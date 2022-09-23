Видатному воїну, офіцеру 28-ї бригади Василю Стефураку треба зібрати гроші на октокоптер
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На октокоптер потрібно 80 тисяч гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-сторінку Олени Стефурак
"22 вересня у Васі День народження. 22 вересня 2014 року у Пісках загинув його молодший брат Степан. Радіти і сумувати можемо разом. Потрібен октокоптер. Збираємо 80 тисяч гривень", - пише Стефурак.
Василь Стефурак розповідає: "Нема шо розказувати - просто російських танків стало більше. Малими коптерами, мавіками, важко танк спалити. А Міша в нас є - він працював вже з великим октокоптером. Злітає, скидає 120 міну на танк і палить. Вже штук п’ять танків підпалив. Так горить файно, шо #із#дець. Танк від нас на відстані 2-3 кілометри. Треба тільки добре попасти, щоб добре горіло.
Ми зараз у Херсонській області. Тут всьо те саме, що й було. Все те саме, що і всюди. Стріляють #а#апи. Війна як виглядала, так і виглядає. Можуть з танку в голову поцілити. Можуть з БМП в голову поцілити. Може артилерія в голову поцілити. Можуть з автомата в голову поцілити. Ми їх палим, палим. Меншими коптерами теж можна працювати, але, важко. Хіміки роблять спеціальну суміш, щоб броню пропалювати. Нам би новий коптер сильно допоміг".
Подарунок Васі скидати на мою карту:
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Будь ласка, зачекайте...
"Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
Ті що голосно кричать що вони "волонтерять" - більшість з них як мінімум 30% крадуть.
Є й ті що збирають заказа, передають списки, або на донорські гроші купляють, та під відеофіксацію передають на 2-3 лінію. Це вже перевірена практика.
Це б ще донести до Доброго Світу:
Нечесні люди завжди в "мутній водиці" водяться. Вибирайте з розумом руки в які передаєте.
P.s. на "Повернись живим" перестав донатити - вони вочевидь прогнулись під владу і працюють на ГУР, а Буданов- це Єрмак...