Окупанти поступово відступають на півдні, ЗСУ вдалося знищити райони зосередження техніки та озброєння військ РФ, - ОК "Південь"

На півдні України тривають запеклі бої, за результатами яких Збройні Сили України поступово закріплюють нові звільнені території.

Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бої ідуть запеклі, на півдні у нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трохи похолоднішала. Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог усе ж таки поступається, поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує, відповідно, обстріли стають то більшими, то меншими залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили за ніч", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, минулої доби вдалося завдати суттєвої шкоди окупантам ударами по районах зосередження їхньої техніки й озброєння, проте остаточно масштаби і результати цих ударів буде оголошено згодом.

"Є досить суттєві влучання за минулу добу - це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки та озброєння, і людей, але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозслідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати. Але дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху спротиву – вони нам у цьому допомагають і впевнені, що до вечора звіт буде досить потужним", - додала вона.

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