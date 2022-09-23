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Загинуло трохи більше 9 тисяч українських воїнів, - Міноборони про втрати ЗСУ у війні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

память,світла

Втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.

"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше", - зазначила Маляр.

При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.

Як зазначалося, 22 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
Вічна Пам'ять та Вічна Слава Героям!!!!
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23.09.2022 13:04
+24
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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23.09.2022 13:15
+17
ТОМУ ДАВАЙТЕ ЦЮ ТЕМУ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ !!!! НЕ ГАДАТИ І НЕ ПРИДУМУВАТИ! З ЧАСОМ ВСЕ ДІЗНАЄМОСЯ!
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23.09.2022 13:09
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Вічна Пам'ять та Вічна Слава Героям!!!!
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23.09.2022 13:04 Відповісти
ТОМУ ДАВАЙТЕ ЦЮ ТЕМУ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ !!!! НЕ ГАДАТИ І НЕ ПРИДУМУВАТИ! З ЧАСОМ ВСЕ ДІЗНАЄМОСЯ!
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23.09.2022 13:09 Відповісти
і дай нам Бог, щоб це була правда, до 10 тисяч
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23.09.2022 19:08 Відповісти
А тепер порахуйте на прикладі Бучі скільки було б закатованих якщо росіяни окупують Україну.
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23.09.2022 13:20 Відповісти
У мене 14к загинуло 6 чоловік. Це тро, військові і добровольці. Приблизно 16-18к, таку цифру дають і західні аналітики. Логічно з втратами русні в 3 рази більше. Якісь болвани пишуть про 20+ скоріше за все боти
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23.09.2022 13:34 Відповісти
Ваш текст доволі непевний, розумій, як хочеш.

Західні специ російські втрати занижують - рахують специфічно. А наші завищують ??
Шо за хрін ??
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23.09.2022 13:57 Відповісти
А ти як думав? Авжеж завищують. Взагалі усі армії в історії завищували втрати противника.
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23.09.2022 15:10 Відповісти
Альо ! Західні специ не наші вороги !!
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23.09.2022 15:58 Відповісти
До арифметики потрібно включати ще логіку .Якщо в місті дислокується в/ч то там буде велика кількість полеглих героїв А якщо поблизу нема в/ч то буде набагато менше
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23.09.2022 13:37 Відповісти
Ви знаєте, мені чомусь здається, що цифра в 9000 все ж таки є правдивою, поясню. Наприклад, у моїй області щотижня публікують загиблих воїнів, їх 2-7 на тиждень. Нехай би спробували б не опублікувати хоч одного воїна, який загинув, люди б роздерли на клапті місцеву владу, яка, до речі, присутня на кожному похороні, і замовчати таку подію не вдалося б. Тут питання в іншому, скоріш за все, дуже багато зниклих безвісти, або в полоні, що сам факт загибелі підтвердити неможливо. І це, мабуть, лише підтверджені втрати ЗСУ, а є ще інші підрозділи, які приймають участь у війні проти терористів руснявих
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23.09.2022 13:16 Відповісти
2-7 в ОБЛАСТІ? Ви нічого не переплутали? Може в районі?..
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23.09.2022 13:26 Відповісти
скорiше в н.п.
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23.09.2022 14:05 Відповісти
В Черкаському районі, вибачаюся, перевірив. То і не 2-7, а 2-4 виходить.
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23.09.2022 14:32 Відповісти
От і НПЗД!
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23.09.2022 13:22 Відповісти
Шо значить "наші втрати"? Мова йде про втрати ЗСУ, а не "ваші".
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23.09.2022 13:23 Відповісти
...пельку затули...
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23.09.2022 13:11 Відповісти
Я не розумію, для чого приховувати реальні втрати?
Злякаємося?
Ні!
Навпаки, зліші будемо, і нарешті позбудемося звички шукати "хароших расєян".
І до кожного дійде, якою ціною дається нам наша свобода.
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23.09.2022 13:12 Відповісти
А що командування не знає скільки в Маріуполі було військ, скільки вийшло і скільки здалося в полон?
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23.09.2022 13:13 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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23.09.2022 13:15 Відповісти
Це тільки ЗСУ, за інші відомства вони не відповідають.
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23.09.2022 13:20 Відповісти
Ви маєте на увазі НГУ, котра підпорядковується МВС? Тероборона давно офіційно входить до складу ЗСУ.
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23.09.2022 13:27 Відповісти
НГУ, ДПСУ, НПУ - (МВС), СБУ, добробати теж не безсмертні. ТРО на початку була махновщиною+довго оформлялись.
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23.09.2022 13:41 Відповісти
от що і не на часі то це публікувати втрати, і не важливо правдиві вони чи ні. Прийде час, і дізнаємся, як по Іловайську, де про реальні втрати правда випливла на пятий рік
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23.09.2022 13:20 Відповісти
ШАНОВНІ!!! ДАВАЙТЕ НЕ ОБГОВОРЮВАТИ ЦЮ ТЕМУ! ВІЧНА ПАМЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
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23.09.2022 13:21 Відповісти
Це тільки втрати ЗСУ.
А ще є втрати у Нацгвардії, Прикордонників, ССО, ГРУ, СБУ, добровольців, партизан, ітд.
Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.
Втрати рашки до 60 тисяч.
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23.09.2022 13:22 Відповісти
ГРУ, ССО та прикордонні війська хіба не є частиною ЗСУ? СБУ та НГУ - так, окремі структури.
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23.09.2022 13:29 Відповісти
Прикордонники це система МВД
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23.09.2022 13:34 Відповісти
З 2012 року, прикордонна служба підпорядковується МВД
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23.09.2022 13:36 Відповісти
МВС ... МВС ...
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23.09.2022 15:07 Відповісти
ССО и ГУР идут в зачёт ЗСУ.
МВС статистику по Нацгвардии и погранцам не даёт.
Тысяч 25 не более вместе с пропавшими безвести.
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23.09.2022 13:34 Відповісти
Якщо 9-9,5 тільки по ЗСУ, то 25 всього по збройним формуванням ніяк не вийде.
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23.09.2022 13:58 Відповісти
Имел ввиду с пропавшими безвести т.е. безвозвратные потери
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23.09.2022 17:16 Відповісти
Ті що пропали безвісти не є безповоротні. Вони могли дезертирувати, або невідомі перебувають у полоні.
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23.09.2022 20:04 Відповісти
Количество пленных известно,порядка 5000.
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24.09.2022 11:02 Відповісти
це відомі
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24.09.2022 11:44 Відповісти
@Николай Влад

