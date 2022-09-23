Студенти не підлягають мобілізації, але залишати межі України не можуть, - Держприкордонслужба

Українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він нагадав, що студенти не підлягають мобілізації - це відповідає закону про мобілізацію.

"Але відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду №57, категорія студентів не підпадає під пропуск", - наголосив Демченко.

Йдеться про чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років, оскільки для них загалом заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.

За словами речника ДПСУ, уряд випустив постанову про винятки - категорії громадян, яким можна перетинати кордон на виїзд з України, але категорія студентів у ці винятки не потрапила.

Демченко заявив, що для того, щоб українські чоловіки-студенти іноземних вишів могли потрапити до своїх навчальних закладів, потрібно внести зміни до порядку перетину кордону під час воєнного стану.

"Зазначу, що мають бути прописані, для того, щоб не було спекуляцій та зловживань, і запобіжники: кому ж із категорії студентів можна перетинати кордон на виїзд з України", - додав спікер ДПСУ.

Читайте: Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба