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Морські піхотинці минулої доби знищили ворожу бойову машину десанту та самохідну гаубицю "Мста-С", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

22 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили бойову машину десанту та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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За самоходку респект!!!
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23.09.2022 11:53 Відповісти
Їм Респект за усе,що роблять, до чого додумуються їх голови . Тримайтесь
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23.09.2022 11:58 Відповісти
Хлопці, вам бойової наснаги і удачи!
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23.09.2022 12:18 Відповісти
 
 