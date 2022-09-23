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оборона (1227) ракети (2810) Гуменюк (674)

Росіяни використовують ракети С-300 з метою тиску на населення та через нестачу боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с-300

Ракети С-300 не призначені для наземних цілей.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"По-перше, дійсно (у росіян – ред.) складнощі з логістикою, які ми регулярно їм створюємо, знищуючи боєзапас, знищуючи способи доставки й тримаючи під контролем транспортні артерії. По-друге, це психологічне забарвлення, оскільки ці ракети (С-300) не призначені для ураження наземних цілей, вони дуже ефектно розриваються в повітрі й наносять додаткове ураження через розривні частини. Це - тиск на населення регіонів, куди ворог дістатися не може. Тому вони намагаються показати, що руки у них довгі", - зазначила Гуменюк.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
не знаю про нестачу, але в Миколаїв кожну ніч минімум 8 штук прилітає. Пару днів тихо було на минулому тижні, а так....
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23.09.2022 16:00
+4
Именно этими ракетами разрушается сейчас Харьков и его инфраструктура. Никакого значения не имеет тот факт, что они для этого не предназначены, на самом деле на войне правил нет.
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23.09.2022 15:53
+4
Всё не так. Главная причина почему кацапы использует С-300 по наземным целям - террор и кошмаривание мирного населения. Надеется что те прогнутся и заставит власти уступить кремлёвским хотелкам. Неточные ракеты с вольшим визуальным взрывом и кучей разлетающимся металических шариков для этого самое то. За это Россию уже давно надо было выкинуть из ООН и Москву превратить в озеро.
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23.09.2022 16:14
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Куярять по Запоріжжю пітараси
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23.09.2022 15:50 Відповісти
А де Байрактари ?
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23.09.2022 15:59 Відповісти
з тих що по Миколаєву били начебто тільки дві установки залишилось, але 2*4=8 ракет кожну ніч..і вже давно їх не меншає...
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23.09.2022 16:03 Відповісти
Именно этими ракетами разрушается сейчас Харьков и его инфраструктура. Никакого значения не имеет тот факт, что они для этого не предназначены, на самом деле на войне правил нет.
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23.09.2022 15:53 Відповісти
Чтоб этими ракетами весь Харьков разрушить, лет 5-7 понадобится минимум.
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23.09.2022 19:46 Відповісти
Ну тогда пусть разрушают, так тому и быть! Жаль, что ты там не живешь и ситуацию не ощущаешь.
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23.09.2022 20:42 Відповісти
И в какой момент эти долбодятлы поймут, что единственное, чего они этим добиваются это еще больше "бандеровцев"?
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23.09.2022 15:56 Відповісти
Коли бандерівці запхнуть їм ці снаряди в сраку по самі гланди.
Кацапи ідіоти, так і не збагнули, що чим сильніше лупити по українцях, тим сильніше протидія. Вони міряють по собі. януковощ оно теж намагався українців прогнуть, але що зробиш з людьми, які з дерев'яним щитом йдуть в бій проти автоматів?
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23.09.2022 15:59 Відповісти
Ракети С-300 не призначені для наземних цілей. Про це ... сказала керівниця ... Наталія Гуменюк
===============
скажи про це кацапам може вони не здогадуються
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23.09.2022 15:58 Відповісти
виривати з контексту не дуже гарно, ти ж не кацап
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23.09.2022 16:01 Відповісти
я про те що нафіга вона це взагалі патякнула? Чи людям від того легше стане що їх обстрілюють ракетами не призначеними для обстрілів? Яка суть її меседжу?
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23.09.2022 16:23 Відповісти
соррі..згоден...та й про "хороших русских" не її розуму справа базікати, хай зосередиться на своїх справах
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23.09.2022 16:32 Відповісти
не знаю про нестачу, але в Миколаїв кожну ніч минімум 8 штук прилітає. Пару днів тихо було на минулому тижні, а так....
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23.09.2022 16:00 Відповісти
Всё не так. Главная причина почему кацапы использует С-300 по наземным целям - террор и кошмаривание мирного населения. Надеется что те прогнутся и заставит власти уступить кремлёвским хотелкам. Неточные ракеты с вольшим визуальным взрывом и кучей разлетающимся металических шариков для этого самое то. За это Россию уже давно надо было выкинуть из ООН и Москву превратить в озеро.
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23.09.2022 16:14 Відповісти
Так,це заповідна мрія фюрера-озеро на місці Мацкви,де єгеря стріляють вальдшнепів)
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23.09.2022 22:25 Відповісти
Это все потому, что они судят по своему стаду - специально выведенной породе рабов, населяющих нынешний мордор. Те при малейших угрозах немедленно бегут лобызать ноги царя, умоляя их пощадить. Им невдомек, что за 30 лет Украина кардинально ушла от них, причем ментально. В Украине за это время появилось поколение свободных людей, на которых попытка нагнуть их действует как мотиватор сопротивляться. И чем больше женщин и детей гибнет в Украине, тем больше мужчин идет на фронт. Тупые орки - от гиркина до путлера неспособны понять это. Если бы они это понимали, остановились бы уже после избиения студентов на Майдане в 2014-м.
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23.09.2022 16:22 Відповісти
Такого рода рабов в землях в западном и южном направлении никогда и не было. Это результат ордынской отрицательной селекции за 700 лет.
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23.09.2022 23:20 Відповісти
В моєму місті, вони залишають велетенські вирви. Далеко не всі із них, розриваютья в повітрі. Так що, нехай ця пані не верзе дурниць
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23.09.2022 17:14 Відповісти
По Запорожью вчера 21 такая хрень прилетела, сегодня ночью еще 10 - бьют из под токмака
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23.09.2022 17:15 Відповісти
українцям, в яких ці ракети прилітають, стало значно легше від того, що вони для цього не призначені...іноді краще мовчати, на мій погляд.
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23.09.2022 18:06 Відповісти
Дальность ракет С-300 по наземным целям составляет приблизительно дальностью 25-30 км, так как ведется и подрывается радиолокатором подсветки который должен располагаться на расстоянии максимум
30 км от наземной цели. В случае с Запорожьем не понятно от куда
они лупят.
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23.09.2022 19:31 Відповісти
Насправді по наземних цілях їх дальність до 45 км. Враховуючи, що від Запоріжжя до окупованого Енергодар 52 км, то скоріше за все, обстрілюють саме звідти
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23.09.2022 19:49 Відповісти
 
 