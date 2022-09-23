Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо ЗАЕС міністрам енергетики України та США

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком та міністром енергетики США Дженніфер Гренголм у Піттсбурзі у США 22 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Кабміну.

"Рафаель Гроссі поінформував про основні результати роботи місії МАГАТЕ та представив ініціативу щодо створення безпекової зони навколо станції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, сторони обговорили необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС і її повернення під контроль легітимного оператора.

"Галущенко наголосив, що ситуація на ЗАЕС стає щоразу більш загрозливою через постійні обстріли російських військ. Російські війська також вдаються до обстрілів території та інфраструктури навколо Південноукраїнської АЕС", - йдеться на сайті.

Також учасники зустрічі погодилися з необхідністю вжиття швидких та скоординованих кроків з метою відновлення безпеки цивільних ядерних об'єктів, наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.