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Кремль знову пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна звільнятиме окуповані землі після псевдореферендумів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Кремль може дати наказ застосувати ядерну зброю, якщо Україна буде повертати свої території після проведення загарбниками "референдумів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує російські ЗМІ.

"Безумовно. Щодо цих територій відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього", - заявив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+50
Останній шантаж, який в них є. Вони всрали війну і тепер намагаються шантажем про ЯЗ зупинити наступ ЗСУ. Бо зрозуміли, що скільки бидла не мобілізуй, ми свої землі відіб'ємо. Це було зрозуміло, що сраними "рехверендумами" вони будуть прикривати свій шантаж з ЯЗ.
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23.09.2022 15:05
+49
ПНХ письков вместе с опущенным ху.лом.
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23.09.2022 15:01
+43
Нам посрать на писькова и ***** .... Мы всех свинособак уничтожим и очистим нашу землю
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23.09.2022 15:04
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Ядерна зброя і її застосування в Україні це третя світова.Чому?Тому що пів Корейці а чого нам не можна?Іран по Ізраілю а чого нам не можна?Індія і Пакістан там взагалі махач піде один на одного ядеркою.Тобто всі неадекватні країни відкриють ящик пандори і понеслась.Тому ядерку ніхто не примінить інакше США будуть вимушені або знищити чорноморський флот і всі бази в Криму як і казав відставний генерал або ввести війська або інше щоб показати всьому світу що таке не пройде.Також Україна повинна буде відпоівсти ударами по всій енергетиці русні і початися масовий удар по всій рашці всіма ДРГ і т.і.Тобто як я і казав джин буде на волі і це вже третя світова.Ну а сама рашка як країна перестане існувати.Ймовірність того що буде яо задіяно є тому що в першу чергу є яо.Але якщо Путін це зробить світ вже прокинеться інший і почнеться війна всюди.
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23.09.2022 17:31 Відповісти
Отвечать на ядерный удар может только Украина. И материала для "грязной бомбы" полно
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23.09.2022 19:40 Відповісти
Це звучить як загроза але цього не буде.
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23.09.2022 19:48 Відповісти
Если не будет ответа, то пуйло никто не остановит
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23.09.2022 20:43 Відповісти
Я розумію.Так ти вірно кажешь.Але все що стосується ядерки від нас не буде.Це реальність подобається це нам чи ні.ЯО неможна використовувати взагалі.Це кінець світу.
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23.09.2022 21:01 Відповісти
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23.09.2022 17:33 Відповісти
Референдум проходить по всій територіі рф.
Приходь, заяви ,що ти біженец з України, отримуй бюлетень,
і голосуй. При такому варіанті може вийти як в Севастополі--
"за" - проголосує більше , чим є громадян в цій місцевості.
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23.09.2022 17:48 Відповісти
Можна повернути ситуацію в абсурд,сказавши шо на неокупованих територях названих областей теж відбулись референдуми і там проголосували за не включення до росіі...Так на пару мільйонів більше...Показати протокол з підписами і печатками...пограти отак у вар"ята...
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23.09.2022 17:49 Відповісти
сказав просто, як анекдот розказує. таке враження, що звикся з думкою про своє перетворення в ядерну пилюку.
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23.09.2022 17:52 Відповісти
пнх *************** *****....................
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23.09.2022 17:54 Відповісти
пошёл на ***!
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23.09.2022 17:59 Відповісти
Ублюдки тупые кремлёвские, если вы сравниваете применение ядерного оружия в начале его эры и сейчас, то вас должно беспокоить наличие ЯО и АЭС по всему миру, а не только у вас, вас же дебилов предупреждают, что будет обратка, или кучи ваших трупов и металлолома неубедительно выглядят.
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23.09.2022 18:06 Відповісти
Будемо, пІськов, будемо... А ракету, ядерну, засунь пукіну в жопу
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23.09.2022 18:08 Відповісти
Не пора ли "вернуть" в Украину отнятые боеголовки и ракеты по "будапештской туалетной бумаге", если один из харантов решит грубо нарушить то, чем уже поддтерся ранее!
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23.09.2022 18:48 Відповісти
Песков!!ты лучше следи за своей женой и трахай её по очереди!!
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23.09.2022 19:02 Відповісти
Якщо світ дозволить ***** це зробити,тобто використати ядерну,то світові треба готуватися до того,що одного дня москалі захочуть приєднати Польщу чи Латвія,застосують ядерну зброю.
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23.09.2022 19:03 Відповісти
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23.09.2022 19:31 Відповісти
В случае применения ЯО будут найдены и уничтожены все жирующие на Западе отпрыски кремлёвской кровавой банды. Никто не избежит возмездия.
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23.09.2022 19:53 Відповісти
в дупу хай засунуть свою «конституцію»,
папірець нічого не вартий,
шо захотілось те і накалякали в своїй «констутиції»
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23.09.2022 19:57 Відповісти
іди ти нах*й чмо риже на пару зі своїм фюрером
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23.09.2022 20:00 Відповісти
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23.09.2022 21:03 Відповісти
пора нам просить ЯО!
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24.09.2022 01:34 Відповісти
ВСЁ РАВНО ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА УМРУТ !!!
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24.09.2022 15:14 Відповісти
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