>Незалежні джерела дають втрати України десь коло 35 тисяч бійців.

А можна попросити попостити посилання на ці " незалежні джерела", вони, мені здається, усі будуть закінчуватись на ".ru"?

Я особисто переглядаю багато дійсно незалежних джерел і НІДЕ такої цифри не зустрічав.
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24.09.2022 04:38 Відповісти
На 9 з лишком тисяч забагато.
Вони не повинні були загинути.

Горіть в пеклі москалі, разом зі своїм ******.
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23.09.2022 13:24 Відповісти
Тактика маршала Маннергейма применяемая генералом Залужным очень крутая...мочить в сортире рюZкае быдло мелкими группами по 10 человек уникальна и в обороне и в нападении...
Слава маршалу Маннергейму...💪👍
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23.09.2022 13:27 Відповісти
а як ви похорон приховаєте ? У нас з усіма прощаються в обл.центрі потім відвозять по районам. Все це проходить не в закритому режимі приходять люди журналісти ..Наприклад 20 вересня моя область провела в останню путь 9 Героїв ...Я перечитав усі новини до 1 вересня і зрозумів які втрати ми маємо ...Десь як і в травні .Цифру не назву бо модер забанить ..
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23.09.2022 13:34 Відповісти
Якщо МО дало приблизні цифри, то чому модер буде Вас банити ?? Ну побудете у бані 3 дні, велике діло.
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23.09.2022 13:50 Відповісти
За каждую жизнь наших Героев зедебил и его банда должны ответить своей кровью.

