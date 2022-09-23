УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3881 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 221 57
війна (56544) Європа (862) Зеленський (17459) США (14482) Євросоюз (7036)

Якщо Україна програє війну Росії, то програє не тільки Європа. У світі можуть з’явитися нові агресори, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Потрібно об’єднувати світ навколо України для того, щоб дати РФ гідну відсіч.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили достатньо серйозну інформаційну кампанію, яка згуртувала нас. Це було дуже важливо. Такого об'єднання нашого народу, влади, військових ніколи не було в держав за всі роки незалежності. Ми діємо як один кулак. Це складно тримати довго, бо всі втомлюються від війни. Це питання й міцності зовні. Європа, у неї є свої виклики, США, Британія... Тому ми повинні тримати нашу державу об'єднаною як всередині, так і зовні. Ми повинні об'єднувати світ навколо України. 

Ми захищаємо цінності не тільки своєї держави, а всього світу. Програємо ми війну Росії - програє Європа. Програє не тільки Європа, в світі можуть бути такі вибухи, появи агресорів. Тому треба за агресію карати. Вважаю, нам це вдасться", - пояснив глава держави.

Читайте також: Хтось має вправити мозок керівництву РФ. Війна має завершитися раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Для того ж ти і не озброював армію щоб програла. Потвора зелена.
показати весь коментар
23.09.2022 12:00
+12
Якщо Україна наступить на ті ж граблі,то програє демократії і законності. А війну, то в війну Україна переможе, не дивлячись на дерьмаків, слуг з крадіжками і іншого болота
показати весь коментар
23.09.2022 11:56
+10
Не програє ,чи ви вже почали договорняки з рашистами складати ? не програє як би не старались п'ята колона та деякі малоросійські недоумки в тому числі і від СН.
показати весь коментар
23.09.2022 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Україна наступить на ті ж граблі,то програє демократії і законності. А війну, то в війну Україна переможе, не дивлячись на дерьмаків, слуг з крадіжками і іншого болота
показати весь коментар
23.09.2022 11:56 Відповісти
Для того ж ти і не озброював армію щоб програла. Потвора зелена.
показати весь коментар
23.09.2022 12:00 Відповісти
ні одна скотина рашистська мобілізована не спитала зарадичого воювати...як барани йдуть в стойло і на убой
показати весь коментар
23.09.2022 12:03 Відповісти
І шо, Вовік, вже не буде кому дороги будувати в Україні?
показати весь коментар
23.09.2022 12:04 Відповісти
Єрмаку дай відсіч
показати весь коментар
23.09.2022 12:04 Відповісти
Ми діємо як один кулак. ...не розказуй казки...оде скаче друге плаче третє тому раде
показати весь коментар
23.09.2022 12:04 Відповісти
)(уйло десь получив зброю за пів року готував...хтось йому надав можливо китайці якшо проводить мобілізацію..одними автомати ж не буде вовати..
показати весь коментар
23.09.2022 12:09 Відповісти
що )(уйло обіцяв Сі на ШОС згадайте--що він закінчить війну...і шо Україна не згідна на перегововори,а хоче воювати..)(уйло так і сказав --нехай буде по вашому
показати весь коментар
23.09.2022 12:15 Відповісти
Я думаю, що в них було. Можливо, якiсь поставки були чи деталi до зброi з рiзних краiн, але я читала , скiльки в Росi того всього "добра". Цифри величезнi.
показати весь коментар
23.09.2022 13:42 Відповісти
Не програє ,чи ви вже почали договорняки з рашистами складати ? не програє як би не старались п'ята колона та деякі малоросійські недоумки в тому числі і від СН.
показати весь коментар
23.09.2022 12:07 Відповісти
закрийте хтось йому пельку, язик твій ворог довбню
показати весь коментар
23.09.2022 12:08 Відповісти
панічні настрої такі як були на початку вторгнення
показати весь коментар
23.09.2022 12:11 Відповісти
Це таки да. Запоребрик хоче зруйнувати світовий порядок, який почав формуватись після Першої світової (Ліга Націй, потім ООН), повернувши світ у 19-е століття чи навіть ще раніше, де був єдиний закон співіснування держав - право сили.
показати весь коментар
23.09.2022 12:08 Відповісти
хрена лысого вам кацапы
показати весь коментар
23.09.2022 17:40 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 12:10 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 12:13 Відповісти
агохімія переодягнувся? який прудкий....
показати весь коментар
23.09.2022 13:06 Відповісти
Зелень вороги України.
показати весь коментар
23.09.2022 12:24 Відповісти
Всім філантропам, яким не байдужа доля України, включно із з олігархами зі списку РНБО і тим, хто зміг відмазатись від нього, слід терміново закупити й запустити не менш як 250 ліній з виробництва мін різних калібрів і снарядів калібрів 120 - 155мм з розрахунку на випуск 100 тис. на тиждень.
Без цього війна з рашистами затягнеться на роки.
Про це насамперед потрібно говорити, а не про ймовірну поразку у війні і її наслідки.
показати весь коментар
23.09.2022 12:11 Відповісти
Шановный ты филантропа перепутал с меценатом, а учитывая, что у нас тут половина ******** ялтинских стратегов ( как печук и боневтик ) , то все это гиблое дело
показати весь коментар
23.09.2022 12:16 Відповісти
кончай бред писать - штаты сами все сделают без филантропов
показати весь коментар
23.09.2022 17:41 Відповісти
я так поняв обмін полонених і сьогоднішній рехферендум тісно зв'язані зовсім непаляться на договорняках
показати весь коментар
23.09.2022 12:14 Відповісти
по любому якісь договорняки йдуть..поза межами преси і сторонніх вух
показати весь коментар
23.09.2022 12:16 Відповісти
Що правда то правда.

