Наркомани, терористи, грабіжники та боржники: Опубліковано дані кадирівців, які воювали проти України. ПЕРЕЛІК

Волонтери OSINT Бджіл знайшли інформацію про близько 1 тис. кадирівців, які брали участь в збройній агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Волонтери продемонстрували декількох осіб з числа кадирівців.

Солтаев Ильяс Хизарович. Співробітник поліції, помічник командира полку спеціального призначення ім. А. Кадирова. Інструктор чеченського спецназу.

Буквально перед війною з Україною потрапив у великий скандал, заявивши у себе в Instagram що росіяни - "свині, ми з дитинства так вас називали", про "розгром вщент чеченцями федералів" взимку 1994 - 1995 років, коли "тисячі вбитих окупантів лежали на вулицях Грозного", після чого спочатку закрив, а потім видалив свою сторінку в Instagram. Це викликало бурхливу реакцію серед "військорів", журналістів і правоохоронців. Після цього він вибачився та відправився на війну проти України, де заробив кулю в стегно.





Сторінки окупанта в "Одноклассниках" та Instagram. +79630659595 активний у Telegram (@Polkovnik_995)

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Самбиев Тамерлан Султанович. Засуджений до 14 років колонії строго режиму, де був злісним порушником режиму. Статті: бандитизм, зазіхання на життя правоохоронця, грабіж , заволодіння транспортом, розкрадання зброї.





Сторінка в Instagram.

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Арсаханов Хасан Ахметович. Значиться у російському списку осіб та організацій, які мають відношення до тероризму від 2011р. за номером 151. Також був засуджений на 3 роки за участь у масових заворушеннях та ухилення від адміністративного нагляду.





Сторінка в Instagram та "ВКонтакте".

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Адамов Лом-Али Майрбекович. Кримінальних справ не має, лише адміністративну. Фігурує у списку терористів, нібито ліквідованих в Україні. Проте, як виявилося, воював проти України.





Сторінка в Instagram та "ВКонтакте".

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Самбаев Турпал Супьянович. Був засуджений перед війною за зберігання наркотиків для себе, тобто був наркоманом.





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Цагаев Муса Мухадиевич. З дружиною Ліндою Алхазурівною Давлаєвою позичив у банку близько 5 мільйонів рублів в іпотеку на будинок 330кв.м. та ділянку близько 1000 кв. м. У 2018 році банк зажадав гроші, будинок та ділянку назад. На війні проти України дістав поранення та після повернення продавав вживану "Ладу Пріору" за 160 тис. рублів, що свідчить про те, що компенсацію він навряд чи отримав.





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