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1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від "часткової мобілізації". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни готові сплачувати шалені кошти за квітки в один бік, ламати собі руки-ноги, сидіти в тюрмі, аби тільки не потрапити під мобілізацію.

Скуповувати квитки на найближчі авіарейси з Росії, росіяни почали ще після анонсу виступу Володимира Путіна. А після оголошення про часткову мобілізацію з’ясувалося, що вже немає місць на прямі рейси до Вірменії та Туреччини. Вартість квитків, що залишилися, збільшилася у кілька разів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Попит на квитки у перші години оголошення про часткову мобілізацію виріс на 35%. Якщо говорити про середню вартість авіаквитків за закордонними напрямками, 19 вересня вона була 19,6 тис. руб., 20 вересня підросла до 23,4 тис. руб. У нас не так багато зараз рейсів за кордон, і їх уже давно вигребли. Попит перевищує пропозицію - квитки розліталися, як гарячі пиріжки. На ситуацію вплинули сьогоднішні новини — люди купують те, що лишилося з попередніх днів", - розповідає керуючий директор сайту з пошуку авіаквитків Biletix Олександр Мішин. 

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 01

Наприклад, зараз полетіти в ОАЕ росіяни можуть за 598 тисяч рублів, І найближчий вільний рейс є лише на 30 вересня. При цьому ще тиждень тому квитки до Дубая й назад коштували 61 тисячу рублів. Для того, щоб полетіти в Емірати швидше, слід викласти до одного мільйона рублів за квиток в одну сторону.

Те ж стосується і квитків на рейс "Москва-Белград". Вартість квитка в один бік на найближчий доступний рейс у жовтні досягає 130000 рублів. Перший вільний авіаквиток Москва – Белград доступний для покупки з вильотом не раніше 24 жовтня. Всі інші рейси, що вилітають раніше за цю дату, заповнені.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 02

Проте міжнародні аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" переповнені чоловіками, які прагнуть якнайшвидше виїхати з країни. Там їх запитують, чи є вони військовозобов'язаними, а також перевіряють наявність зворотного квитка, повідомляють російські ТГ-канали.

Вчора, 22 вересня, також почалися перевірки пасажирів потягів.

"Передплатники повідомляють про додаткові перевірки документів у поїздах. Один із рейдів пройшов сьогодні вранці у поїзді № 138 Москва – Оренбург. Він розпочався вранці у районі Сизрані. У чоловіків перевіряють паспорт, а також цікавляться, куди ті їдуть", - йдеться в повідомленні.

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Практично на всіх сухопутних кордонах, з тими країнами, які ще пускають росіян, багатокілометрові автомобільні затори. За даними росЗМІ, охочі проводять у чергах багато годин. 

На ранок 23 вересня пробка на кордоні в Північній Осетії розтягнулася до 15 кілометрів. При цьому, за словами очевидців, поліція заблокувала під'їзні шляхи від Владикавказу, пропускають лише транспорт місцевого регіону.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 03

Кордон також можна перетнути на мотоциклах та велосипедах, деяким вдалося зробити це на самокаті. Очевидці стверджують, що з обох боків пропускають "99,9% тих, хто в'їжджає". В середньому прохід кордону зараз займає 36 годин.

Про затори на кордоні з Казахстаном у Челябінській області 22 вересня повідомили місцеві видання. Наступного дня у прикордонній службі Комітету національної безпеки Казахстану заявили, що скупчення машин спостерігається на чотирьох пунктах пропуску, ситуація на особливому контролі місцевої влади.

Також 22 вересня про автомобільний затор на кордоні у Бурятії повідомили місцеві телеграм-канали. У МЗС Монголії та головному управлінні охорони кордону заперечують повідомлення про черги та стверджують, що пункт пропуску "Кяхта-Алтанбулаг" працює у штатному режимі.

Автомобільний затор, завдовжки кілометр, з’явився ввечері 21 вересня на кордоні з Фінляндією. Наступного дня прикордонна служба Фінляндії заявила, що до країни через східний кордон за добу прибули 4824 громадян Росії. До 23 вересня черги зберігаються на КПП у Світогорську, повідомляють учасники чату "Фінляндія на вихідні". 

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На російських агрегаторах вакансій з'явилися фіктивні позиції із бронею від мобілізації. За гроші пропонують стати охоронцем об'єктів паливно-енергетичного комплексу ФДУП "Охорона Росгвардії" і начебто отримати бронь.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 04

Проте чи дійсно в такий спосіб можна "відкосити від мобілізації" - невідомо. Адже у Москві вже з’явилися оголошення, в яких пропонують допомогу в уникненні мобілізації. Обіцяють розв'язати проблему в найкоротші терміни. Щоправда, як з’ясувалося, телефон в оголошенні належить військовому комісаріату одного з районів Москви.

За останні дні в російському Інтернет-сегменті різко зросла кількість запитів "як уникнути мобілізації", "як отримати відстрочку від армії".

"Я готовий ламати ногу, руку, сидіти в СІЗО і ніякими способами не йти в цей заміс. Звідси й спокій. Але я чудово розумію, що рано чи пізно у тебе не буде жодних прав", - розмірковує мешканець Калінінграда у розмові з BBC

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+38
- Папа, а почему нас везут на фронт?

- Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
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23.09.2022 14:07
+16
Самое интересное что на границах были замечены машины с остатками клея от наклеек буквы Z. Нам нужно сейчас показывать еще больше дохлых орков и куски разованного мяса обьеденного собаками.
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23.09.2022 14:21
+10
можем павтаріть? дєді ваєвалі?
ау, кацапня, ви тільки піздюлєй гарно отримуєте, все інше - робите гавняно.
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23.09.2022 14:09
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- Папа, а почему нас везут на фронт?

- Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
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23.09.2022 14:07 Відповісти
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего! Ать, два...

https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw
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23.09.2022 14:16 Відповісти
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23.09.2022 14:53 Відповісти
Дагестан... Чоловіки відмовилися їхати воювати.... але це Дагестан https://www.youtube.com/watch?v=1Yj-c5PGcwo

там хочуть незалежності від москви
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23.09.2022 17:17 Відповісти
можем павтаріть? дєді ваєвалі?
ау, кацапня, ви тільки піздюлєй гарно отримуєте, все інше - робите гавняно.
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23.09.2022 14:09 Відповісти
Спасіба дєду за побєду, а сину за ладу
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23.09.2022 19:13 Відповісти
ломаю лучевую кость.
операция производится аккуратно, по требованию пациента предоставляется обезболивание.
недорого.
быстро.
возможна работа с выездом на дом.
телефон (***)-***-**-**
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23.09.2022 14:15 Відповісти
мда, на всіх пограничних КПП та аеропортах рашки воют бабы і гремить

"Прощаніє славянкі"
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23.09.2022 14:15 Відповісти
Хм, якщо квиток в Дубаї коштує 1436 іце 598000 ржублів, скільки коштує бакс?
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23.09.2022 14:16 Відповісти
3200 доларів Москва-Дубай економ клас, Флайдубай
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23.09.2022 14:24 Відповісти
Зате з якою відвагою ця шпана брала фанерний Рейстаг.
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23.09.2022 14:16 Відповісти
Трепанация черепа и замена мозгов.
Операция производится аккуратно, по требованию пациента предоставляется обезболивание.
недорого.
быстро.
возможна работа с выездом на дом.
Кремль, телефон (***)-***-**-**
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23.09.2022 14:18 Відповісти

Если главный командир
позовет в последний бой,
дядя Вова, мы с тобой !

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23.09.2022 14:18 Відповісти
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23.09.2022 14:20 Відповісти
Кордон також можна перетнути на мотоциклах та велосипедах, деяким вдалося зробити це на самокаті.

це ж скільки бідолага ногою грьоб від Мацкви до Владикавказу

до речі, поки що Владей-Кавказом......
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23.09.2022 14:20 Відповісти
электросамокат
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23.09.2022 16:40 Відповісти
Самое интересное что на границах были замечены машины с остатками клея от наклеек буквы Z. Нам нужно сейчас показывать еще больше дохлых орков и куски разованного мяса обьеденного собаками.
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23.09.2022 14:21 Відповісти
Оце так. Казали будєм мачіть хохлов, а як до справи, так за бугор.
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23.09.2022 14:23 Відповісти
Шось застаріла інфа: в Дубай з Москви 3200 доларів квиток в економ
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23.09.2022 14:23 Відповісти
омская футбольная команда "газмяс" переименована в "мобмяс" и в полном составе стала в очередь к тренеру за новой дорогой услугой "ноги поперибивать" ))
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23.09.2022 14:24 Відповісти
Карма прийшла швиденько в цей раз. Цікаво скільки мільйонів рашистів втекло за кордон.
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23.09.2022 14:27 Відповісти
скоро на Чукотці Беринговий пролив замерзне - можна буде й по льоду до піндосів
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23.09.2022 14:32 Відповісти
одразу в плєн, "по поручєнію ЗСУ"
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Росіяне з грошима як і в нас мажори втечуть.
Але більшість бидла залишиться і буде робить горе на фронті.
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23.09.2022 14:34 Відповісти
Найпростіший спосіб - відрізати вказівний палець правої руки, щоб не було чим натискати спусковий гачок... Як це москалі не додумалися?))
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23.09.2022 14:38 Відповісти
Ну на пианино играть можно а стрелять как то так.
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23.09.2022 15:11 Відповісти
Судячи по цінах на квитки, москалі зараз масово в Душанбе ринуться?
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23.09.2022 14:40 Відповісти
Кацапи, вішайтесь!
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23.09.2022 14:43 Відповісти
100% , эти животные даже не в состоянии постоять за себя , при чем в масштабах страны , вместо того что бы ломать руки и бить головы ментам, они согласны себя опустить на бутылку и дальше кукарекать , ...............чмошники .
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23.09.2022 14:57 Відповісти
От мобилизации не с пустыми руками бегут, наверно, у каждого на руках имеется немалое количество наличной валюты, которую надо декларировать и тут и там.
Так что скоро все погранцы и таможенники золотыми унитазами обзаведутся.
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23.09.2022 16:43 Відповісти
Цей великий ісход орків свідчить про те ,що вони люті УКРАЇНЦІВ бояться, більше ніж чорт ладану, я вже не кажу про кадирівців. Збулися слова Великої людини Генерала Дудаєва, про те що не варто, щось відбирати у українців, бо вони завжди повертаються, а далі живі будуть завидувати мертвим...
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23.09.2022 17:45 Відповісти
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23.09.2022 19:32 Відповісти
Дождались повторения вояки ссаные, всех на гнояку превратим, давай в Украину "братушки"
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24.09.2022 04:34 Відповісти
 
 