Прямо Кеп Очевидність.
показати весь коментар
23.09.2022 12:16 Відповісти
(дивлячись на фото):
А де стиснута в руці кєпка?
показати весь коментар
23.09.2022 12:28 Відповісти
Да здесь просто сплошная конструктивная критика президента - ни малейшего намека на критиканство или идиотизм!
показати весь коментар
23.09.2022 12:29 Відповісти
Конструктивная критика имеет смысл, когда у человека есть способность к мыслительной деятельности. Пока что за 3,5 года таковой у президента особо не наблюдалось, хотя я может что-то пропустил. Если да, просьба привести примеры.
показати весь коментар
23.09.2022 12:37 Відповісти
Вот и давай конструктивно - приведи конкретный пример отсутствия у президента способности к "мыслительной деятельности".
показати весь коментар
23.09.2022 13:02 Відповісти
The Washington Post опублікувала деталі плану Путіна та розповіла, як США попереджали Зеленського (оновлено)
Джерело: https://censor.net/ua/n3361142
показати весь коментар
23.09.2022 13:24 Відповісти
"Зеленський був стривожений, - згадує співрозмовник. Він попросив Байдена" надати нам усі розвіддані, які тільки можна. Ми боротимемося, ми захищатимемося, ми зможемо втриматися, але нам потрібна ваша допомога".
Здесь явно присутствует здравое мышление президента.
показати весь коментар
23.09.2022 13:39 Відповісти
У вас, нажаль, здоровий глуздтакож відсутній, якщо це все що зрозуміли зі статті. Співчуваю.
показати весь коментар
23.09.2022 14:11 Відповісти
Если считаете эту статью доказательством отсутствия мышления у президента, то у вас, кроме тупой злобы непонятного происхождения на Зеленского, в голове ничего нет, сочувствую.
показати весь коментар
23.09.2022 14:20 Відповісти
Це було для прикладу, який ви самі просили))) і в тій статті багато прикладів, та ви з тієї категорії які бачать тільки те, що хочуть бачити, не сприймають аргументів, не хочуть власноруч розбиратися, не хочуть шукати і бачити незручну для власного сприйняття чи свідогладу інформацію, і беззастережно вірять прочитаній «зручній» для власного сприйняття інформаціїі т.д і т.п. Це вже якесь сектанство)
показати весь коментар
23.09.2022 14:46 Відповісти
обоссцался твой гундос два раза на день говорит о какой-то "поразке"
показати весь коментар
23.09.2022 17:42 Відповісти
За полгода а Казахстан сбежало полтора миллиона рабZeянцев путлера каже Альтаев,один из представителей оппозиционной партии в Казахстане...
показати весь коментар
23.09.2022 12:31 Відповісти
Ага, політика зелених "чмирити" патріотів дуже об'єднує країну!!! *******ь як Троцький!
показати весь коментар
23.09.2022 12:40 Відповісти
Если ты,зеленое и оп не помогут,Украина выиграет.Может ты устал ?Забирай дерьмаков и вали.
показати весь коментар
23.09.2022 12:41 Відповісти
Зеля политиком не станет...и через 20 лет...увы увы...
показати весь коментар
23.09.2022 12:42 Відповісти
чего увы? слава богу! досидит срок на посту и на новую шконку с подельниками
показати весь коментар
23.09.2022 17:44 Відповісти
*****, про шашлики розкажи!!! І про те, як легко закінчити війну якщо захочеш!!! Мурло зелене!!!
показати весь коментар
