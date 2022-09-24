1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від "часткової мобілізації". ФОТОрепортаж

Росіяни готові сплачувати шалені кошти за квітки в один бік, ламати собі руки-ноги, сидіти в тюрмі, аби тільки не потрапити під мобілізацію.

Скуповувати квитки на найближчі авіарейси з Росії, росіяни почали ще після анонсу виступу Володимира Путіна. А після оголошення про часткову мобілізацію з’ясувалося, що вже немає місць на прямі рейси до Вірменії та Туреччини. Вартість квитків, що залишилися, збільшилася у кілька разів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Попит на квитки у перші години оголошення про часткову мобілізацію виріс на 35%. Якщо говорити про середню вартість авіаквитків за закордонними напрямками, 19 вересня вона була 19,6 тис. руб., 20 вересня підросла до 23,4 тис. руб. У нас не так багато зараз рейсів за кордон, і їх уже давно вигребли. Попит перевищує пропозицію - квитки розліталися, як гарячі пиріжки. На ситуацію вплинули сьогоднішні новини — люди купують те, що лишилося з попередніх днів", - розповідає керуючий директор сайту з пошуку авіаквитків Biletix Олександр Мішин.

Наприклад, зараз полетіти в ОАЕ росіяни можуть за 598 тисяч рублів, І найближчий вільний рейс є лише на 30 вересня. При цьому ще тиждень тому квитки до Дубая й назад коштували 61 тисячу рублів. Для того, щоб полетіти в Емірати швидше, слід викласти до одного мільйона рублів за квиток в одну сторону.

Те ж стосується і квитків на рейс "Москва-Белград". Вартість квитка в один бік на найближчий доступний рейс у жовтні досягає 130000 рублів. Перший вільний авіаквиток Москва – Белград доступний для покупки з вильотом не раніше 24 жовтня. Всі інші рейси, що вилітають раніше за цю дату, заповнені.

Проте міжнародні аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" переповнені чоловіками, які прагнуть якнайшвидше виїхати з країни. Там їх запитують, чи є вони військовозобов'язаними, а також перевіряють наявність зворотного квитка, повідомляють російські ТГ-канали.

Вчора, 22 вересня, також почалися перевірки пасажирів потягів.

"Передплатники повідомляють про додаткові перевірки документів у поїздах. Один із рейдів пройшов сьогодні вранці у поїзді № 138 Москва – Оренбург. Він розпочався вранці у районі Сизрані. У чоловіків перевіряють паспорт, а також цікавляться, куди ті їдуть", - йдеться в повідомленні.

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Практично на всіх сухопутних кордонах, з тими країнами, які ще пускають росіян, багатокілометрові автомобільні затори. За даними росЗМІ, охочі проводять у чергах багато годин.

На ранок 23 вересня пробка на кордоні в Північній Осетії розтягнулася до 15 кілометрів. При цьому, за словами очевидців, поліція заблокувала під'їзні шляхи від Владикавказу, пропускають лише транспорт місцевого регіону.

Кордон також можна перетнути на мотоциклах та велосипедах, деяким вдалося зробити це на самокаті. Очевидці стверджують, що з обох боків пропускають "99,9% тих, хто в'їжджає". В середньому прохід кордону зараз займає 36 годин.

Про затори на кордоні з Казахстаном у Челябінській області 22 вересня повідомили місцеві видання. Наступного дня у прикордонній службі Комітету національної безпеки Казахстану заявили, що скупчення машин спостерігається на чотирьох пунктах пропуску, ситуація на особливому контролі місцевої влади.

Також 22 вересня про автомобільний затор на кордоні у Бурятії повідомили місцеві телеграм-канали. У МЗС Монголії та головному управлінні охорони кордону заперечують повідомлення про черги та стверджують, що пункт пропуску "Кяхта-Алтанбулаг" працює у штатному режимі.

Автомобільний затор, завдовжки кілометр, з’явився ввечері 21 вересня на кордоні з Фінляндією. Наступного дня прикордонна служба Фінляндії заявила, що до країни через східний кордон за добу прибули 4824 громадян Росії. До 23 вересня черги зберігаються на КПП у Світогорську, повідомляють учасники чату "Фінляндія на вихідні".

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На російських агрегаторах вакансій з'явилися фіктивні позиції із бронею від мобілізації. За гроші пропонують стати охоронцем об'єктів паливно-енергетичного комплексу ФДУП "Охорона Росгвардії" і начебто отримати бронь.

Проте чи дійсно в такий спосіб можна "відкосити від мобілізації" - невідомо. Адже у Москві вже з’явилися оголошення, в яких пропонують допомогу в уникненні мобілізації. Обіцяють розв'язати проблему в найкоротші терміни. Щоправда, як з’ясувалося, телефон в оголошенні належить військовому комісаріату одного з районів Москви.

За останні дні в російському Інтернет-сегменті різко зросла кількість запитів "як уникнути мобілізації", "як отримати відстрочку від армії".

"Я готовий ламати ногу, руку, сидіти в СІЗО і ніякими способами не йти в цей заміс. Звідси й спокій. Але я чудово розумію, що рано чи пізно у тебе не буде жодних прав", - розмірковує мешканець Калінінграда у розмові з BBC.

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