В Одесі лунають вибухи та постріли: Російські окупанти, ймовірно, застосували іранські дрони-камікадзе "Shahed-136"

В Одесі працюють сили протиповітряної оборони, чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також видання повідомляє про постріли.

Водночас видання "Думская" зазначає, що російські окупанти, ймовірно, застосували у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

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