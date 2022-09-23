427 тіл вже ексгумували на місці масового поховання людей в Ізюмі, - Нацполіція
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П’ятеро з них - діти.
Про це повідомив на брифінгу начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти", - повідомив Пантелеєв.
За словами правоохоронця, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їхню стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.
"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл, за візуальним оглядому разом з експертами, мають ознаки насильницької смерті", - розповів Пантелеєв.
Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.
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