробітчан"
Мабуть не у Варяжі закопають
показати весь коментар
23.09.2022 10:55 Відповісти
Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
показати весь коментар
23.09.2022 11:18 Відповісти
У цієї гидоти батьківщина Волинь і він дере руку за Путіна.
показати весь коментар
23.09.2022 10:56 Відповісти
Сокальщина, то Волинь. У Варяжі живуть Бойчуки. Але він манкурт.

Варязький інцидент - сутичка між польськими комуністами (Народний фронт) та українськими націоналістами (ОУН), яка трапилась 30 серпня 1936 року біля містечка Варяж на Сокальщині. У конфлікті брали участь кількасот осіб, кілька людей загинуло, преса повідомляла про 80 поранених.

Причиною конфлікту став напад польських комуністів на українську греко-католицьку процесію, яку охороняв загін добровольців з ОУН. Загін організувала та очолювала Олена Жарська. За спогадами учасника подій Івана Кравчука, група українських націоналістів налічувала 120 осіб, тоді як поляків було «зо дві тисячі».

Після інциденту відбулися арешти українських націоналістів, які брали участь в інциденті. За рішенням суду, який відбувся 29 вересня - 3 жовтня (або 28 вересня - 4 жовтня) 1937 року у Львові, 10 українців, звинувачених у приналежності до ОУН, засуджено до різних термінів ув'язнення.

Список обвинувачених під час судового процесу[1]:
Іван Кравчук - засуджений до 8 років ув'язнення;Олена Жарська, Василь Ваврук - по 6 років;Степан Ґайошка, Іван Ґрунтас - по 4 роки;Грицько Бойчук, Гаврило Моргало, Семен Солдак, Іван Смулка - по 3 роки;Кость Луцьків - виправданий.
показати весь коментар
23.09.2022 11:02 Відповісти
і всі вони боролись з українцями
показати весь коментар
23.09.2022 16:31 Відповісти
Емігрантському уряду в Лондоні підпорядковувась не "АЛ", а "АК" - "Армія Крайова" Це було найбільше воєнізоване формування в Польщі Підрозділи були також на Волині та Західній Білорусі Потім були "БХ" - батальйони хлопські" Це щось типу "місцевої націоналістичної самооборони" "АЛ" - це якраз комуністи, орієнтовані на СРСР Про "армію народову" не чув Що це за "звір"?
показати весь коментар
23.09.2022 18:18 Відповісти
під час 2-ої світової війни у Польщі було дві озброєнних армії:одна Армія людова а інша Армія крайова.перша підпорядковувалась емігрантському уряду в Лондоні а друга польсько-кацапським комунякам
показати весь коментар
25.09.2022 07:40 Відповісти
і всі вони боролись з українцями
показати весь коментар
25.09.2022 11:27 Відповісти

одна Армія людова а інша Армія крайова. перша підпорядковувалась емігрантському уряду в Лондоні а друга польсько-кацапським комунякам

навпаки -Крайова пiдпорядковувалась уряду в Лондонi, людова - комунякам.
показати весь коментар
25.09.2022 16:28 Відповісти
Уже не дере! Враховуючи що він - сапер, може і тягти нічого - відірвало руки разом з головою! Мені цікаво інше - середній вік лейтенанта після випуску - 23-25 років Тобто у 27 він спокійно міг стать старшим лейтенантом Але не став!
Питання: чому?! Відповідь проста - або був таким "***********", що йому тягли з присвоєнням звання до останнього (подвійний строк), або був розжалуваний - знову-таки за "розгильдяйство"
Тепер питання друге: ЯК лейтенант з таким "багажем" став командиром батальйону? ("вилка" - "майор-підполковник"?!
Висновок : Ми так "прорідили" кацапам офіцерський корпус, що вже тягнуть "лучших из худших"!!!
показати весь коментар
23.09.2022 11:11 Відповісти
Дійсно дивно що разпізд.й - комбат в званні лейтенанта. Виживші летьохи видно будуть бригадами командувати
показати весь коментар
23.09.2022 14:35 Відповісти
Кадровая армия раши возвращается "на круги своя"В 41-г прошлого века, после погрома кадровой РККА,лейтенанты тоже командовали батальонами,а старлеи полками..
показати весь коментар
23.09.2022 16:36 Відповісти
Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
показати весь коментар
23.09.2022 10:57 Відповісти
От щоб бути зрадником , не обов'язково бути донецьким або луганським ..
показати весь коментар
23.09.2022 10:58 Відповісти
Потяги зі Львову до мацкви були забиті заробітчанами до 24.02.2022.
показати весь коментар
23.09.2022 11:02 Відповісти
Не треба навіть потягу.
Адже хлопець народжений у Когалимі.
Скільки їх там було...
Приїжджали на 3-5 років, а врешті-решт залишалися на все життя. Чи дарма, Ямало-Ненецький округ називали Татаро-Донецький, а Ханти-Мансійський Хохли-Мансійським.
показати весь коментар
23.09.2022 11:08 Відповісти
Ну сам він пише, що народився в Луцьку, навчався в селі Варяж на Львівщині. Но це справи не змінює.
показати весь коментар
23.09.2022 11:18 Відповісти
На початку війни показували одну жінку з Луцька , у якої 3 синів , 2 з яких воюють за Україну , а молодший після школи в 15-тому році поїхав до тітки і вступив до військового училища там , має кацапське громадянство . Всі троє воювали на харківському напрямку , тільки по різні боки . Вона боялася що комусь з братів прийдеться застрелити один одного при зустрічі . Мабуть це він , і йому « не повезло»
показати весь коментар
23.09.2022 12:34 Відповісти
Може батьки виїхали потім за
«довгим рубльом « В мене є знайомі шо з'їбнули в 15чив14 році в Новосібірськ Теж за довгим рубльом
показати весь коментар
23.09.2022 11:29 Відповісти
Це тому, що у тій же Москві, будучи "білим", можна добре притулитися на "жирній" та неважкій роботі - а у будь-якій іншій країні та в Україні за таку оплату треба добряче невтомно працювати. Адже гроші з усіх природних та людських ресурсів широкої імперії сходяться туди, а там уже розподіляються та розкрадаються... Жменька з того може перепасти і заробітчанам...
показати весь коментар
23.09.2022 12:56 Відповісти
не потрiбно брехати. нiяких потягiв на паРашу не було майже з початку ковiдли, з весни 20-го року.

