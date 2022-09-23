Студенти не підлягають мобілізації, але залишати межі України не можуть, - Держприкордонслужба
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Українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Він нагадав, що студенти не підлягають мобілізації - це відповідає закону про мобілізацію.
"Але відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду №57, категорія студентів не підпадає під пропуск", - наголосив Демченко.
Йдеться про чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років, оскільки для них загалом заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.
За словами речника ДПСУ, уряд випустив постанову про винятки - категорії громадян, яким можна перетинати кордон на виїзд з України, але категорія студентів у ці винятки не потрапила.
Демченко заявив, що для того, щоб українські чоловіки-студенти іноземних вишів могли потрапити до своїх навчальних закладів, потрібно внести зміни до порядку перетину кордону під час воєнного стану.
"Зазначу, що мають бути прописані, для того, щоб не було спекуляцій та зловживань, і запобіжники: кому ж із категорії студентів можна перетинати кордон на виїзд з України", - додав спікер ДПСУ.
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Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
це при тому, що я день заповнював їхню безкінечну анкету, завантажував документи, дипломи про освіту, іспити тощо!
не пам'ятаю вже, якийсь виш з Варшави!
до речі, в мене 2 вищих освіти, хотів ще технічну здобути ну і щоб був диплом міжнародного зразка
Щодо рекламних листів, то у мене на початку 1990-х був кумедний випадок. Ми з кількома одногрупниками, коли вже закінчували навчання в КПІ, за чиєюсь порадою відправили запит в один з університетів США щодо навчання там. Ясно, що через деякий час прийшла відповідь із вартістю навчання, і ця вартість перевищували в кілька разів середню зарплатню в Україні (за той самий період). Я вже майже забув про цей університет, але через деякий час вони прислали мені листа, що мене включено до списку друзів цього університету, і запропонували зробити посильний внесок на підтримку вишу. Дуже детально описали шляхи, як можна зробити цей внесок. Навіть поклали всередину конверт із своєю адресою як отримувача, і всередині цього конверта була кишенька для чеку.
так, лист, скоріш за все, був автоматичною відповіддю! але там було однозначно і ясно написано, що "гуляйте лісом"
щось недозаповнити я не міг, бо форма просто не зберігалася і підсвічувала кожне необхідне до заповнення поле!