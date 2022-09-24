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Працівників московських військкоматів під час роздачі повісток супроводжуватимуть поліцейські у формі та зі зброєю, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,поліція,росія

Московські поліцейські понаднормово охоронятимуть співробітників військкоматів, які ходять із повістками. Окремо у російській столиці посилять охорону військкоматів.

За інформацією російського телеграм-каналу "База", відділи поліції у Москві виділяють по четверо співробітників, які супроводжуватимуть працівників військкоматів під час роздачі повісток, передає Цензор.НЕТ.

Двоє підуть у ранкову зміну - з 6 до 9 ранку, ще двоє - у вечірню, з 20 до 23 вечора. Співробітників зобов'язали бути зі зброєю та формою. Таке посилення має тривати 10 днів.

Крім цього, поліцейські тепер чергуватимуть і поруч з московськими військкоматами з метою "оперативного реагування на зміни обставин та контролю збереження будівель та споруд". Наряди збиратимуть по чотири особи - по два поліцейські від кожного районного відділу. Таке посилення триватиме до початку жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії

Працівників московських військкоматів під час роздачі повісток супроводжуватимуть поліцейські у формі та зі зброєю, - росЗМІ 01

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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А шо, можуть і побити? Танунах.
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23.09.2022 14:32 Відповісти
полицейское государство,диктатура,страна господ страна рабов
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23.09.2022 14:32 Відповісти
У підорашці настали сталінськи часи.Вони це ******* .
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23.09.2022 14:33 Відповісти
мобкоманды будут получать названия по территориальному признаку: мосмобмяс, питермобмяс, комимобмяс, мордмобмяс,....... ))
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23.09.2022 14:34 Відповісти
мос-моГ-раб-скот!
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23.09.2022 19:06 Відповісти
Полицаи для охраны - эт хорошо. А намордник на военкоматерном предусмотрен?
Что не покусал никого.
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23.09.2022 14:51 Відповісти
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23.09.2022 16:40 Відповісти
а не проще ли полицаям-палканам пачку повесток в зубы и вперед самим за бедалагами!?
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23.09.2022 19:04 Відповісти
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23.09.2022 19:26 Відповісти
засцяли що отп&здять за «часткову» могилізацію
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23.09.2022 20:00 Відповісти
 
 