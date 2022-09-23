Порошенко про псевдореферендум: Це шоу, фарс, щоб виправдати божевілля Путіна
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Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України – це намагання виправдати божевілля Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.
На запитання, "що буде після сьогоднішніх референдумів?", Порошенко відповів: "Я не згоден з вами, коли ви використовуєте слово "референдум". Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля Путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс", – наголошує п’ятий Президент.
"Жоден українець не піде голосувати, українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили. Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки і закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство", – зауважує Порошенко.
"Що Путін буде робити з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії – це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", – пояснює Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
В общем, ваш любимый эксперт промахнулся...
Извините, но я стараюсь смотреть вещи рационально и логично, а россия это некая нерациональная и нелогичная хаотичная субстанция.
В общем, никто частично-мобилизованных не будет обучать по2-3 месяца.
Чмобиков сразу в бой...
с чем они на Киев пойдут? на телегах с копьями и луками?
уже даже отбитые ватники понимают чем все это дело кончится......
Може вони незабаром зникнуть.
Дивіть і запам'ятовуйте як виглядає дибільний НЕЛЮД
Скільки вже вашого лайна тут передохло. Якщо не вгомонитесь - то всі передохнете.
Вмикай логіку, кончітос. Ваших уже більше 150 тисяч вбито чи перемелено.
В нас от от лендліз розпочинеться. Ще москву бомбити будемо. Разєя нарешті зникне з мапи світу.
ти вже купив тирений вашими шалабанами український електрочайник ?
Короче - поки модери не появились - жми йому і подібним "спам" і не відповідай.
На Манежной площади в Москве начинается митинг в честь "референдумов"
"Патриотический митин"г объявил "Общероссийский народный фронт". ******* выступать не будет, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь піськов.Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно: по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов.
Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например, актера Машкова и певицы Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")