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В Одесі лунають вибухи та постріли: Російські окупанти, ймовірно, застосували іранські дрони-камікадзе "Shahed-136"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Одесі працюють сили протиповітряної оборони, чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Також видання повідомляє про постріли.
Водночас видання "Думская" зазначає, що російські окупанти, ймовірно, застосували у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Топ коментарі
+29 Володимир Затилюк
показати весь коментар23.09.2022 14:55
+20 Oleksandr Zabolotnyy
показати весь коментар23.09.2022 14:57
+17 Андрій Саган
показати весь коментар23.09.2022 15:01
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Будь ласка, зачекайте...
Випадково це збіглось з моментом польоту і збиттям дронів.
Однак загроза дронів достатьньо висока.
ПС сьогодні заходив знайомий - після півроку сидіння дома знов покликали на Велике Крадівництво. Він сам у шоці- в країні війна а вони дороги ліплять ски
Пардон- не китайські, а КНР, тобто комуністичної недореспубліки яка захопила всю країну окрім о.Тайвань
Хоча б радянські ракети на шассі поставили чи ті ж самі дрони розробили...
Ну, короче поржали, похайпували, все як і завжди, тепер будемо криваві соплі витирати.
Тепер сміємось із рашиської мобілізації...
калаш сам по собі небезпечна річ, а в руках довбо йо ба чи алканавта - тим більше.
але тим мобілізованим бидлом їм війни не виграти... а ймовірність зникнення з політичної карти того непорозуміння, під назвою кацапська *********, зростає кардинально.
лично я, в эти сказки про тысячи километров не верю.....
единственное объяснение, если глянуть на карту, - его могли запустить с косы на юго-восток от Одессы....
за вчера этого говна 4 штуки сбили....
и вчера вроде такое слышал, что Израиль официально разрешил передавать антидроновое оборудование Украине....
Тому думати, що американські технології якось там на три покоління вище тільки тому що вони американські не доречно.
Їх switchblade якось херово себе показав у цій війні. А більше в нас інших успішних серій в великій кількості американських безпілотників і немає.
поэтому, какое "Г" у вас получится в результате копирования не сложно догадаться.....
А нам здається лише сподіватися що то "Г". Але практика вже показує, що це дуже неприємна штука проти нашої артилерії за лінією фронту. Та проти хаймарсів також добре робити.
но думаю, что мы быстро найдем противоядие от этих боевых велосипедов.....
Я досі не бачив у ТТХ жодного дрона макс. відстань більше 1000 кілометрів...а у цих заявлено 2,5. У іранців самі передові технології? Інопланетні?
Це ж Ваши слова, так?
Я про те, що у американців (наскільки мені відомо) НЕМАЄ дронів з такою дальністю. Так що, або завлена дальність - це фейк, або це не американьски технології, а якісь інопланетні. Вибачте, але в якогось іранського професора - злого генія, який обігнав свій час - не вірю.
Якщо у Вас є якась інша інфа, поділиться будь ласка.
Будьте уважнішими.
Зараз в тренді патріотизм, тому вчорашні ватники натягли вишиванки і обрали колишніх смєкалістих ригів яника в новій ЗЕленій одежині. Коли їм набридне, вони підхоплять інший тренд і у всьому буде винуватий їх Зелений вождь (на гетьмана не тягне), і от тоді наші інтереси знов співпадуть. Але погано лиш те що робити справи, а не просто кричати на кухні про бандюковича, знов доведеться козакам - пасіонаріям, а колишнє зелене стадо буде чекати і казати щоб не росхитували човен
Перескочили Мелітополь та Херсон і от уже в Криму.
Якщо США арендують нам свій флот та морську піхоту, то можно одразу і Крим захоплювати, не інакше.
Калибры, Искандеры, Кинжалы, С-300 наземного примернения, Х-ракеты разных модификаций вас уже не пугают, та даже старые, но опасные кацапские Точки или системы типа Торнадо?! Забыли крендели? Новую пугалку нашли, великие иранские беспилотники. И теперь с неё сцыте и зраду раздуваете. Угомонитесь нытики. Все мной перечисленные угрозы в разы опаснее и смертоноснее, чем эти дроны. Хотя бы по мощности боевой части. Тем более периодически их уже сбивают, а скоро научатся и будут сбивать регулярно. Но к тому времени вы найдете себе новую зраду, потому как натура такая.
Через 2 тижні будемо дивуватися як ворог людськими хвилями не зважаючи на сотні полеглих захоплює добре укріплені позиціх.
там лукашенко всерівно зациклився на навчаннях і його нескоро попустить то нехай хлопці поганяють дрон дронами.
і трошки вголос - якщо летять то реб не спрацювала, отже захист є.
Дальность обнаружения воздушных целей «Кольчуга-М» - 800 километров.
Систему «Кольчуга» трудно обнаружить, поскольку система ведет разведку в пассивном режиме, то есть сама радиоволн не излучает.
Во всяком случае, «Кольчуга» не может быть обнаружена традиционными способами радиоэлектронной разведки.