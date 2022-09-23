Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду, - Шабунін
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Один із епізодів у справі "Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник САП Клименко кінцево врятував "справа Роттердам+", за яку ми билися кілька років. ... Фактично одразу після рішення суду він:
1) скасовує незаконне закриття цієї справи і поновлює слідство;
2) викидає групу прокурорів прокурорів, які зливали справу;
3) змінює підозри фігурантам;
4) готує обвинувальний акт.
Все: слідство завершено, а стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення", - наголосив він.
За словами Шабуніна, тепер один із епізодів на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.
"Більше того, в САП попередили, що на цьому епізоді все не завершиться й там візьмуться за інші. Адже загальна сума збитків по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Попереду - серйозна боротьба у цій справі. Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК.
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Олег Николаевич f2f66147
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По-друге, вже раз не змогли довести, що там є склад злочину. При тому, що у нонішньої влади було більш ніж жагуче бажання хоч когось посадити з попередньої влади, щоб виправдатися перед виборцями.
Ну і наші цікаві асфальтові витребеньки нинішньої влади на сотні мільярдів гривень вас, я бачу, взагалі не цікавлять. І ці гроші можна врятувати вже зараз, попередивши їх подальший дерибан, у і за два попередні роки там мільярдів 250 набереться. Чи маладим дараваніям можна, вони так вчаться? )
По-друге, вина доводиться в суді, а нинішня влада робила все, щоб справа до суду не потрапила.
По-третє, нікого садити з попередньої влади не хочуть, а хочуть тримати "на прив'язі". І байдуже хто це: ЄС або жопоблок. Саме цим в ОП займається Татаров.
По-четверте, справу по "асфальту" тре ще розслідувати, а Ротердам+ готовий до розгляду в суді.
По-п'яте, розгляд справи Ротердам+ не заважає розслідування і розгляд інших справ. А готовий вирок навіть може допомогти.
По-шосте, справа Ротердам+ є найбільш резонансною останніх часів.
По-сьоме, вереск щодо цієї справи зрозумілий - далі нікуди. Відмазати, або Порошенка, або Ахмєтова. Або обох відразу.
Все інше поки що дуже притягнуте за вуха. І резонансною та справа стала (РАПТОМ) тільки під вибори Зе (як і багато інших), щоб бубочкє було в чому звинувачувати (безпідставно, бо немає рішення суду!) попередню владу. Кацапи харашо тоді накидали на вентилятор, бачу, наш нарід досі жере із задоволенням.
Причому найцікавіше, що всі рішення по цьому приймав Кабмін, тобто фігурувати в теорії мав Гройсман чи той самий Яценюк, а винен все одно Порошенко. Шизофренія в чистому вигляді...
Загалом, удачі, як то кажуть. Цікаво, що казатимете, якщо ніхто нічого так довести і не зможе. Внизу вже описали всю маразматичність цієї справи як такої, побачимо, скільки знадобиться часу для усвідомлення цього всіляким плювакам у постмайданну владу.
Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
Ще більше про політичний контекст говорить перелік скаржників: ЦПК, відоме своїми незмінними атаками на Порошенка, екс-нардеп Чумак, який затаїв образу, що Порошенко не призначив його генпрокурором (ні компетеності, ні підтримки у Раді в Чумака не було, але образився і мстився чомусь лише Порошенку), та (тут вишенька на тортик) Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів - обидва підприємства під контролем одіозного олігарха Коломойського. Саме Коломойський розкручував та використовував справу "Роттердам+" проти свого конкурента Ахметова та, як він заявляв, ворога Порошенка. А ще ця схема не дала йому вкрасти в України зайвий мільярд.
Зараз в Антикорупційному суді знову перевірили матеріали й дійшли висновку, що в справі взагалі відсутній склад злочину та відмовили заявникам у її відновленні. Ті вишукують нові правові шпарини, щоб уже вчетверте спробувати розкрутити слідство, хоча правових підстав не існує. Про це крім антикорупційного суду написано і в постанові прокурора.
Чому головний злодій, корупціонер, рейдер і маніпулятор та міжнародний злочинець Коломойський так учепився за справу та скільки він платить своїм політичним партнерам, нехай у майбутньому слідчі розбираються. А от особам, які роками обливали через цю справу Петра Порошенка, усім тим активістам по виклику, лайнометам із "1+1", агітаторам Зеленського і його слуг, що за допомогою кількох фейкових справ формували позицію виборців, не хочеться попросити в нього пробачення? Хоча, їм ніколи. Вони пробують вдихнути життя в ще один юридичний труп - так звану "вугільну справу". Шкода, що в Україні так ніколи й не настає відповідальність за підлість і брехню...
Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК. Джерело: https://censor.net/ua/n3369125
Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/n3368944
а Президента Порошенка облиште в спокоі і врешті решт , пора перед ним і цого сім'єю вибачитись , бо так знущатись над Людиною , як робите ви і коломойський , вам не позволять громадяни Украіни !!
Та ну.. Це ті громадяни, яким було взагалі три роки *****? Чи може ті, які радісно плескали в долоні на помиї з телевізора і радісно обмазуються ними і досі?
А так , это уже начинает быть похоже на прислуживание текущей власти.
Прикро...