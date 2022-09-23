Укрпошта випустила благодійну марку зі Сковородою, щоб відбудувати зруйнований росіянами музей

Укрпошта випустила благодійну марку "Сад божественних пісень", присвячену 300-літтю Григорія Сковороди. Кошти з продажу спрямують на відбудову знищеного музею на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Презентація марки відбулася одночасно на місці знищеного музею в Сковородинці та в США.

"Кожна наша марка особлива. І марка, присвячена 300-літтю Григорія Сковороди, не стала виключенням. Навпаки, це був унікальний досвід запуску одночасно в Україні – на місці знищеного музею у Сковородинівці та у США – Нью-Йорку, де марка стала частиною заходів нашої дипломатії у боротьбі з ворогом, який кожен день знищує нашу культурну спадщину", – розповів Смілянський.

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Він додав, що нова марка – благодійна, адже близько 7 мільйонів гривень з продажів спрямують на відновлення музею Сковороди.

"Сковорода колись сказав: "Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати – це наполовину завершити". Ну, я не впевнений що наполовину завершили, проте точно почали потужно. Було дуже приємно, що таку ініціативу підтримують лідери думок світу, а наші марки вже стали частиною цієї культури", – додав керівник Укрпошти.

Як зазначила директорка Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди Наталія Мицай, ідея щодо марки виникла ще у 2021 році. Тоді ж вони і звернулися до "Укрпошти", щоби підготувати її до 300-річчя філософа.

"Це історична подія, яка залишиться на багато років. Свідчення про те, що відбувалося в цей час в Україні. Весь світ побачить цей проєкт і зрозуміє, що зараз окупанти хочуть знищити нашу культуру, свободу і дух українського народу. Але їм це не вдасться", – запевнила Мицай.

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