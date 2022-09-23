Кремль знову пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна звільнятиме окуповані землі після псевдореферендумів
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Кремль може дати наказ застосувати ядерну зброю, якщо Україна буде повертати свої території після проведення загарбниками "референдумів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує російські ЗМІ.
"Безумовно. Щодо цих територій відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього", - заявив Пєсков.
Топ коментарі
+50 Светлана Круп
показати весь коментар23.09.2022 15:05
+49 Саша Пончик
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+43 Василий СПРУТ
показати весь коментар23.09.2022 15:04
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Приходь, заяви ,що ти біженец з України, отримуй бюлетень,
і голосуй. При такому варіанті може вийти як в Севастополі--
"за" - проголосує більше , чим є громадян в цій місцевості.
папірець нічого не вартий,
шо захотілось те і накалякали в своїй «констутиції»