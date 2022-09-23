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Новини Економіка
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Вартість електроенергії з вітроелектростанцій в Україні уже нижче ринкової ціни на звичайний струм , - УВЕА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

електроенергія

Ціна на електроенергію, яку в України виробляють вітрові електростанції (ВЕС), стала нижче за вартість "звичайної" електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Українській вітроенергетичної асоціації (УВЕА). 

"Вже понад тиждень УВЕА фіксує те, що вітрова енергетика для країни є дешевшою, ніж ціна електроенергії на ринку. Вартість електроенергії на РДН зараз тримається на рівні 90,5 євро за МВт•год, а електроенергія з ВЕС за "зеленим" тарифом коштує 88 євро за МВт•год", - повідомили в асоціації.

При цьому ринкова ціна на електроенергію в Україні в найближчі місяці тільки зростатиме, тоді як ціна електроенергії з вітру залишиться фіксованою на такому ж рівні до 2030 року. "В умовах, коли викопне паливо дорожчає через війну росії проти України, єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні залишається саме "зелена" енергетика", - підкреслюється в повідомленні.

УВЕА вважає, що у поточній ситуації держава має використати всі можливості для укріплення енергетичної безпеки України.

"Найшвидше, як ми вже раніше повідомляли, це можна зробити завдяки підтримці інвесторів у добудові раніше розпочатих проєктах вітроенергетики", - додали в УВЕА.

