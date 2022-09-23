Якщо Україна програє війну Росії, то програє не тільки Європа. У світі можуть з’явитися нові агресори, - Зеленський

Потрібно об’єднувати світ навколо України для того, щоб дати РФ гідну відсіч.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили достатньо серйозну інформаційну кампанію, яка згуртувала нас. Це було дуже важливо. Такого об'єднання нашого народу, влади, військових ніколи не було в держав за всі роки незалежності. Ми діємо як один кулак. Це складно тримати довго, бо всі втомлюються від війни. Це питання й міцності зовні. Європа, у неї є свої виклики, США, Британія... Тому ми повинні тримати нашу державу об'єднаною як всередині, так і зовні. Ми повинні об'єднувати світ навколо України.

Ми захищаємо цінності не тільки своєї держави, а всього світу. Програємо ми війну Росії - програє Європа. Програє не тільки Європа, в світі можуть бути такі вибухи, появи агресорів. Тому треба за агресію карати. Вважаю, нам це вдасться", - пояснив глава держави.

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