Ви точно не в курсi.
показати весь коментар
25.09.2022 16:21 Відповісти
З Німеччини що, відніше?
показати весь коментар
25.09.2022 20:30 Відповісти
Купка генетичного мотлоху, без Батьківщини, без Роду, без жодного навіть "натяку" на корисність для людства...
Прийміть мої щирі "І Слава Богу!"...
показати весь коментар
23.09.2022 11:02 Відповісти
Щось не грає.
У 27 всього лише лейтенант. Чому?
Але посада командира батальйону, а це звання підполковника. Чому?
показати весь коментар
23.09.2022 11:03 Відповісти
значить безсовісних та не маючих офіцерської честі свинопасів вже утилізували... на щастя...
показати весь коментар
23.09.2022 11:09 Відповісти
Я трохи вище пояснив!
показати весь коментар
23.09.2022 11:12 Відповісти
Всё сходиться. Комбат - ВСУ выкосило офицерский состав. По это причине и летёха стал комбатом.
показати весь коментар
23.09.2022 11:14 Відповісти
Та і йух з ним!
показати весь коментар
23.09.2022 11:08 Відповісти
Cобаці собача смерть. Про "українців" в параші є гарна англійська приказка: Those who sleep with dogs will rise with flees.
показати весь коментар
23.09.2022 11:09 Відповісти
Оце точно сказано!
показати весь коментар
23.09.2022 11:13 Відповісти
ну и зачем мне об этом знать? здох и ладно
показати весь коментар
23.09.2022 11:09 Відповісти
Сдох руснявый гондон Никодим?
Да и х... с ним.
показати весь коментар
23.09.2022 11:12 Відповісти
А мог бы жить, размножаться так нет, надо в чужой дом было приехать устанавливать свои порядки, насиловать, пытать, убивать и грабить, и сдохнуть. Теперь он падаль. Простая протухшая падаль. И ЭТО ПРАВИЛЬНО! И ЭТО ХОРОШО!
показати весь коментар
23.09.2022 11:11 Відповісти
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022, 15:49

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил он на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вяткин пояснил, что депутаты «должны донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
показати весь коментар
23.09.2022 11:14 Відповісти
Лейтенант - командир батальйона...у москалей такая нехватка офицеров ?
показати весь коментар
23.09.2022 11:16 Відповісти
Безымянный палец без кольца, да и без хозяина видимо.Чота не танцует, оун.
показати весь коментар
23.09.2022 11:25 Відповісти
теперь у него много последователей станет . дебилей. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
23.09.2022 11:39 Відповісти
Какая новость- украинский язык не делает тебя патриотом Украины, как и знание английского не делает тебя патриотом Англии...
показати весь коментар
23.09.2022 11:45 Відповісти
Дякуємо що здох. Шкода, що не всі.
показати весь коментар
23.09.2022 12:30 Відповісти
Зденаціоналізована й асимільована кацапською пропогандою особа.... знищили, і слава Богу.
показати весь коментар
23.09.2022 12:30 Відповісти
Шось ця наволоч дуже швидко до комбата вирісла... на рашці все як у прискореній промотці фільму. Дуже швидко комбати закінчуються! Так і в цього пішов негативний приріст - в яму!
показати весь коментар
23.09.2022 12:47 Відповісти
Там українська лише трохи краща за азірівку, і в співбесідників також.
показати весь коментар
23.09.2022 12:53 Відповісти
чергового манкурта а по простому зрадника і денаціфікували і демілітаризували і що головне - утилізували
дебіли-родичі вже в салоні вибирають бєлиє новиє жігулі
показати весь коментар
23.09.2022 13:10 Відповісти
Добре що здох. Дякую ЗСУ. .ука позорить моє місто
показати весь коментар
23.09.2022 13:17 Відповісти
70 лет в кацапию нас вывозли..на работе чувак был бойчук..
показати весь коментар
23.09.2022 13:24 Відповісти
Лейтенант - командир батальйона? Если это так, то говорит о многом.
показати весь коментар
23.09.2022 14:14 Відповісти
Українець не той хто народився в Україні а той в кого діти українці
показати весь коментар
23.09.2022 14:15 Відповісти
Соромно за Волинь. Пипець як соромно. Я сам з Волині, дружина теж....
показати весь коментар
23.09.2022 14:26 Відповісти
А вам чого? Це ж не ви добровільно поїхали в 'багатую расію, гдє у всєх високіє зарплати і пенсії і гдє прєзідєнт маладєц'. Та ще й дітей там наплодили і расєянамі зробили.
показати весь коментар
23.09.2022 14:39 Відповісти
Не соромся, в сім'ї не без виродка.
показати весь коментар
23.09.2022 14:40 Відповісти
Фу гидота, здохло і хрін з тобою паскуда пустоголова
показати весь коментар
23.09.2022 14:58 Відповісти
Толя Тимощук, доречі теж волиня (КА)нин...
показати весь коментар
24.09.2022 18:22 Відповісти

манкурт! смiття !

смерть для таких - необхiдне покарання !
показати весь коментар
25.09.2022 16:30 Відповісти
 
 