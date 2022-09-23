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війна (56544) Миколаївська область (1827) Херсонщина (4274) Гуменюк (674) ЗСУ (5721)

Окупанти поступово відступають на півдні, ЗСУ вдалося знищити райони зосередження техніки та озброєння військ РФ, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На півдні України тривають запеклі бої, за результатами яких Збройні Сили України поступово закріплюють нові звільнені території.

Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бої ідуть запеклі, на півдні у нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трохи похолоднішала. Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог усе ж таки поступається, поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує, відповідно, обстріли стають то більшими, то меншими залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили за ніч", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, минулої доби вдалося завдати суттєвої шкоди окупантам ударами по районах зосередження їхньої техніки й озброєння, проте остаточно масштаби і результати цих ударів буде оголошено згодом.

"Є досить суттєві влучання за минулу добу - це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки та озброєння, і людей, але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозслідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати. Але дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху спротиву – вони нам у цьому допомагають і впевнені, що до вечора звіт буде досить потужним", - додала вона.

Читайте: Війська РФ затиснуті між силами оборони та правим берегом Дніпра на Херсонщині. Вони деморалізовані, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.09.2022 14:05
+17
Слава ЗСУ!
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23.09.2022 14:07
+16
Кацапи , пора вам дати драпака із нашоі землі , поки живі 😠
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23.09.2022 14:05
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.09.2022 14:05 Відповісти
Кацапи , пора вам дати драпака із нашоі землі , поки живі 😠
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23.09.2022 14:05 Відповісти
Слава ЗСУ!
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23.09.2022 14:07 Відповісти
9-й рік відступаємо, добре що Бахмут так далеко від Донецька, як Хабаровськ.
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23.09.2022 14:18 Відповісти
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Їбаште рашистів, гандонів паліть.
Ракетами та "топорами".
В годину щасливу і в радості мить.
Пакуйте кацапів мішками.

Володимир Сосюра, 2022 рік.
_____________
* - "топори" - гаубиця M-777
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23.09.2022 14:19 Відповісти
Сокирами.
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23.09.2022 16:43 Відповісти
на что кацарылые рассчитывали???, зайти колоннами - это одно.. удержать территории - совсем иное...
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23.09.2022 14:24 Відповісти
зрадое...б обычный прямоходящий, в любой позитивной новости он немедленно старается вписать зраду и негатив... либо дебил, либо платная тварь
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23.09.2022 14:41 Відповісти
Все равно вам ******, кацап. А эти хаймерси резиновые были
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23.09.2022 14:42 Відповісти
"И летела наземь вражья стая
под напором стали и огня!"
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23.09.2022 14:28 Відповісти
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23.09.2022 14:28 Відповісти
А Пістков с ****** все лякають

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые "референдумы", в их отношении "будет действовать конституция России".Источник: прокремлевское издание "РИА Новости" Дословно: "Безусловно. В отношении этих территорий сразу начнёт действовать Конституция РФ. И все предельно четко на этот счёт".Детали: По его словам, Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть оккупированные земли после так называемого "референдума" как атаку на территорию РФ.
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23.09.2022 14:39 Відповісти
всё правильно хлопцы делают, поджимать, прижимать, давить паскудников на правом берегу, снабжения у них мало по ниточкам идёт, моральный дух падает с каждым днём
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23.09.2022 14:42 Відповісти
в Аслана на твіті є відео за вчора пуск 20 ракет Хаймарс ...скажімо локація невідома але ціль була недалекою бо пуск був під кутом 90 градусів
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23.09.2022 14:48 Відповісти
 
 