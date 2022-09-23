УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3775 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 523 22
війна (56544) Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) студенти (320) мобілізація (1458) Демченко Андрій (186)

Студенти не підлягають мобілізації, але залишати межі України не можуть, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

Українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він нагадав, що студенти не підлягають мобілізації - це відповідає закону про мобілізацію.

"Але відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду №57, категорія студентів не підпадає під пропуск", - наголосив Демченко.

Йдеться про чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років, оскільки для них загалом заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.

За словами речника ДПСУ, уряд випустив постанову про винятки - категорії громадян, яким можна перетинати кордон на виїзд з України, але категорія студентів у ці винятки не потрапила.

Демченко заявив, що для того, щоб українські чоловіки-студенти іноземних вишів могли потрапити до своїх навчальних закладів, потрібно внести зміни до порядку перетину кордону під час воєнного стану.

"Зазначу, що мають бути прописані, для того, щоб не було спекуляцій та зловживань, і запобіжники: кому ж із категорії студентів можна перетинати кордон на виїзд з України", - додав спікер ДПСУ.

Читайте: Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Ну а що зелені безуглі ще могли придумати? - тільки якусь повну тупість.
Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
показати весь коментар
23.09.2022 14:20
+10
Єдине що можна порадити молоді - це думати головою на наступних виборах, щоб потім знову не опинитися у дурдомі.
показати весь коментар
23.09.2022 14:27
+10
Це правильно! За кордон можуть виїжджати лише учасники гівнокварталу95 і всякі Мохнатікі, а студентам - зась! Хоть посміялись?
показати весь коментар
23.09.2022 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайне нехлюйство, через яке наші хлопці, зараховані в іноземні виші, не можуть вчасно потрапити на навчання.
показати весь коментар
23.09.2022 14:20 Відповісти
Ну а що зелені безуглі ще могли придумати? - тільки якусь повну тупість.
Та ще й намагаються цю тупість перекласти на командування ЗСУ, гнила ця ботва зелена наглухо.
показати весь коментар
23.09.2022 14:20 Відповісти
до речі, збирався отримати освіту у іноземному виші віддалено ще до початку війни! коли настав час розгляду документів їхнім університетом - вже почалася війна і мій аккаунт просто заблокували
показати весь коментар
23.09.2022 14:21 Відповісти
А оце дивно. Багато наших студентів (КПІ) зараз навчаються за кордоном, деякі по обміну (на рік), хтось поступив паралельно (у КПІ взяв академвідпустку).
показати весь коментар
23.09.2022 14:30 Відповісти
я те ж не очікував! ще можна було б знайти якесь пояснення, як би я хотів на денну форму!
показати весь коментар
23.09.2022 14:31 Відповісти
Можна детальніше: що за акаунт (в іноземному виші?)
показати весь коментар
23.09.2022 14:31 Відповісти
так
показати весь коментар
23.09.2022 14:32 Відповісти
І це сам виш заблокував Ваш акаунт? Одразу з початком війни? Якщо не секрет, то що це за виш?
показати весь коментар
23.09.2022 15:18 Відповісти
так, саме виш заблокував і надіслав формалного листа, щось на кшталт "нажаль, ви не зможете більше оформляти запити і отримувати відповіді від нашого учбового закладу"!
це при тому, що я день заповнював їхню безкінечну анкету, завантажував документи, дипломи про освіту, іспити тощо!
не пам'ятаю вже, якийсь виш з Варшави!
до речі, в мене 2 вищих освіти, хотів ще технічну здобути ну і щоб був диплом міжнародного зразка
показати весь коментар
23.09.2022 15:33 Відповісти
"нажаль, ви не зможете ..." - це схоже на повідомлення робота. Але чомусь вони ж вирішили закрити акаунт. Може, щось не так позначили чи вчасно не надіслали якийсь папірець. Дивно. Зазвичай, вказують контакти для таких питань, туди пробували писати? Напишіть обов'язково. Скоріш, що якесь непорозуміння.

Щодо рекламних листів, то у мене на початку 1990-х був кумедний випадок. Ми з кількома одногрупниками, коли вже закінчували навчання в КПІ, за чиєюсь порадою відправили запит в один з університетів США щодо навчання там. Ясно, що через деякий час прийшла відповідь із вартістю навчання, і ця вартість перевищували в кілька разів середню зарплатню в Україні (за той самий період). Я вже майже забув про цей університет, але через деякий час вони прислали мені листа, що мене включено до списку друзів цього університету, і запропонували зробити посильний внесок на підтримку вишу. Дуже детально описали шляхи, як можна зробити цей внесок. Навіть поклали всередину конверт із своєю адресою як отримувача, і всередині цього конверта була кишенька для чеку.
показати весь коментар
23.09.2022 16:10 Відповісти
"Може, щось не так позначили чи вчасно не надіслали якийсь папірець. Дивно. Зазвичай, вказують контакти для таких питань, туди пробували писати? Напишіть обов'язково. Скоріш, що якесь непорозуміння." - я ж одразу не кинув справу, якою займався півроку, намагаючись знайти виш за необхідною спеціальністю!!
так, лист, скоріш за все, був автоматичною відповіддю! але там було однозначно і ясно написано, що "гуляйте лісом"
щось недозаповнити я не міг, бо форма просто не зберігалася і підсвічувала кожне необхідне до заповнення поле!
показати весь коментар
23.09.2022 17:42 Відповісти
до речі, рекламні листи продовжили слати ще кілька тижнів, поки я їх не позначив спамом
показати весь коментар
23.09.2022 15:35 Відповісти
від перших осіб знаю що чеські і литовські норм
показати весь коментар
23.09.2022 16:41 Відповісти
дякую, вивчу питання
показати весь коментар
23.09.2022 17:47 Відповісти
Єдине що можна порадити молоді - це думати головою на наступних виборах, щоб потім знову не опинитися у дурдомі.
показати весь коментар
23.09.2022 14:27 Відповісти
Ну обрали вже Зеленського, що виїхав на брехні та підлотах, але навіщо обирали та ще й нахабною монобільшістю зелену шушваль - пройдисвітів, тупорилих та зрадників типу арахамій, шефірів, брагарів, безуглих, верещущок, ковальових тощо? От вони і зробили всіх вас разом - а ви потім кров'ю та життями своїми, рідних та близьких розплачуєтесь за їхні "пройоби"...
показати весь коментар
23.09.2022 14:39 Відповісти
так важко не погодитись...хоча скажу що розплачуються не тільки 73 і навіть не 100% а і ті хто взагалі не причетний...
показати весь коментар
23.09.2022 16:45 Відповісти
Це правильно! За кордон можуть виїжджати лише учасники гівнокварталу95 і всякі Мохнатікі, а студентам - зась! Хоть посміялись?
показати весь коментар
23.09.2022 14:40 Відповісти
ця молодь і вибрала собі це "щастя". це ж вони 73% :2, а друга половина, "какая разница". 95 кривий квартал рулить. вони на зараз всі за кордоном. Yury Vovk правий.
показати весь коментар
23.09.2022 15:35 Відповісти
мене взагалі нудить коли тупість виправдовують навністю 73%, але тут таки яскравий приклад коли без "зелені" не обійшлося..
показати весь коментар
23.09.2022 16:43 Відповісти
 
 