Росіяни депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців, - представниця США в ООН

Мішель Тейлор закликала комісію ООН вивчити фільтрацію і примусове зникнення українських громадян. Російські війська депортували з України від 900 000 до 1,6 млн мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиданням на Лівий берег, про це заявила посол США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор, пише The Guardian.

Вона закликала уповноважену комісію ООН вивчити "все більше доказів російських операцій фільтрації, примусових депортацій і зникнень".

"Численні джерела вказують, що російська влада допитала, затримала і примусово депортувала від 900 000 до 1,6 млн громадян України", – зазначила вона.

Нагадаємо, що перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Також дивіться: Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни. ІНФОГРАФІКА

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.