Загинуло трохи більше 9 тисяч українських воїнів, - Міноборони про втрати ЗСУ у війні

Втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.

"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше", - зазначила Маляр.

При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.

Як зазначалося, 22 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв.

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