Вопрос: когда и как? Риторический? Нет! Ответят!!!
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23.09.2022 13:37 Відповісти
в моїй області в новинах не кожного дня , але похорони є .. Наприклад 20 вересня в останню путь провели 9 воїнів ...За місяць в новинах можна подивитись скільки загалом ..Так нехай буде менша цифра ,але правду навіщо приховувати ми ж не кацапи . За соїми підрахунками і підрахунками штабу цифра збігається .
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23.09.2022 13:41 Відповісти
Війсьові кажуть - їм так треба. Щоб ворог не міг точно рахувати склад окремих підрозділів і в цілому.
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23.09.2022 13:53 Відповісти
так у всіх регіонах. Думаю, що з урахуванням пропавших безвісти, реальні цифри втрат - 15-20 тис. воїнів.
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23.09.2022 14:25 Відповісти
сайт Книга памьяти загиблих завис еще пр порохе\зеле
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23.09.2022 13:47 Відповісти
Світла пам"ять всім нашим полеглим Героям! Всі ми зараз живемо завдяки їхній самопожертві! Україна вистоїть! А москаляча сарана подохне разом зі своєю брудною, зариганою підо-рашкою...
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23.09.2022 13:49 Відповісти
НГУ давала цифри пару місяців назад - 1,7 загиблих, 3,5 поранених.
Вибачайте, точно не пам*ятаю.
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23.09.2022 13:51 Відповісти
Земля пухом всім воякам України.
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23.09.2022 13:54 Відповісти
Подивіться скільки у вашому місті поховань загиблих воїнів на новій війні. а потім порахуйте загиблих на АТО- за 8 років. Можете навіть не вираховувати на скільки більше загинуло за 7 місяців цієї війни. Я знаю по своєму місту: вже трохи більше ніж вдвічі більше .. десь 2.1 - погрішність по різних містах 10-15% в ту чи іншу сторону. Пропорція скрізь однакова. За 8 років АТО загинуло 4.400... чув десь таку цифру. Множте на 2.1-2.2 Втрати на цій війні 9000 -10000. Якщо хтось хоче заперечити, тоді з аргументами.
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23.09.2022 13:56 Відповісти
Зеленський якось казав по 100-200 в день, це було у горячу фазу травень та червень, а у інші 5міс. у середньому по 50+-.
150*60днів=9000 та 50*150днів=4500 в цілому маємо 9000+4500=13500
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23.09.2022 14:52 Відповісти
Тоді де ховають захиблих? В моєму місті немає таємних кладовищ де ховають вночі. Кількість загиблих 10 000, плюс-мінус.
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23.09.2022 16:36 Відповісти
рахували ? А цивільні окремо ??
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23.09.2022 20:06 Відповісти
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23.09.2022 13:59 Відповісти
Пам'ятайте кожного Вічна пам'ять героям і низький уклін
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23.09.2022 14:08 Відповісти
думаю ці цифри сміливо можна множити на три, а які в нас варіанти - знову рабство і ссср і гулаг. Що ця орда робить на захоплених територіях - повторення історичних подій - терор, пограбування, русифікація, депортація. А скільки мирних загинуло десятки тисяч точно, а біженців скільки, а що вони зробили з нашими містами. Це ще не кінець - ще очікується ядерний удар. Переконаний що в шахтах донбасу лежать всі можливі радіоактивні та хімічні відходи привезені з московії і кинуті там. Ще буде весело як це все вилізе і потече до москалів, але їх такі дурниці не цікавлять взагалі.
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23.09.2022 14:09 Відповісти
Додавати треба ще десь стільки ж пропавших безвісти...
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23.09.2022 14:23 Відповісти
Угу ... З таким же успіхом можна казати про Ваше твердження " ... В лучшем случае для Украины соотношение погибших на этой войне 1 к 2..."

