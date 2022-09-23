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Рашисти завезли до Мелітополя масовку з Криму для зйомки пропагандистських роликів про нібито підтримку "референдуму", - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Ідея про проведення незаконного "референдуму" про нібито приєднання окупованих районів України до РФ не знайшла підтримки серед населення м. Мелітополя Запорізької області, тому російські окупанти звозять масовку з території тимчасово окупованого Криму для зйомки пропагандистських сюжетів.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (російські окупанти. - Ред.) не відмовилися від ідеї проведення "референдуму", хоча бачать тотальний спротив нашого цивільного населення на тимчасово окупованій території. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети про нібито підтримку з боку місцевого населення в Мелітополі... Декілька днів тому вони зняли опитування жителів на вулицях міста, але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляв з акцентом, і це точно не жителі нашого міста", - сказав Федоров.

Він також зазначив, що представники окупаційної влади почали здійснювати обхід квартир мелітопольців, але "їм ніхто не відкриває та не відповідає на їхні заклики, тому підтримки точно немає".

Він не виключає, що згодом це може призвести до застосування додаткових тортур, залякування та примусу городян.

"Їх методи не змінилися порівняно з першим днем: вони забирають у полон людей із бодай якоюсь проукраїнською позицією... По-друге, звісно, під час голосування (представники окупантів. - Ред.) ходять із військовими у масках та зі зброєю. Є загроза, що тих, хто не погодився співпрацювати і сказати: "Так, я підтримую "референдум", будуть відразу ж забирати і застосовувати до них тортури", - додав міський голова.

Читайте також: Окупанти звітують про старт "референдумів" на захоплених територіях Донбасу та у Мелітополі

За його словами, насамперед це стосується чоловіків призовного віку, які підпадають під мобілізацію, тому Федоров закликав їх "максимально виїжджати до Криму, потім - до Європейського Союзу чи Грузії, а потім, звісно ж, повертатися до України, бо абсолютно точно усіх забиратимуть з вулиць та мобілізуватимуть, як це було в окупованому Донбасі".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Всіх на олівець, карма їх дожене в любому випадку ...
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23.09.2022 12:23
+2
"Ролики - ето не только ценний мєх!"
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23.09.2022 12:27
+1
Коли там вже HIMARS візьме участь у референдумі?
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23.09.2022 12:26
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Всіх на олівець, карма їх дожене в любому випадку ...
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23.09.2022 12:23 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3369139/prychetnyh_do_provedennya_psevdoreferendumiv_chekaye_sud_yihni_imena_vidomi_minreintegratsiyi
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23.09.2022 14:17 Відповісти
Коли там вже HIMARS візьме участь у референдумі?
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23.09.2022 12:26 Відповісти
Кремлівський вилупок вперто порушує всі міжнародні закони бо йому ,
вкрай , потрібна імперія
Кончене 😠
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23.09.2022 12:26 Відповісти
агонія недоімперії дещо затяглася

...Але результати "рєхєрєндуму" оголошуватимуть ЗСУ - професорка Л. Смола
https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/rezul-taty-referendumu-na-okupovanykh-terytoriiakh-oholosiat-zsu-lidiia-smola
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23.09.2022 12:53 Відповісти
"Ролики - ето не только ценний мєх!"
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23.09.2022 12:27 Відповісти
танцюристів морячків теж завезли?
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23.09.2022 12:28 Відповісти
А чего бы не у*бать по ним Хаймарсами? Или будем смотреть молча на весь етот беспредел? К тому же тишина в городе только наруку рашистам. При обстрелах все прячутся в подвалах и не до голосования и представлений
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23.09.2022 12:28 Відповісти
Как раз удар химарсом будет свидетельствовать о слабости. Это покажет, что нам на это не плевать, что мы боимся атаковать территорию кацапов, если вдруг референдум состоится. Но нам плевать на любую угрозу от чмони, ссали ему в рот этому гэбэшному гному.

Пускай устраивают любое маски-шоу, рисуют любые цифры. Это абсолютно пустая затея, которая поставит чмоню в унизительную поляризованную позицию. Ему это намного хуже будет, снова придется раздвигать ноги и принимать унижение от того, что зассал использовать ядерное оружие.
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23.09.2022 12:32 Відповісти
Токмак, ранок 23 вересня. Запроданці несуть урни до школи.
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23.09.2022 12:29 Відповісти
рихфи через 3 дні об'явить Херсон і інші міста своєю теретією .В ОП заявляли що тереторію рихфи бомбить не будуть ...І тут моль скаже що вона цілі досягла
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23.09.2022 12:34 Відповісти
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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23.09.2022 14:22 Відповісти
Кончені, та всім похер на те шо ви там робите, скоро там український прапор замайорить всерівно
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23.09.2022 14:52 Відповісти
 
 