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Росіяни депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців, - представниця США в ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

діти,депортація

Мішель Тейлор закликала комісію ООН вивчити фільтрацію і примусове зникнення українських громадян. Російські війська депортували з України від 900 000 до 1,6 млн мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиданням на Лівий берег, про це заявила посол США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор, пише The Guardian.

Вона закликала уповноважену комісію ООН вивчити "все більше доказів російських операцій фільтрації, примусових депортацій і зникнень".

"Численні джерела вказують, що російська влада допитала, затримала і примусово депортувала від 900 000 до 1,6 млн громадян України", – зазначила вона.

Нагадаємо, що перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Також дивіться: Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни. ІНФОГРАФІКА

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

Автор: Анастасія Потіха
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23.09.2022 15:11 Відповісти
У цих гнід на мордах не ліца все написано(((
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23.09.2022 18:22 Відповісти
Депортація - примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів. Застосовується як засіб кримінального чи адміністративного покарання.

чому, коли фашисти вивозили до Германіі, то було викраденн? Російською казали - угнали в Германию..

а тепер це депортація..наші люди щось таке закриміналили??
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23.09.2022 15:19 Відповісти
Влада здала всіх в окупацію,тепер винних нема,позахоплювали все телебачення на т2 і розказують,які вони добрі.

Росіяни теж виродки хитрі.
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23.09.2022 15:19 Відповісти
Есть мнение что там полно этнических неукраинцев
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23.09.2022 16:29 Відповісти
хто при здоровому глузді може з власного бажання переїхати на раїсю?
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23.09.2022 17:57 Відповісти
 
 