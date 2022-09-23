Кремль знову пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна звільнятиме окуповані землі після псевдореферендумів

Кремль може дати наказ застосувати ядерну зброю, якщо Україна буде повертати свої території після проведення загарбниками "референдумів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує російські ЗМІ.

"Безумовно. Щодо цих територій відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього", - заявив Пєсков.

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