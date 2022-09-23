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427 тіл вже ексгумували на місці масового поховання людей в Ізюмі, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

П’ятеро з них - діти.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ

"На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти", - повідомив Пантелеєв. 

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За словами правоохоронця, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їхню стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.

"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл, за візуальним оглядому разом з експертами, мають ознаки насильницької смерті", - розповів Пантелеєв.

Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.

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Автор: Марина Макєєва
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Тем временем немцы отказываются танки нам продавать...нет слов
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23.09.2022 15:23 Відповісти
в Израиле всегда сообщают (с согласия родственников) имена погибших в результате терактов. я понимаю что трудно определить погибших.но для всего мира важно знать их имена.
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23.09.2022 15:34 Відповісти
У Израиля можно всему миру поучиться, как они заботятся об своих гражданах. Этому можно только позавидовать. Даже американцы так трепетно не относятся к своим гражданам.
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23.09.2022 15:41 Відповісти
 
 