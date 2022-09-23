УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3882 відвідувача онлайн
Новини Політика України Роттердам плюс
14 218 65
Шабунін (459) САП (1842) Роттердам+ (169) Клименко Олександр САП (31)

Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

клименко,олександр,сап

Один із епізодів у справі "Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник САП Клименко кінцево врятував "справа Роттердам+", за яку ми билися кілька років. ... Фактично одразу після рішення суду він:

1) скасовує незаконне закриття цієї справи і поновлює слідство;
2) викидає групу прокурорів прокурорів, які зливали справу;
3) змінює підозри фігурантам;
4) готує обвинувальний акт.

Все: слідство завершено, а стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення", - наголосив він.

За словами Шабуніна, тепер один із епізодів на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.

"Більше того, в САП попередили, що на цьому епізоді все не завершиться й там візьмуться за інші. Адже загальна сума збитків по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Попереду - серйозна боротьба у цій справі. Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК.

Також читайте: Керівник САП Клименко скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
показати весь коментар
23.09.2022 13:30
+28
Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
показати весь коментар
23.09.2022 13:26
+27
Тарас Чорновіл:
Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
показати весь коментар
23.09.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а пока займитесь вот этим дерьмом (У Харкові спалахнув черговий скандал довкола чиновників міськради) https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/chinovnitsya-miskradi-harkova-u-rozpal-vijni-zasvitilasya-na-vidpochinku-v-nitstsi-ta-monako-svyatkuvala-den-narodzhennya-foto.htm
показати весь коментар
23.09.2022 13:23 Відповісти
одна із багатьох муніципальних сосалок давалок махалок
показати весь коментар
23.09.2022 13:26 Відповісти
мутна мутна ситуація
показати весь коментар
23.09.2022 13:23 Відповісти
шабуня, зеленый хреносос, снова кукарекает, "антикоррупциьонер" за бабло хренов. Будем посмотреть на ваш "самый честный" в мире суд))))))) Сколько их уже было за 3 года?
показати весь коментар
23.09.2022 14:12 Відповісти
Зате про масові розкрадання гуманітарки в Запоріжжі ані слова. Шабуня, там, звісно ж, все ********** згідно чинного законодавства без порушень?
показати весь коментар
23.09.2022 16:43 Відповісти
Зеленые ежики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус. Противно наблюдать как с одной стороны зелупонь хамит нашим партнерам, а с другой стороны не отдает свою бородатую бабушку в руки американского правосудия.
показати весь коментар
23.09.2022 16:53 Відповісти
а ти, хю.ня нашвидку вилуплена та вже кукурікаєш:
Олег Николаевич f2f66147

