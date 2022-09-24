Працівників московських військкоматів під час роздачі повісток супроводжуватимуть поліцейські у формі та зі зброєю, - росЗМІ
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Московські поліцейські понаднормово охоронятимуть співробітників військкоматів, які ходять із повістками. Окремо у російській столиці посилять охорону військкоматів.
За інформацією російського телеграм-каналу "База", відділи поліції у Москві виділяють по четверо співробітників, які супроводжуватимуть працівників військкоматів під час роздачі повісток, передає Цензор.НЕТ.
Двоє підуть у ранкову зміну - з 6 до 9 ранку, ще двоє - у вечірню, з 20 до 23 вечора. Співробітників зобов'язали бути зі зброєю та формою. Таке посилення має тривати 10 днів.
Крім цього, поліцейські тепер чергуватимуть і поруч з московськими військкоматами з метою "оперативного реагування на зміни обставин та контролю збереження будівель та споруд". Наряди збиратимуть по чотири особи - по два поліцейські від кожного районного відділу. Таке посилення триватиме до початку жовтня.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.
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