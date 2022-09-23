Трьох осіб, яких підозрюють у співпраці з ворогом, затримали на деокупованій Харківщині

Чиновниця області передавала окупантам списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО та проукраїнських організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

На деокупованій території Харківської області затримано трьох осіб - двох чоловіків, які вступили до лав так званої "народної міліції" в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ.

"За даними слідства, представники РФ створили в окупованому ними Куп’янську так звану "народну міліцію". Двоє місцевих мешканців добровільно подали заяви до відділу кадрів псевдоправоохоронного органу та на початку липня стали "патрульними", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 5 експоліцейським і 3 експрацівникам сервісцентрів та експертних установ, які працювали на ворога на Донеччині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Перша заступниця Вовчанського міського голови брала участь у нарадах з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації". Посадовиця забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у розв'язанні питань щодо їх поселення і надавала технічні засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Також вона передавала представникам країни-агресора списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.

Чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Посадовиці було заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури її взято під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від "часткової мобілізації". ФОТОрепортаж