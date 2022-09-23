Росіяни використовують ракети С-300 з метою тиску на населення та через нестачу боєприпасів, - ОК "Південь"
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Ракети С-300 не призначені для наземних цілей.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"По-перше, дійсно (у росіян – ред.) складнощі з логістикою, які ми регулярно їм створюємо, знищуючи боєзапас, знищуючи способи доставки й тримаючи під контролем транспортні артерії. По-друге, це психологічне забарвлення, оскільки ці ракети (С-300) не призначені для ураження наземних цілей, вони дуже ефектно розриваються в повітрі й наносять додаткове ураження через розривні частини. Це - тиск на населення регіонів, куди ворог дістатися не може. Тому вони намагаються показати, що руки у них довгі", - зазначила Гуменюк.
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Кацапи ідіоти, так і не збагнули, що чим сильніше лупити по українцях, тим сильніше протидія. Вони міряють по собі. януковощ оно теж намагався українців прогнуть, але що зробиш з людьми, які з дерев'яним щитом йдуть в бій проти автоматів?
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скажи про це кацапам може вони не здогадуються
30 км от наземной цели. В случае с Запорожьем не понятно от куда
они лупят.