Загинуло трохи більше 9 тисяч українських воїнів, - Міноборони про втрати ЗСУ у війні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.
"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше", - зазначила Маляр.
При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.
Як зазначалося, 22 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв.
Будь ласка, зачекайте...
Західні специ російські втрати занижують - рахують специфічно. А наші завищують ??
Шо за хрін ??
Злякаємося?
Ні!
Навпаки, зліші будемо, і нарешті позбудемося звички шукати "хароших расєян".
І до кожного дійде, якою ціною дається нам наша свобода.
А ще є втрати у Нацгвардії, Прикордонників, ССО, ГРУ, СБУ, добровольців, партизан, ітд.
Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
Втрати рашки до 60 тисяч.
МВС статистику по Нацгвардии и погранцам не даёт.
Тысяч 25 не более вместе с пропавшими безвести.
>Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
А можна попросити попостити посилання на ці " незалежні джерела", вони, мені здається, усі будуть закінчуватись на ".ru"?
Я особисто переглядаю багато дійсно незалежних джерел і НІДЕ такої цифри не зустрічав.
Вони не повинні були загинути.
Горіть в пеклі москалі, разом зі своїм ******.
Слава маршалу Маннергейму...💪👍
Вопрос: когда и как? Риторический? Нет! Ответят!!!
Вибачайте, точно не пам*ятаю.
150*60днів=9000 та 50*150днів=4500 в цілому маємо 9000+4500=13500
Це з якої арихметики ?
Героям Слава!
Слава ЗСУ ♥️🖤 Слава Україні 💙💛💪👍 слава маршалу Маннергейму за Науку...
не приписуйте свої проблеми іншим
Царство Небесне всім нашим полеглим Героям! і Вічна слава та пам'ять.
Кацапам - горіти у Вогні!
Десь місяць тому назад нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 4 тис. полонених виходить 112 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 400 станом на 01.07.2022 року.
Я не спростовую, але й не можу вірити цифрі, що аргументована десь, як усі "прогнози" пана Грозьєва, щодо війни... куйня якась, як виявляється.. можливо правда десь посередині.. але ота ваша довжелезна формула не витримує критики...
.І як влучно підмітив Антуан де Сент- Екзюпері у своєму-/ "Маленький принц" / творі :--- Немає у Світі досконалості... Наглядно переконуємося у цьому
Одна . мерзенна . кремлівська.потвора-- колотить всим Світом. --гинуть тисячі а управи на на цього ракла--упиря ---немає ...
Кожен божий день усраті тилові криси виписують повістки кому попало. А далі з айтішників роблять комбатів за два тижні? Нажаль ні, тиловим військомматним крисам посрати скільки українців здохне.
Тому про 9тис загиблих - можете одразу забути, множити втричі, це як мінімум.
також не відомо % військових відносно полонених, а в полоні близько 10тис + зниклі безвісті...
реальне число складно собі навіть уявити і воно всіх ще вразить колись, думаю на 2.5-3 можна множити... це менше ніж у русні (а там значно більше чим 55тис) ну всеж це дуже страшно, дуже велику ціну ми платимо за нашу свободу і треба зробити все, щоб ці втрати не стали марними в результаті якихось договорняків зверху...