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:24.09.2022
показати весь коментар
24.09.2022 08:23 Відповісти
Ніпонял. Роттердам+ це добре чи ні? Буба наче казав шо вже добре.
показати весь коментар
23.09.2022 13:23 Відповісти
Добре, коли для цієї влади, а для попередників суд )
показати весь коментар
23.09.2022 14:29 Відповісти
электорат зе-цирка все дуется, качают губы, разминают рот, что бы отсосать на прямую.
показати весь коментар
23.09.2022 13:23 Відповісти
та возьмите на работу хоть одного чувака с экономическим образованием )))
показати весь коментар
23.09.2022 13:24 Відповісти
Чого ви ще не там? Хоча.., може то на краще)))
показати весь коментар
23.09.2022 14:02 Відповісти
я не там тому шо мені пізно
показати весь коментар
25.09.2022 19:19 Відповісти
Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
показати весь коментар
23.09.2022 13:26 Відповісти
все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
показати весь коментар
23.09.2022 13:30 Відповісти
Для страны?
показати весь коментар
23.09.2022 13:33 Відповісти
О ***, еще один вЯликий "ыкономыст" на цензоре нарисовался, хер сотрешь, который умней всех международных финансистов и экономистов. Чего живешь тогда так херово, подмахивая за бабло подоляцкой ботоферме, ты же вумный?)))))
показати весь коментар
23.09.2022 14:10 Відповісти
Тому, що апетит приходить під час їжі (((
показати весь коментар
23.09.2022 13:59 Відповісти
нема в економіці слова "Апетит"
показати весь коментар
25.09.2022 19:20 Відповісти
"Хорошая" ціна,"плохая",для народу,для олігархів - це все голіме словоблудіє...Я пам"ятаю всі ціни на газ останні п"ять років,живу в приватному будинку і в опалювальний сезон кожного першого числа фіксую покази лічильника і відразу виводжу ціну...Тому прошу конкретно - коли був той "роттердам",які були тоді ціни,коли він сі скінчив і які тоді ціни настали...Люди порівняють і будемо знати точно,шо ви до того "роттердаму" маєте...
показати весь коментар
23.09.2022 17:14 Відповісти
то не про газ. то про вугілля.
показати весь коментар
24.09.2022 00:34 Відповісти
дебіл, то про вартість електрики для підприємств Бєні !!!
показати весь коментар
25.09.2022 19:22 Відповісти
тебе ще в ОПу не взяли з будинком та фіксацією виводження? Виводиш та годуєш чи продаєш?
показати весь коментар
24.09.2022 08:31 Відповісти
Ну ок, побачимо, що там Клименко накопає. В принципі, є значно нагальніші та цікавіші справи прямо зараз, але чом ні, можна й в 100500й раз Роттердам+ поворушити, ми ж нікуди не поспішаємо...
показати весь коментар
23.09.2022 14:42 Відповісти
І яка це справа "цікавіша" за ту, що на 40 лярдів?
показати весь коментар
23.09.2022 15:01 Відповісти
По-перше, невідомо, скільки там ярдів. Поки що там фігурувало 15.
По-друге, вже раз не змогли довести, що там є склад злочину. При тому, що у нонішньої влади було більш ніж жагуче бажання хоч когось посадити з попередньої влади, щоб виправдатися перед виборцями.
Ну і наші цікаві асфальтові витребеньки нинішньої влади на сотні мільярдів гривень вас, я бачу, взагалі не цікавлять. І ці гроші можна врятувати вже зараз, попередивши їх подальший дерибан, у і за два попередні роки там мільярдів 250 набереться. Чи маладим дараваніям можна, вони так вчаться? )
показати весь коментар
23.09.2022 16:10 Відповісти
По-перше, відомо.
По-друге, вина доводиться в суді, а нинішня влада робила все, щоб справа до суду не потрапила.
По-третє, нікого садити з попередньої влади не хочуть, а хочуть тримати "на прив'язі". І байдуже хто це: ЄС або жопоблок. Саме цим в ОП займається Татаров.
По-четверте, справу по "асфальту" тре ще розслідувати, а Ротердам+ готовий до розгляду в суді.
По-п'яте, розгляд справи Ротердам+ не заважає розслідування і розгляд інших справ. А готовий вирок навіть може допомогти.
По-шосте, справа Ротердам+ є найбільш резонансною останніх часів.
По-сьоме, вереск щодо цієї справи зрозумілий - далі нікуди. Відмазати, або Порошенка, або Ахмєтова. Або обох відразу.
показати весь коментар
23.09.2022 17:59 Відповісти
Хоч хтось тут не фанатик. Але тебе зараз закидають лайном фанатики сивого.
показати весь коментар
24.09.2022 00:47 Відповісти
А суди якось змінилися? 😏
Все інше поки що дуже притягнуте за вуха. І резонансною та справа стала (РАПТОМ) тільки під вибори Зе (як і багато інших), щоб бубочкє було в чому звинувачувати (безпідставно, бо немає рішення суду!) попередню владу. Кацапи харашо тоді накидали на вентилятор, бачу, наш нарід досі жере із задоволенням.
Причому найцікавіше, що всі рішення по цьому приймав Кабмін, тобто фігурувати в теорії мав Гройсман чи той самий Яценюк, а винен все одно Порошенко. Шизофренія в чистому вигляді...
Загалом, удачі, як то кажуть. Цікаво, що казатимете, якщо ніхто нічого так довести і не зможе. Внизу вже описали всю маразматичність цієї справи як такої, побачимо, скільки знадобиться часу для усвідомлення цього всіляким плювакам у постмайданну владу.
показати весь коментар
25.09.2022 09:32 Відповісти
Та , которая актуальнее -Запорожье - ТОРГОВЛЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СПИЗЖЕННОЙ У САМЫХ БЕЗДОЛЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ И ЗСУ , РАНЕННЫХ БОЙЦОВ
показати весь коментар
23.09.2022 16:53 Відповісти
Маю надію, що по бєспрєдєлу у Запоріжжі з гумдопомогою буде справа. Але справа Ротердам+ цьому не заважатиме, до того ж вона готова до розгляду у суді. І все ж таки, за масштабом, запоріжжської справі до Ротердама - дуже далеко.
показати весь коментар
23.09.2022 18:14 Відповісти
моральний придурок ти та дуже далекий.
показати весь коментар
24.09.2022 08:34 Відповісти
Глава САП.. - очільник САП
показати весь коментар
23.09.2022 15:13 Відповісти
Тарас Чорновіл:
Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
показати весь коментар
23.09.2022 15:25 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 08:28 Відповісти
Тарас Чорновіл:
Ще більше про політичний контекст говорить перелік скаржників: ЦПК, відоме своїми незмінними атаками на Порошенка, екс-нардеп Чумак, який затаїв образу, що Порошенко не призначив його генпрокурором (ні компетеності, ні підтримки у Раді в Чумака не було, але образився і мстився чомусь лише Порошенку), та (тут вишенька на тортик) Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів - обидва підприємства під контролем одіозного олігарха Коломойського. Саме Коломойський розкручував та використовував справу "Роттердам+" проти свого конкурента Ахметова та, як він заявляв, ворога Порошенка. А ще ця схема не дала йому вкрасти в України зайвий мільярд.
Зараз в Антикорупційному суді знову перевірили матеріали й дійшли висновку, що в справі взагалі відсутній склад злочину та відмовили заявникам у її відновленні. Ті вишукують нові правові шпарини, щоб уже вчетверте спробувати розкрутити слідство, хоча правових підстав не існує. Про це крім антикорупційного суду написано і в постанові прокурора.
показати весь коментар
23.09.2022 15:26 Відповісти
Колояйський само собою, Роттердам++++++ само собою. Жаль, що Мертвечука ЗЕлуплені віддали *****, він теж в справі Роттердам+++++++ був не останнім фігурантом. Хоча хто його знає - може все, що потрібно прокурору, він вже засвідчив.
показати весь коментар
24.09.2022 08:33 Відповісти
Тюльканутий, сьогодні клізму собі не вставляй, бо свято наближається.
показати весь коментар
24.09.2022 08:39 Відповісти
Тарас Чорновіл:,

