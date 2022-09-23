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Новини Війна в Україні
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гроші (422) волонтери (1212) Стефурак Олена (7)

Видатному воїну, офіцеру 28-ї бригади Василю Стефураку треба зібрати гроші на октокоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аеророзвідка,октокоптер

На октокоптер потрібно 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-сторінку Олени Стефурак

"22 вересня у Васі День народження. 22 вересня 2014 року у Пісках загинув його молодший брат Степан. Радіти і сумувати можемо разом. Потрібен октокоптер. Збираємо 80 тисяч гривень", - пише Стефурак.

Василь Стефурак розповідає: "Нема шо розказувати - просто російських танків стало більше. Малими коптерами, мавіками, важко танк спалити. А Міша в нас є - він працював вже з великим октокоптером. Злітає, скидає 120 міну на танк і палить. Вже штук п’ять танків підпалив. Так горить файно, шо #із#дець. Танк від нас на відстані 2-3 кілометри. Треба тільки добре попасти, щоб добре горіло.

Ми зараз у Херсонській області. Тут всьо те саме, що й було. Все те саме, що і всюди. Стріляють #а#апи. Війна як виглядала, так і виглядає. Можуть з танку в голову поцілити. Можуть з БМП в голову поцілити. Може артилерія в голову поцілити. Можуть з автомата в голову поцілити. Ми їх палим, палим. Меншими коптерами теж можна працювати, але, важко. Хіміки роблять спеціальну суміш, щоб броню пропалювати. Нам би новий коптер сильно допоміг".

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту

Подарунок Васі скидати на мою карту:

4149 4993 7364 6379 – Олена Стаднік

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Коммент из интернета. И таких очень много.

"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
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23.09.2022 15:59
+10
Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
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23.09.2022 16:19
+9
відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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23.09.2022 16:07
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Коммент из интернета. И таких очень много.

"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
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23.09.2022 15:59 Відповісти
фамилии чиновников в студию
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23.09.2022 16:09 Відповісти
А то ти не знаєш...
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23.09.2022 16:12 Відповісти
офіс
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23.09.2022 16:22 Відповісти
Ви свою сестру питайте кому вона відправляла, або нехай вона питає тих кому вона відправляла, де її допомога. Я наприклад доначу лише волонтерам і ні в якому разі не допомагаю державі, бо вони все розкрадуть
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23.09.2022 16:17 Відповісти
Я ясно написала, що це коментар з інтернету. В мене немає родичів у Америці.
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23.09.2022 16:42 Відповісти
Так, потрібно зв'язувати донора та акцептора. Пропагуйте де можете щоб посередників сторонились. Тільки ті що власноруч користуються чи передають побратимам.
Ті що голосно кричать що вони "волонтерять" - більшість з них як мінімум 30% крадуть.

Є й ті що збирають заказа, передають списки, або на донорські гроші купляють, та під відеофіксацію передають на 2-3 лінію. Це вже перевірена практика.


Це б ще донести до Доброго Світу:

Нечесні люди завжди в "мутній водиці" водяться. Вибирайте з розумом руки в які передаєте.
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23.09.2022 16:23 Відповісти
Так багато робить за кордом бо хочуть допомогти і не розуміють як інакше. А я їм кажу щоб не викидували гроші- якщо дійсно допомогти, то конкретним підрозділам або волонтерам яким довіряєте. Я сам регулярно збираю гроші і замовляю з Польщі ніштяки братові на фронт. Якщо у вас нема знайомих на фронті, то є волонтери типу Романа Доніка, яким не треба піару і політики, вони просто працюють на перемогу.
P.s. на "Повернись живим" перестав донатити - вони вочевидь прогнулись під владу і працюють на ГУР, а Буданов- це Єрмак...
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23.09.2022 17:11 Відповісти
відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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23.09.2022 16:07 Відповісти
+1000
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23.09.2022 16:14 Відповісти
Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
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23.09.2022 16:19 Відповісти
стільки вже передали всі коптерів і офіційно купляють десятки тисяч де вони ну половину збили а скільки евреї на склади сховали ,вони мобілізація вже не проводять тисячі добровольців вимагають щоб їх відправили але офіс рахуе гроші йому не потрібний наступ удари по кораблям і кримському мосту бо страх перед путіним ,нехочуть наступу добровольцям місце уступіть мп рейдами нічними прорвемо фронт як це було в 2014 році Забродський з 95 бригадою на танках і бтр нічний рейд порвали фронт і пройшлися по тилам ворога звільнили сотні воїнів зокруженя вивели і потім почалося звільненя донбасу 50 міст і 75 сіл звільнили,а зараз все здали зрада всюди
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23.09.2022 16:21 Відповісти
+
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23.09.2022 16:23 Відповісти
****** iх хлопцi! Допомiг чим змiг.
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23.09.2022 16:43 Відповісти
 
 