Це з якої арихметики ?
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23.09.2022 15:11 Відповісти
бред кацапский
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23.09.2022 17:33 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава!
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23.09.2022 14:11 Відповісти
Мавзолейное быдло спешило взять Киев за три дня...лобовую атаку путлера крошили в Чернигове Киеве и и Сумах...генерал Залужный в лобовые атаки не ходил...мочил крыс путлера тихо и без особых потерь личного состава ...святые Джавелины и Стингеры захерачили крыс очень нехило...
Слава ЗСУ ♥️🖤 Слава Україні 💙💛💪👍 слава маршалу Маннергейму за Науку...
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23.09.2022 14:30 Відповісти
може то була ваша дурна фантазія ?
не приписуйте свої проблеми іншим
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23.09.2022 14:40 Відповісти
Вам Кривонос це особисто сказав чи є посилання?
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23.09.2022 14:46 Відповісти
У Дніпрі на кладовища без сліз дивитись неможливо...
Царство Небесне всім нашим полеглим Героям! і Вічна слава та пам'ять.
Кацапам - горіти у Вогні!
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23.09.2022 14:46 Відповісти
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23.09.2022 14:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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23.09.2022 14:51 Відповісти
втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, завдяки асвальту.... та підтримки України союзниками
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23.09.2022 15:12 Відповісти
Не можу судити інфу маляр, але я бачив скіки було швидких, війскових та цівільних, у Миколаєві після взяття першої лінії оборони рашистів на Херсон. Скіки їх їхало на Одесу. Вічна слава та пам'ять загиблим воїнам України.
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23.09.2022 16:46 Відповісти
Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня зазначив міністр оборони Резніков.
Десь місяць тому назад нардеп Костенко оприлюднив пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 4 тис. полонених виходить 112 тис. поранених.
Якщо виходити з пропорції загиблих до поранених українських воїнів в теперішніх умовах, про що також заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих у нас 22 400 станом на 01.07.2022 року.
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23.09.2022 16:56 Відповісти
Ваші високоточні розрахунки десь мені нагадують такого-собі експерда на прізвище Арестович...
Я не спростовую, але й не можу вірити цифрі, що аргументована десь, як усі "прогнози" пана Грозьєва, щодо війни... куйня якась, як виявляється.. можливо правда десь посередині.. але ота ваша довжелезна формула не витримує критики...
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23.09.2022 22:18 Відповісти
Нащо було чекати заяву русні про втрати? Ця цифра ж не отримана на контрасту з русньой?
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23.09.2022 17:56 Відповісти
---Як гірко і боляче: Втрачаємо найкращих-- цвіт України ...
.І як влучно підмітив Антуан де Сент- Екзюпері у своєму-/ "Маленький принц" / творі :--- Немає у Світі досконалості... Наглядно переконуємося у цьому
Одна . мерзенна . кремлівська.потвора-- колотить всим Світом. --гинуть тисячі а управи на на цього ракла--упиря ---немає ...
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23.09.2022 17:59 Відповісти
Нажаль, загинуло більше 25-40тис українськиї воїнів. З сотень кейсів, де усрата влада=воєнкоми мобілізували мох і болоти, де навіть Притула не встигав тих хлопців в броніки одягнути (а Зеля ніколи і не прагнув) там не може не бути тисяч марних трупів.

Кожен божий день усраті тилові криси виписують повістки кому попало. А далі з айтішників роблять комбатів за два тижні? Нажаль ні, тиловим військомматним крисам посрати скільки українців здохне.

Тому про 9тис загиблих - можете одразу забути, множити втричі, це як мінімум.
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23.09.2022 21:50 Відповісти
це лише ЗСУ, звідки їй може бути відомо про втрати у НГ, поліції, СБУ ітд? я згоден про 25-40 (при 65-80 у русні) алеж треба трохи мислити...
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24.09.2022 06:16 Відповісти
Тобто як =трохи більше= ? А як = трохи менше=? І що таке трохи по відношенню до людського життя? Для вас люди посереднє значення?
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23.09.2022 22:28 Відповісти
Але ніхто нічого не каже про безвісти зниклих бійців-героїв(. Історія недоговарює. зручна чомусь цифра. Ще місяць назад була така ж майже. А потім повідомлення про втрату щодня 50 бійців. Помножити на кількість 200 днів. Щось не сходиться.... Да і безвісті зниклі. Зовсім безвісті. Вони в статистику не йдуть?
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24.09.2022 02:36 Відповісти
А той хто зник, чомусь безвісти чомусь в розрахунок не беруться(
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24.09.2022 02:38 Відповісти
напевно це лише ЗСУ... а є ще Нацгвардія, СБУ, поліція, ТРО, ГУР, ССО, добровольці ітд..
також не відомо % військових відносно полонених, а в полоні близько 10тис + зниклі безвісті...
реальне число складно собі навіть уявити і воно всіх ще вразить колись, думаю на 2.5-3 можна множити... це менше ніж у русні (а там значно більше чим 55тис) ну всеж це дуже страшно, дуже велику ціну ми платимо за нашу свободу і треба зробити все, щоб ці втрати не стали марними в результаті якихось договорняків зверху...
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24.09.2022 06:14 Відповісти
 
 