23.09.2022 12:47 Відповісти
Поразка ЗСУ у війні вже фактично неможлива. А ось поразка українців у цивілізаційному виборі станеться, якщо після нашої перемоги, нарід знову обере клоунів керувати країною. Це буде катастрофа для майбутнього цієї держави.
показати весь коментар
23.09.2022 12:48 Відповісти
"Если Россия перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины" - Блинкен.
показати весь коментар
23.09.2022 12:56 Відповісти
Сьогодні, на другий день після заяв путіна, про своє повернення до Києва оголосило посольство Японії.
За специфікою роботи я добре знаю японців.
І вони б ніколи не наважились на такий крок, не вивчивши попередньо всі ЗА та ПРОТИ.
Так що це ще один штрих до загальної картини сприйняття світом путінских "хотєлок".
Але точно не привід розслаблятись. https://t.me/Sharpreview/17188
показати весь коментар
23.09.2022 12:56 Відповісти
Україна виграє війну і без тебе.
показати весь коментар
23.09.2022 12:58 Відповісти
Звідки ці міфи ? Європа не програє - за неї будуть воювати США.
показати весь коментар
23.09.2022 13:03 Відповісти
Зеля говорить правду... гіпотетично, якщо змоделювати ситуацію поразки України в війні з кацапією, це окрилить тоталітарні режими на розв,язання війн... війна китаю проти тайваню гарантована... іран буде ложити міліони за для знищення Ізраїлю... про африку й про кацапію говорити зайве.
показати весь коментар
23.09.2022 13:10 Відповісти
ты идиот: какую правду несет твой гундос -то что оно сидит в бункер пол года обосраное так это только его проблемы
показати весь коментар
23.09.2022 17:46 Відповісти
убога ти істото, я розумію, що й без мозгів.., будучи сам і перебуваючи в середовищі тобіподібних ідіотів не варто заслиняно фантазувати, що всі за межами твого заколюченого закладу тобіподібні... попроси медбрата, укол зробить і може заснеш...
показати весь коментар
23.09.2022 22:27 Відповісти
а что твой зеленый торчок не обосрался? постоянно накидывает "если рашка победит" -если ты такое ссцыкло так собирай манатки и вали к маме в Израиль и не позорь украинцев
показати весь коментар
23.09.2022 23:13 Відповісти
Презідент України це йще головнокомандувач . Як й Залужний - голова генштабу ...
Так ось -- є певні звороти мови які заборонено (світовою практикою) вимовляти особам такого статусу ...
В тому числі й навіть гепотетичне припущення через словосполучення : "ми програємо" або "нас переможуть" ....

Ніяких "якщо" , ніяких навіть припущень поразки бути не повинно .

Такі припущення , така агітація допомоги Україні це рівень Кулеби , а не того , хто ГОЛОВНОкомандує військом
показати весь коментар
23.09.2022 13:40 Відповісти
так оно же не на Украину работает а на кремль - тексты пишет агент дерьмак -"Козырь"
показати весь коментар
23.09.2022 17:48 Відповісти
Що він меле.... От жеж їбанько...
показати весь коментар
23.09.2022 15:04 Відповісти
Не пройшло й 7 місяців,як Бонапарт зробив логічний висновок-весняних шашликів не було,Україна може програти Росії у війні....ну що,зе-гамадрили і зе-бабуїни,класно голосувати по пріколу за вєсьолаво парня?
показати весь коментар
23.09.2022 15:20 Відповісти
 
 