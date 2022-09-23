Якщо Україна програє війну Росії, то програє не тільки Європа. У світі можуть з’явитися нові агресори, - Зеленський
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Потрібно об’єднувати світ навколо України для того, щоб дати РФ гідну відсіч.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили достатньо серйозну інформаційну кампанію, яка згуртувала нас. Це було дуже важливо. Такого об'єднання нашого народу, влади, військових ніколи не було в держав за всі роки незалежності. Ми діємо як один кулак. Це складно тримати довго, бо всі втомлюються від війни. Це питання й міцності зовні. Європа, у неї є свої виклики, США, Британія... Тому ми повинні тримати нашу державу об'єднаною як всередині, так і зовні. Ми повинні об'єднувати світ навколо України.
Ми захищаємо цінності не тільки своєї держави, а всього світу. Програємо ми війну Росії - програє Європа. Програє не тільки Європа, в світі можуть бути такі вибухи, появи агресорів. Тому треба за агресію карати. Вважаю, нам це вдасться", - пояснив глава держави.
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Без цього війна з рашистами затягнеться на роки.
Про це насамперед потрібно говорити, а не про ймовірну поразку у війні і її наслідки.
Прямо Кеп Очевидність.
А де стиснута в руці кєпка?
Джерело: https://censor.net/ua/n3361142
Здесь явно присутствует здравое мышление президента.
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
Так ось -- є певні звороти мови які заборонено (світовою практикою) вимовляти особам такого статусу ...
В тому числі й навіть гепотетичне припущення через словосполучення : "ми програємо" або "нас переможуть" ....
Ніяких "якщо" , ніяких навіть припущень поразки бути не повинно .
Такі припущення , така агітація допомоги Україні це рівень Кулеби , а не того , хто ГОЛОВНОкомандує військом