За інформацією асоціації, продовження дії договорів купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом до 2024 року для вітростанцій, які наразі будуються, що пропонує своїм законопроєктом Міністерство енергетики, дозволить вже цієї зими додати в енергосистему десятки мегават потужностей вітрової генерації.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, зокрема "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А чому вона повина бути більше, вітер то безкоштовний а уран коштує гроші
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23.09.2022 12:39
+6
А хіба не атомна енергетика залишається єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні? І коштує набагато дешевше чим "викопна" та вітрова. Задрали вже цими зеленими тарифами ( і не тільки тарифами)
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23.09.2022 12:43
+6
УВЕА -- идите за руцким кораблем ваши гавновкиды зеленные ублюдки вымогатели уже надоели Если она ваша энергия такая дешевая пользуйтесь сами на здоровье А в карман Украинского Народа лезть не нужно Рыжему таракану и бабе бене наше вам с кисточкой
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23.09.2022 13:22
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А чому вона повина бути більше, вітер то безкоштовний а уран коштує гроші
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23.09.2022 12:39 Відповісти
Вообще-то это вранье. Закон был принят в 2009 году. И в него несколько раз вносились изменения, понижающие коэффициенты.
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23.09.2022 13:01 Відповісти
Що брехня? ВР бреше?
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23.09.2022 13:33 Відповісти
Вы брешете, а не ВР. Еще бы научиться читать внимательно и увидеть, что это внесение изменений в закон от 2009 года.
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23.09.2022 15:18 Відповісти
І де ж я збрехав? Що надав посилання на закон? У вас щось з мозком проблеми
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23.09.2022 22:08 Відповісти
Если вы не можете увидеть реальную дату принятия закона - 2009 год ( ... Бо у 2017 році прийняли такий закон. ... ) - вам точно пора подлечиться.
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23.09.2022 22:50 Відповісти
До чого тут попередні варіації? Я дав посилання на закон, який діяв з 1 січня 2017 року по 2019. Яка тут брехня?
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24.09.2022 16:08 Відповісти
Вы дали ссылку на "Про внесення зміни до Закону України "Про електроенергетику" щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії". Научитесь хотя-бы читать внимательно. Хоть иногда.
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24.09.2022 18:28 Відповісти
Я дав посилання на коефіціенти, що прийняли у 2016 році Чи дуже неприємно правду чути?
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24.09.2022 21:22 Відповісти
До речі, то що у 2016 році прийняли - це перемога?
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24.09.2022 21:47 Відповісти
І ще... В Україні люди спілкуються на рідній мові, зрозуміло, чи рузьке щелепа не дозволяє?
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24.09.2022 21:53 Відповісти
І четверте - не треба повчати ув ажно читати - якщо відкрити посилання - там буде написано - Закон. Закони змінюють завжди прийняттям іншого закону. Зрозуміло?
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24.09.2022 22:01 Відповісти
УВЕА -- идите за руцким кораблем ваши гавновкиды зеленные ублюдки вымогатели уже надоели Если она ваша энергия такая дешевая пользуйтесь сами на здоровье А в карман Украинского Народа лезть не нужно Рыжему таракану и бабе бене наше вам с кисточкой
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23.09.2022 13:22 Відповісти
А шо то в лісі здохло? Стільки років нам "втирали" що вона неможе бути дешевою.
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23.09.2022 12:42 Відповісти
от і добре!! бо ЗАІПАЛИ вже, зі своіми ахметопроектами, Ыкологи фуєві!!!!
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23.09.2022 12:43 Відповісти
И тем не менее это не повод не закупить миллионы павербанков, сотни тысяч квадратных метров солнечных панелей (новых, монокристалльных, с относительно неплохим кпд) и еще всякие дизель, бензин, газовых генераторов, а также более крупные дизельные и СПГшные электростанции. Чтобы можно было запитать ноутбук, старлинк, телефоны, зарядить рации, зарядить аккумы к коптерам, да и танковый аккум тоже, зарядить фонарик, грелку под куртку или в обувь и многое другое. Солнечные панели зимой вполне хорошо работают, просто их надо много и большой площади, чтобы был эффект.
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23.09.2022 12:43 Відповісти
ага, от тільки чомусь УСІ ыксперди, забувають розказати про утилізацію сонячних панелей, років через 20-30!!!!як там з кобальтом, затоплювати, на місяць відсилати, чи ще щось альтернативніше, може великий ыколах, ахметка шось запропонує????
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23.09.2022 12:55 Відповісти
Давайте, эксперд, откажемся полностью от мобильной связи, т.к. аккумуляторы мобилок тоже нужно утилизировать. Да и отходы АЭС тоже сами собой никуда не исчезают. И до начала всех событий Украина с Европой отправляли их в рашенскую Сибирь на хранение, а теперь будем утилизировать сами.
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23.09.2022 18:10 Відповісти
А хіба не атомна енергетика залишається єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні? І коштує набагато дешевше чим "викопна" та вітрова. Задрали вже цими зеленими тарифами ( і не тільки тарифами)
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23.09.2022 12:43 Відповісти
так хайпу ж не має, і кава у барісти не така смачна, якщо електрика для кавової машини не з вітру а з АЕС
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23.09.2022 12:47 Відповісти
Недолік атомних станцій - вони працюють із заданою потужністю, а реальне споживання протягом дня постійно скаче від мінімального до пікового. Теплові працюють якраз на покриття цих піків - їх роботу легко регулювати і корегувати (чого не можна зробити на атомній електростанції).
Щодо зеленого тарифу і вітрової електроенергії - останнє що пам'ятаю - держава так і не змогла покрити різницю вартості. Будівництво і запуск ВЕС в реальності аж надто дорогий. А наші хтось-то там забули включити цю вартість в тариф (мабуть, аби не лякати народ реальними цінами).
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23.09.2022 12:53 Відповісти
Та не тільки ТЕС можуть згладжувати, але й гідроелектростанції, ще й гідроакумуляторні. Ще й можна згладжувати, підключившись до енергетичної системи ЕС. І в нас ТЕС чомусь не працюють якраз на покриття цих піків, а навпаки було - основне джерело постачання. А зелена - то вітру нема, то сонце не світить.
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23.09.2022 13:42 Відповісти
Я ТЕС як приклад навела. На мою думку, для країни, яка мала власні запаси вугілля і газу (в нормальні часи), їх будівництво було доречним.
*ГЕС окрема історія...
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28.09.2022 13:44 Відповісти
Что они постоянно носом нас тыкают в эту цену,а зарплаты,соцообеспечение в конце концов война!
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23.09.2022 12:45 Відповісти
А сколько стоит ветер? Я думал что цена на продукт рассчитывается исходя из себестоимости и затрат. Или как в мультике, за дождь с грозой нужно еще доплачивать. Я уже молчу что во время войны хоть бы пасть закрыли крахоборы. Народ вообще сидит без работ и без зарплат под обстрелами.
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23.09.2022 12:51 Відповісти
А нах#я нам ця інформація? А нах#я вона хлопцям на передовій?
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23.09.2022 12:52 Відповісти
точно, зараз орки почнуть з вітряками битися
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23.09.2022 12:55 Відповісти
не почнуть, а закінчать - 90% наших вітряків кацапи вже знищили
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23.09.2022 14:15 Відповісти
А до чого тут ринок? Держава платить по фіксованим зеленим тарифам, здається 3 евро за киловат.
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23.09.2022 12:58 Відповісти
Переведено гуглом вартість в Європі - "Незважаючи на різницю в тривалості та механізмах ціноутворення, берегові вітряки постійно отримують потужність від 34 до 70 євро/МВт-год."
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23.09.2022 13:04 Відповісти
Будь ласка, а зараз про вартість труда, середнього робітника України???
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23.09.2022 13:15 Відповісти
PS: Если вы работаете, но ваша зарплата покрывает только покупку еды, одежды и оплату ЖКХ - то стоимость вашего труда равна стоимости труда раба.
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23.09.2022 13:26 Відповісти
 
 