Чому головний злодій, корупціонер, рейдер і маніпулятор та міжнародний злочинець Коломойський так учепився за справу та скільки він платить своїм політичним партнерам, нехай у майбутньому слідчі розбираються. А от особам, які роками обливали через цю справу Петра Порошенка, усім тим активістам по виклику, лайнометам із "1+1", агітаторам Зеленського і його слуг, що за допомогою кількох фейкових справ формували позицію виборців, не хочеться попросити в нього пробачення? Хоча, їм ніколи. Вони пробують вдихнути життя в ще один юридичний труп - так звану "вугільну справу". Шкода, що в Україні так ніколи й не настає відповідальність за підлість і брехню...
показати весь коментар
23.09.2022 15:27 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 08:12 Відповісти
Справді врятував.Для Бєні.
показати весь коментар
23.09.2022 16:26 Відповісти
Значит и клименко подкупили , НЕ СЛЫШНО ПРО ЗАПОРОЖСКИХ МЕГАМАРОДЕРОВ‼️Замял Тварюкипродажные 🤮
показати весь коментар
23.09.2022 16:57 Відповісти
Соромлюсь спитати, при чиїй владі був той ротердам,хто тоді очолював країну, нкрєкп і створив той ротердам?
показати весь коментар
23.09.2022 17:46 Відповісти
А ви не соромтесь. Якщо пам'ять настільки коротка то можете в Гуглі забити.
показати весь коментар
24.09.2022 00:38 Відповісти
Ви вже забили? І що каже гугл?
показати весь коментар
24.09.2022 01:17 Відповісти
за Бєніний Стокгольм+ теж буде покарання?
показати весь коментар
23.09.2022 17:47 Відповісти
Попереду важкий жовтень але цирк від Коломойського має тривати!

Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК. Джерело: https://censor.net/ua/n3369125

Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/n3368944
показати весь коментар
23.09.2022 18:03 Відповісти
всю цю хрень замутили ..возобновили .. для того щоб привязати до цього петра порошенка --- и роги та копита стирчать з зеленой опи --- довго чекати не дадуть . вже з рошена крайнього призначили --- це все ***** так гидко . коли дружбан зельца каломойський який ******* з привата 155млрд жируе та збагачуеться три роки при цьому харанти
показати весь коментар
23.09.2022 18:53 Відповісти
А як і при чиєму сприянні Колояйський з Чортолюбовим ******* на очах діючої тоді влади ті 155 млрд., згадати не бажаєш?
показати весь коментар
24.09.2022 08:36 Відповісти
Що свята Юлія на шухері стояла та тобі, пи...остраждальцю, одразу телефонувала? Бути не може, вона ж Бенін ворог №1.
показати весь коментар
24.09.2022 08:44 Відповісти
справа народжувалась коли Шибунін відкрито хороводив з Богданом.який вимагав його називати БАЙ.презентував себе як юрист святого Бенджаміна. І всі справи в ДБР проти Пороха починались саме з Богдана. А шибунін так і до цього часу тримається за супровід справи
показати весь коментар
23.09.2022 19:22 Відповісти
Вова , я невпинно звертаюсь до вас з одним проханням - здайте Беню 😡
а Президента Порошенка облиште в спокоі і врешті решт , пора перед ним і цого сім'єю вибачитись , бо так знущатись над Людиною , як робите ви і коломойський , вам не позволять громадяни Украіни !!
показати весь коментар
23.09.2022 21:07 Відповісти
"не позволять громадяни України"...

Та ну.. Це ті громадяни, яким було взагалі три роки *****? Чи може ті, які радісно плескали в долоні на помиї з телевізора і радісно обмазуються ними і досі?
показати весь коментар
24.09.2022 00:40 Відповісти
А посидіти ваш Ідол-страждалець, як бійці-торнадівці сиділи, не хоче? Та так, щоб вертухаї пройшлись палицями по ньому палицями та перцевим газом.
показати весь коментар
24.09.2022 08:26 Відповісти
Удачи Вам. Да пребудет с Вами сила)
показати весь коментар
24.09.2022 01:08 Відповісти
Щось цей Шабунін якийсь не такий - от не подобається він мені чогось. Чого - не розумію.
показати весь коментар
24.09.2022 08:10 Відповісти
Мені теж не подобається, але, коли він правий, то правий, як з Роттердамом+++++++++++++++.
показати весь коментар
24.09.2022 08:23 Відповісти
І смішно і гидко, як дружним хором завили в коментах відсмоктувачі олігархічних кланів. З-за реального втручання в реальні справи ділків, які реалізовували "торгівлю на крові", бійці ментівського батальйону "Торнадо" сиділи в тюрмі, то я тепер думаю, що вони будуть задоволені діями антикорупційного прокурора. Непогано, щоб тепер замість них посадили доларового мільйонера-експрокурва Матіосика з його псами. Та і "суддів" заодно. А ще я б запхав на кічу проолігархічного пропагандона Тарасика ПДРСика.
показати весь коментар
24.09.2022 08:21 Відповісти
Я бы поверил в нового САП, если бы он начал свою деятельность с Бени, самого большого крадуна и папика теперешней власти.

А так , это уже начинает быть похоже на прислуживание текущей власти.

Прикро...
показати весь коментар
24.09.2022 10:56 Відповісти
 
 