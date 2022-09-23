ЗСУ визволили Яцьківку на Донеччині. Вдалося повернути контроль над позиціями біля Бахмуту, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники звільнили Яцьківку (Донецька область) від російських окупаційних військ.
Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над н.п. Яцьківка", - сказав він.
Водночас, продовжив Громов, ситуація на Бахмутському напрямку є складною, проте контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити українських захисників.
"Наші війська покращують тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту", - додав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Бо у нас в селі баби по 3 рази на день істерили, коли наше ППО працювало.
Ну і хлопці, які в армії не служили, теж всерались...
Допомагаймо ЗСУ!
Потім деякі змі написали, що орки. Оркам то нахера його знищувати?
Ну таке.
У нас тут під Києвом наші при відступі теж мост через р.Ірпінь підірвали, в Стоянці, щоб орки в Київ з Житомирської траси не прорвались.
А потім журналісти на цензор.нет написали, що це окупанти підірвали.
В нашій країні:
1. Дуже мало професійних військових журналістів;
2. Майже немає журналістів з базовими навичками логічного мислення...
а якщо вдалось просунутись до Зарічного, то з Лиману тепер тільки пішки через ліс на Червону Діброву...
Противник выносит артой наши опорники и идет в атаку. Против этого может сработать только уничтожение их артиллерии, складов и скопления живой силы!